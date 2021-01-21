Украинцы нарушали карантин: как теперь будут принимать туристов на Шри-Ланке

Фото: Отдых на Шри-Ланке (pixabay.com)

Курортная страна официально открылась для иностранцев

Шри-Ланка открыла небо для туристов из всех стран – с 21 января аэропорты стали принимать коммерческие рейсы. Спустя девять месяцев закрытия границ, в страну стали прибывать десятки рейсов, сообщает местное издание Daily News.

В течении первого дня авиации в один из аэропортов Шри-Ланки в Катунаяке прибудут 433 пассажира из Саудовской Аравии, Омана, Индии, Пакистана, Мальдив. Среди авиакомпаний, которые начинают полеты на Шри-Ланку: Qatar Airways, Emirates, Etihad.

В международном аэропорту Махинда Раджапакса также ждут рейсы с туристами: SriLankan Airlines из Мельбурна и SkyUp Airlines из Украины.

Фото: Пляжи Шри-Ланки (pixabay.com)

Новые правила для туристов

Открыть небо для туристов властям Шри-Ланки позволил успешный пилотный проект, по которому курорты начали принимать чартеры с украинцами с 28 декабря 2020 года. Для нового турпотока местные власти определили 55 отелей с определенным уровнем безопасности, в которых будут жить туристы изолированно от местных.

Государственная компания Sri Lanka Tourism опубликовала «Протоколы безопасности» для туристов и принимающей стороны.

Также стал известен расширенный список из 55 отелей, в которых могут принимать иностранных туристов. Согласно инструкции, туристы обязаны находиться на территории отеля до 14 дней на "карантине" и выходить наружу нельзя. При этом по желанию можно переселяться из одного отеля в другой без ограничений.

Из основных правил, которые стоит знать туристам, прибывающим на курорты острова в Индийском океане:

- При въезде необходим отрицательный ПЦР-тест, проведенный за 96 часов до вылета. Еще два ПЦР-теста должны пройти те, кто прилетает на срок до 7 дней, 3 теста – для более "длительных" отдыхающих.

- Каждый ПЦР-тест стоит 40 долларов, их нужно оплатить заранее. Первый будут делать перед заселением в гостинницу, второй – через – 5-7 дней отдыха.

- Визу оформляют онлайн. Перед подачей заявления необходимо иметь подтвержденное бронирование отеля и оплату ПЦР-тестов. Позже оформление визы можно будет делать через мобильное приложение Sri Lanka Tourism.

- Страховка для отдыха на Шри-Ланке должна покрывать все медицинские расходы, включая лечение COVID-19 на сумму не меньше 50 000 долларов.

Фото: Чайные плантации были местом для экскурсий (pixabay.com)

Самостоятельные экскурсии по-прежнему запрещены, как и самовольный выход с территории отеля до 14 дней пребывания. При этом минимальное количество дней, которое турист может отдыхать на острове – не ограничено.

Украинцы оказались не готовы к ограничениям

Первых туристов Шри-Ланка приняла 28 декабря – тогда прилетели 185 пассажиров. Они прибыли в рамках пилотного проекта по приему иностранных туристов с 28 декабря 2020 года до 24 января 2021 года.

"Украинским туристам будет предоставлено размещение в отелях прибрежной полосы (в основном, Коггала, Берувала и Бентота), и они окажутся в "туристическом пузыре". Они не смогут контактировать с местными жителями в этом районе", - сообщал министр туризма Прасанна Ранатунга во время прибытия первых украинских туристов.

Тогда в министерстве определили 14 достопримечательностей, которые смогут посетить туристы во время отдыха. В этот список попали Храм Священного Зуба в Канди, национальные парки Яла, Эт-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве. Также - Королевский пещерный храм Дамбулла Золотой храм, Королевский ботанический сад, Лаксала Канди и ветви Пиннавела, Открытый зоопарк Пиннавела, приют для слонов, Крепость Сигирия, наблюдение за китами Мириссы.

Иностранцам разрешили посетить эти места, если результат ПЦР-теста на COVID-19 у них окажется отрицательным.

Фото: Туристам показывают места обитания слонов (pixabay.com)

Но уже спустя несколько дней многие экскурсий были отменены из-за того, что украинские туристы организовали "вылазки" самостоятельно, наняв посторонних водителей-гидов.

Оказалось, что регулирующий орган Шри-Ланки не был проинформирован об этих экскурсиях украинской туристической группы в Мириссу и Ялу, а соответствующие туристические агенты не сообщили маршруты.

"Мы услышали, что частные лодки возят туристов для наблюдения за китами, а 28 сафари-джипов доставляют их внутрь Ялы. Однако на данный момент мы не получили никакой информации ни от промоутера, ни от турагентов", - заявила тогда председатель государственной организации по туризму Кимарли Фернандо.

Тогда в ведомстве тур для украинцев отменили, а местных водителей, которые возили туристов на сафари по Яле, отправили на 14-дневный карантин.

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