"Українці порушували карантин": як тепер будуть приймати туристів на Шрі-Ланці

Фото: Відпочинок на Шрі-Ланці (pixabay.com)

Курортна країна офіційно відкрилася для іноземців

Шрі-Ланка відкрила небо для туристів зі всіх країн – з 21 січня аеропорти стали приймати комерційні рейси. Через дев'ять місяців закриття кордонів, в країну стали прибувати десятки рейсів, повідомляє місцеве видання Daily News.

Протягом першого дня авіації в один з аеропортів Шрі-Ланки у Катунаяке прибудуть 433 пасажира з Саудівської Аравії, Оману, Індії, Пакистану, Мальдів. Серед авіакомпаній, які починають польоти на Шрі-Ланку: Qatar Airways, Emirates, Etihad.

У міжнародному аеропорту Махінда Раджапакса також чекають рейси з туристами: SriLankan Airlines з Мельбурна і SkyUp Airlines з України.

Фото: Пляжі Шрі-Ланки (pixabay.com)

Нові правила для туристів

Відкрити небо для туристів влади Шрі-Ланки дозволив успішний пілотний проект, за яким курорти почали приймати чартери з українцями з 28 грудня 2020 року. Для нового турпотоку місцева влада визначила 55 готелів з певним рівнем безпеки, в яких будуть жити туристи ізольовано від місцевих.

Державна компанія Sri Lanka Tourism опублікувала «Протоколи безпеки» для туристів і приймаючої сторони.

Також став відомим розширений перелык з 55 готелів, в яких можна приймати іноземних туристів. Згідно з інструкціэю, туристи зобов'язані перебувати на території готелю до 14 днів на "карантині" і виходити назовні не можна. При цьому за бажанням можна переселятися з одного готелю в інший без обмежень.

З основних правил, які варто знати туристам, які прибувають на курорти острова в Індійському океані:

- При в'їзді необхідний негативний ПЛР-тест, проведений за 96 годин до вильоту. Ще два ПЛР-тести повинні пройти ті, хто прилітає на термін до 7 днів, 3 тести – більш "тривалі" відпочивальники.

- Кожен ПЛР-тест коштує 40 доларів, їх потрібно оплатити заздалегідь. Перший будуть робити перед заселенням в готель, другий – через 5-7 днів відпочинку.

- Візу оформляють онлайн. Перед подачею заяви необхідно мати підтверджене бронювання готелю та оплату ПЛР-тестів. Згодом оформлення візи можна буде робити через мобільний додаток Sri Lanka Tourism.

- Страховка для відпочинку на Шрі-Ланці повинна покривати всі медичні витрати, включаючи лікування COVID-19 на суму не менше 50 000 доларів.

Фото: Чайні плантації були місцем для екскурсій (pixabay.com)

Самостійні екскурсії як і раніше заборонені, як і самовільний вихід з території готелю до 14 днів перебування. При цьому мінімальна кількість днів, які турист може відпочивати на острові – не обмежена.

Українці виявилися не готові до обмежень

Перших туристів Шрі-Ланка прийняла 28 грудня – тоді прилетіли 185 пасажирів. Вони прибули в рамках пілотного проекту з прийому іноземних туристів з 28 грудня 2020 року до 24 січня 2021 року.

"Українським туристам буде надано розміщення в готелях прибережної смуги (в основному, Оггала, Берувала і Бентота), і вони опиняться в "туристичній бульбашці". Вони не зможуть контактувати з місцевими жителями в цьому районі", - повідомляв міністр туризму Прасанна Ранатунга під час прибуття перших українських туристів.

Тоді в міністерстві визначили 14 пам'яток, які зможуть відвідати туристи під час відпочинку. У цей список потрапили Храм Святого Зуба у Канді, національні парки Яла, Пов-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве. Також - Королівський печерний храм Дамбулла Золотий храм, Королівський ботанічний сад, Лаксала Канді і гілки Піннавела, Відкритий зоопарк Піннавела, притулок для слонів, Фортеця Сігірія, спостереження за китами Міриси.

Іноземцям дозволили відвідати ці місця, якщо результат ПЛР-тесту на COVID-19 у них виявиться негативним.

Фото: Туристам показують місця проживання слонів (pixabay.com)

Але вже через кілька днів чимало екскурсій були скасовані через те, що українські туристи організували "вилазки" самостійно, найнявши сторонніх водіїв-гідів.

Виявилося, що регулюючий орган Шрі-Ланки не був проінформований про ці екскурсії української туристичної групи в Міриссу і Ялу, а відповідні туристичні агенти не повідомили маршрути.

"Ми почули, що приватні човни возять туристів для спостереження за китами, а 28 сафарі-джипів доставляють їх всередину Яли. Проте на цей час ми не отримали ніякої інформації ні від промоутера, ні від турагентів", - заявила тоді голова державної організації з туризму Кімарлі Фернандо.

Тоді у відомстві тур для українців скасували, а місцевих водіїв, які возили туристів на сафарі по Ялі, відправили на 14-денний карантин.

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