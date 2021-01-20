Без пляжа и алкоголя: какие "сюрпризы" скрываются за бюджетными путевками на Мальдивы

Фото: Отдых на Мальдивах (booking.com)

Эксперты рассказали об особенностях отдыха на островах

Во время пандемии в курортных странах стало больше предложений бюджетного отдыха. Даже отпуск на Мальдивах оказался более доступным для туристов в этом сезоне.

Но за покупкой дешевого тура на райские острова, как оказалось, скрывается немало нюансов, о которых не всех туристов предупреждают перед бронированием.

Фото: Выбирать курорт стоит внимательно (booking.com)

Какие факторы повлияли на цены

О тонкостях отдыха на Мальдивах рассказала руководитель одной из туристических компаний Оксана Рыбальченко на своей странице в Facebook. По ее словам, это направление стало менее затратным в первую очередь благодаря прямым перелетам.

"Мальдивы из индивидуального, недосягаемого по цене, тура превратились в более привычные нам тайланды-шриланки, где вы видите цену, включающую перелет, трансфер, проживание, питание, таксы - не рискуя, что через час она взлетит в разы из-за удорожания билетов на регулярном рейсе", - объяснила она преимущества чартерных рейсов.

На Мальдивы можно попасть чартерным прямым рейсом авиакомпаний МАУ или Azur Air, забронировав комфортные места заранее.

"Прямые перелеты уже просчитаны до конца марта. В случае любых локдаунов, карантинов, закрытий границ, очередного" все пропало" - есть 100% гарантия того, что на этих прямых рейсах вас непременно вернут домой", - отмечает специалист.

Фото: На Мальдивы можно прилететь регулярными и чартерными рейсами (booking.com)

Алкоголь – под строгим запретом

Один из важных моментов для украинских "пакетных" туристов – алкоголь на отдыхе. В Мальдивской республике существует строгий запрет на ввоз любого спиртного в багаже путешественника.

"В связи с этим, все отели, предлагающие вам привычное "все включено", будут стоить на порядок выше именно из-за высоких пошлин на спиртное. Так что, если вы готовы отказаться от оковитой на время райского наслаждения - настоятельно рекомендуем ограничиться вариантом "полный пансион", - предупреждает эксперт.

Из-за "сухого закона" на Мальдивских островах алкоголь возможно купить только на островах-курортах, на местных островах, где расположены гест-хаусы, крепкие напитки приобрести нельзя.

Фото: На отельных островах отдыхают только туристы (booking.com)

В чем особенность гест-хаусов

Эксперты объясняют: на Мальдивах кроме отелей-островов есть guest houses - это небольшие отели эконом уровня, которые расположены на близлежащих островах от аэропорта Мале (в том числе, в Мале, Хулумале, Маафуши. Специфика данного размещения – бюджетность.

"Гесты не имеют ни своих баунти-пляжей, ни своей территории с белым песком. Выбирать отдых в guest house - это все равно что просто прокатиться на самолёте и сказать, что был на Мальдивах", - пишет Оксана Рыбальченко.

Ранее об особенностях отдыха в местных гестхаусах рассказала на своей странице в Facebook и руководитель туристической компании из Николаева Мария Степаненко. Например, отметила, что гестхаусы располагают муниципальными, а не частными пляжами. Отдыхать на них также может местное население, существуют и определенные ограничения для отдыха в бикини.

"На большинстве пляжей женщинам можно загорать и купаться в закрытой одежде, а мужчинам позволительно находиться в плавках. На некоторых островах есть бикини-пляж, где возможно купаться и загорать в открытом женском купальном костюме", - рассказала она.

Фото: Туристы на острове, где живут местные жители (pixabay.com)

Она советует туристам, которые сознательно выбирают отдых в гестхаусах, запастись определенной суммой на развлечения и экскурсии: рыбалку, снорклинг, прогулку на лодках, поездку на ближайшие острова. При этом надо быть готовым и к тому, что в нынешнее время большинство островов-курортов не разрешает приезжать туда гостям из других отелей.

По словам экспертов, минимальная цена тура на остров-курорт, отдых на котором не разочарует "подводными камнями", составляет 3000-4000 долларов за двоих.

Напомним, мы писали, на каком египетском курорте объявили значительные скидки.

Также сообщалось, что украинцы оказались среди лидеров по количеству туристов на Мальдивах.