Справки в отелях и кафе: в Израиле назвали условия для отдыха туристов весной

Фото: Иерусалим (pixabay.com)

В министерстве туризма составили план возрождения отрасли

В Израиле готовы возрождать туризм и принимать гостей хоть сейчас на определенных условиях. Министр туризма Орит Фаркаш-Хакоэн рассказала о разработанном плане возрождения отрасли, сообщает Интерфакс-Украина.

Ведомство представило план возрождения отрасли, который начнет воплощаться в жизнь по мере вакцинации местного населения. Согласно плану, туристов поделят на группы, а для посещения мест в стране им придется предъявлять справки о здоровье.

Как планируют восстановить туризм в Израиле

Поскольку Израиль является самой быстро вакцинируемой страной в мире, то результаты кампании позволяют задуматься о возможном открытии туристической инфраструктуры в ближайшее время.

"На сегодняшний день в Израиле уже 25% населения получили вакцину. Мы, наконец-то, можем начать строить планы по возвращению международного туризма", - цитируют Орит Фаркаш-Хакоэн в пресс-службе министерства.

Фото: Хайфа в Израиле (pixabay.com)

Согласно плану, дата возобновления авиасообщения для международных туристов будет зависеть от решения по созданию "капсульного туризма", которым предполагается разделения путешественников на группы.

Одним из важнейших нововведений, которое предложило министерство здравоохранения - введение "зеленого паспорта" здоровья. Также для поездок будет необходим сертификат о выздоровлении или отрицательный теста на COVID-19

Именно этими "справками" туристы должны будут подтверждать состояние здоровья перед посадкой в самолет.

И эти же документы о здоровье у туристов позволят отелям открываться и принимать гостей без работы общих зон питания на территории.

В министерстве также предложили открыть рестораны и кафе, если загрузка внутри не будет превышать 50%, а на улице можно принимать и 100% гостей.

Для посещения достопримечательностей внутри помещений туристы тоже должны будут иметь с собой документы о здоровье. Впрочем, на открытом воздухе им будет разрешено приходить без них – при условии соблюдения дистанции и прочих мер безопасности.

Фото: Туризм в Израиле (pixabay.com)

Рекордная вакцинация

Пока туристическое ведомство строит планы на будущее, в стране продлили локдаун до 31 января. Это связано с ростом заболеваемости населения, при этом уже около 20% израильтян получили первые прививки. При таких темпах вакцинации в правительстве подсчитали, что туризм в Израиле начнет восстанавливаться уже весной 2021 года, сообщало издание breakingtravelnews.com

План по восстановлению туризма разработан для сохранения туристической инфраструктуры и финансовой поддержке тех сфер, которые пострадали от локдаунов больше всего.

"Такой год следует использовать для укрепления и создания инфраструктуры, рабочих планов и программ, которые укрепят отрасль на тот момент, когда она может снова открыться. Это наряду с заботой о людях, работающих в сфере туризма в то время, когда их доходы полностью подорваны", - пообещала поддержку туристическому рынку министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.

Фото: Рынок в Израиле (pixabay.com)

Чиновники отметили, когда небо над миром вновь откроется, за каждого туриста будет жесткая конкуренция. Поэтому страны, которые будут действовать первыми, получат преимущество.

По данным портала trip.gov.ua, въезд украинских граждан на территорию Израиля запрещен.

Напомним, ранее мы писали, в Абу-Даби установили строгие правила для туристов.

Также мы рассказывали, на каких условиях украинские туристы могут отдохнуть в Омане.