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Украинским туроператорам хотят запретить деятельность в России и Беларуси: детали

Фото: Глава ДАРТ Марьяна Олеськив (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Катерина Гончарова

Гостуризм выступает за полное ограничение сотрудничества со страной-оккупантом

Глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив выступает за законодательный запрет украинским туроператорам осуществлять деятельность в РФ и Беларуси.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на интервью Марьяны Олеськив "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что на данный момент Гостуризм совместно с компетентными органами составляет список туроператоров, которые сотрудничают с россиянами или имеют конечных бенефициаров в стране-агрессоре.

"Готовим ряд предложений по санкциям, которые будут применяться к таким игрокам туристического рынка", — отметила она.

Глава ГАРТ уточнила, что с моральной точки зрения для украинцев вообще неприемлемо после этой войны вести любой бизнес со страной-оккупантом.

"Мы должны законодательно урегулировать запрет украинским туроператорам осуществлять деятельность в России и Беларуси".

При этом она отметила, что не знает, сколько времени должно пройти и сколько должно вырасти поколений, чтобы украинцы могли говорить о каком-то сотрудничестве с россиянами.

Аналогичный запрет также может быть наложен на сотрудничество с Беларусью.

"В отношении Беларуси, которая вроде бы с нами не воюет, но с ее территории обстреливают наши города и села, – пока там не произойдет смена власти, ни о каком сотрудничестве не может быть и речи", – добавила Марьяна Олеськив.

Напомним, ранее в Гостуризме составили список авиакомпаний и стран, которые до сих пор сотрудничают с РФ.

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