RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українським туроператорам хочуть заборонити діяльність в Росії та Білорусі: деталі

Фото: Голова ДАРТ Мар'яна Олеськів (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Катерина Гончарова

Держтуризм виступає за повне обмеження співпраці з країною-окупантом

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів виступає за законодавчу заборону українським туроператорам провадити діяльність у РФ і Білорусі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мар'яни Олеськів "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що на цю мить Держтуризм спільно із компетентними органами складає список туроператорів, які співпрацюють із росіянами або мають кінцевих бенефіціарів у країні-агресорі.

"Готуємо низку пропозицій щодо санкцій, які застосовуватимуться до таких гравців туристичного ринку", - зазначила вона.

Голова ДАРТ уточнила, що з морального погляду для українців узагалі неприйнятно після цієї війни вести будь-який бізнес із країною-окупантом.

"Ми маємо законодавчо врегулювати заборону українським туроператорам провадити діяльність у Росії та Білорусі".

При цьому вона зауважила, що не знає, скільки саме часу має минути та скільки має вирости поколінь, щоб українці могли говорити про якусь співпрацю з росіянами.

Аналогічна заборона може бути накладена також на співпрацю з Білоруссю.

"Щодо Білорусі, яка начебто з нами не воює, але з її території обстрілюють наші міста та села, – доки там не відбудеться зміна влади, про жодну співпрацю мови не може бути", – додала Мар'яна Олеськів.

Нагадаємо, раніше у Держтуризмі склали список авіакомпаній та країн, які досі співпрацюють з РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТуризмВійна Росії проти України