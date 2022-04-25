Українським туроператорам хочуть заборонити діяльність в Росії та Білорусі: деталі

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів виступає за законодавчу заборону українським туроператорам провадити діяльність у РФ і Білорусі.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мар'яни Олеськів "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що на цю мить Держтуризм спільно із компетентними органами складає список туроператорів, які співпрацюють із росіянами або мають кінцевих бенефіціарів у країні-агресорі.

"Готуємо низку пропозицій щодо санкцій, які застосовуватимуться до таких гравців туристичного ринку", - зазначила вона.

Голова ДАРТ уточнила, що з морального погляду для українців узагалі неприйнятно після цієї війни вести будь-який бізнес із країною-окупантом.

"Ми маємо законодавчо врегулювати заборону українським туроператорам провадити діяльність у Росії та Білорусі".

При цьому вона зауважила, що не знає, скільки саме часу має минути та скільки має вирости поколінь, щоб українці могли говорити про якусь співпрацю з росіянами.

Аналогічна заборона може бути накладена також на співпрацю з Білоруссю.

"Щодо Білорусі, яка начебто з нами не воює, але з її території обстрілюють наші міста та села, – доки там не відбудеться зміна влади, про жодну співпрацю мови не може бути", – додала Мар'яна Олеськів.

Нагадаємо, раніше у Держтуризмі склали список авіакомпаній та країн, які досі співпрацюють з РФ.