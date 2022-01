Редкое явление за десятки лет: курортные греческие острова накрыло сильным снегом

Местные жители запечатлели на фото и видео снежные пейзажи, но местная инфраструктура оказалась не готова к такой погоде

Греческие острова впервые за долгое время накрыло мощным снегом, сообщает Greekreporter.com.

По прогнозам Национальной метеорологической службы, 23 января 2022 года погодный фронт "Элпис" обрушился на Грецию. Низкие температуры, сильный снегопад и сильный ветер продолжают накрывать страну и в понедельник, 24 января.

В результате сложных погодных условий Сирос, Наксос, Тинос, Андрос, Миконос, Санторини и другие Кикладские острова, включая материк, были покрыты белой пеленой снега.

News of the day: Syros, under the snow. #Greece pic.twitter.com/bASy9lt3Hy