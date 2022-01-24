Редкое явление за десятки лет: курортные греческие острова накрыло сильным снегом

Местные жители запечатлели на фото и видео снежные пейзажи, но местная инфраструктура оказалась не готова к такой погоде

Греческие острова впервые за долгое время накрыло мощным снегом, сообщает Greekreporter.com.

По прогнозам Национальной метеорологической службы, 23 января 2022 года погодный фронт "Элпис" обрушился на Грецию. Низкие температуры, сильный снегопад и сильный ветер продолжают накрывать страну и в понедельник, 24 января.

В результате сложных погодных условий Сирос, Наксос, Тинос, Андрос, Миконос, Санторини и другие Кикладские острова, включая материк, были покрыты белой пеленой снега.

Фото: Снег на острове Сирос (twitter.com/chiara-aliotta)

По словам местных жителей, в последний раз такое количество снега на Кикладах выпадало несколько десятков лет назад.

Местные жители запечатлели на фото и видео сказочные пейзажи и делились на своих страницах в социальных сетях.

Видео: Острова в Греции накрыло снегом (facebook.com/dimitris111172/dimitris-tholaria)

Сильный снегопад вызвал множество проблем на островах, которым не хватает инфраструктуры, чтобы справиться с такими погодными явлениями.

В результате на Наксосе многие горные деревни были полностью отрезаны от остальной части острова, несмотря на постоянные проведение работ со снегоуборочной техники на дорогах.

Напомним, ранее мы писали, что в Сахаре наблюдали редкое погодное явление.