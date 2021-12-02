Украинская Сходница или заграничные Карловы Вары: сравниваем атмосферные минеральные курорты двух стран

Цены на отдых по двум направлениям сравнялись в декабре
Зима – лучшее время для оздоровительного отдыха на курортах минеральных вод. Благодаря открытым границам выбор локаций в этом сезоне расширился европейскими источниками.
Украинцам предлагают отдохнуть на знаменитом курорте Чехии – Карловых Варах, где в декабре рекордно снизили цены. Альтернативой остаются украинские курорты – с примерно такой же стоимостью отдыха.
Где интереснее и выгоднее провести отпуск в санатории – сравниваем отдых на курортах Карловы Вары и Сходница во Львовской области.
В Карловых Варах отдыхали короли, президенты, актеры, писатели и композиторы. Сейчас этот курорт по карману большинству туристов.
"Кому подойдет отдых в Карловых Варах? В основном едут люди возрастом 45 -55 лет, которые заботятся о своем здоровье и теле. Регулярное сбалансированное питание, питьевой курс минеральной воды, оздоровительные процедуры, свежий воздух и пешеходные прогулки способствуют омоложению организма", - рассказывает в комментарии РБК-Украина специалист по подбору оздоровительных туров Александра Панамарчук.
В Карловых Варах находится 15 горячих источников и более 150 здравниц. Воду из 12 источников пьют для оздоровления. Минеральные воды, обнаруженные римским императором Карлом IV, основавшим этот курортный город в 14 веке, помогают лечить болезни системы пищеварения и оздоравливают суставы.
Карловы Вары – это не только город-санаторий, но и центр культурной жизни. Каждый год летом в Карловых Варах проходит самый большой в Центральной Европе кинофестиваль. Мероприятие проводится в Чехии с 1946 года. Ежегодно на нем представляют более 200 новых фильмов со всего мира.
"На фестиваль приезжают кинозвезды, общественные деятели и многочисленные поклонники фильмов. В этом году его гостями стали актеры Джонни Депп, Майкл Кейн и Итан Хоук", - рассказывает Александра Панамарчук.
Центр проведения находится в отеле Thermal, но показы фильмов проводятся практически по всему городу.
Также на курорте можно интересно провести отпуск с детьми - многие санатории лечат пациентов возрастом от 6 лет. Из развлечений для детей: рафтинг, веревочный парк, музей бабочек, мини-зоопарк, теннис, хоккей.
На Львовщине есть известная локация, где было открыто несколько источников минеральных вод. Это Сходница – "конкурент" Трускавца по источникам воды по типу "Нафтуси". За природные особенности курорта его даже называют "украинской Швейцарией".
На курорте есть и другие воды: щелочные аналоги "Боржоми", которые назначают при некоторых заболеваниях желудка и системы пищеварения. Вода "Железистая" - с высоким содержанием железа. Ее применяют при ряде заболеваний почек и других органов. Бюветы и источники "разбросаны" по всей Сходнице. Всего изучены и рекомендованы для лечения – десяток из 30. Остальные источники еще на стадии изучения.
История курорта началась с открытия австрийским минерологом Глюкером месторождений озокерита - в 1850 году. Немного позже там стали исследовать и минеральные воды. В последние десятилетия интерес к источникам и составу воды возрос.
В Сходнице есть несколько санаториев, в которых предлагают от общего оздоровительного отдыха с водолечением до специальных лечебных программ, включая восстановление после COVID с консультациями врачей и расширенной диагностикой.
Санаторный отдых далеко не всегда бывает скучным. К примеру, в Карловых Варах помимо водолечения доступен большой выбор экскурсий и направлений, где можно интересно провести свободное время. Александра Панамарук советует, какие места стоит посетить:
В Сходнице отдыхающие также могут найти варианты ярко провести время. Например, в хорошую погоду можно совершить полет на воздушном шаре, отправиться к знаковым достопримечательностям региона и Карпатских гор. Также предлагают экскурсии:
Недалеко от Сходницы находятся горнолыжные центры Борислав (в 10 км), Славское (60 км), Тисовец (65 км), где можно покататься на лыжах или сноубордах.
В Карловых Варах очень ждут гостей из Украины, подготовили специальные программы реабилитации после COVID-19, обращает внимание Александра Панамарчук. Тем более, что въезд нашим гражданам разрешен с вакцинацией разрешен (кроме вакцинированных "CoronaVac").
"Сейчас наступил период самых сладких цен, когда неделя оздоровления на фешенебельном курорте будет по цене подорожавшего Египта", - говорит она.
Специалист приводит примеры цен на отдых в Карловых Варах в декабре. Период низких цен будет примерно до 17 декабря, потом – с 15 января по 28 февраля.
В стоимость входит: проживание с 2-разовым питанием, осмотр врача, питьевой курс минеральной воды, 15-18 процедур на человека в неделю, посещение бассейна, сауны, джакузи, страховка с покрытием COVID-19.
Дополнительно: авиабилеты и трансфер 280 евро с человека. Или можно добираться своей машиной.
Цены на отдых в Карловых Варах сопоставимы с ценами на отдых в Сходнице, отмечает Александра Панамарчук. Например, отдых с 3-х разовым питанием и лечением в отеле "Киевская Русь" 4* в Сходнице обойдется в 39 900 гривен за 7 ночей на двоих (примерно 1300 евро).
"Разница будет только в стоимости проезда. Но качество отдыха, лечения, сервиса на знаменитом чешском курорте будет несравнимо выше", - отмечает специалист.
К слову, в лечебно-оздоровительном комплексе "ДиАна" 4*проживание с трехразовым питанием обойдется от 2500 гривен в сутки с человека в номере "стандарт" с пакетом "Лечебный" и трехразовым питанием (или 3800 гривен за двоих). В номере "люкс Superior" такой отдых обойдется от 5800 гривен в сутки за двоих (40600 гривен, или 1316 евро за 7 дней).
В любой локации отдыха найдется "ложка дегтя", которая портит настроение туристам. Подготовиться к неприятным впечатлениям можно, изучив отзывы на тематических форумах.
Например, в отдыхе в Карловых Варах туристы нашли такие "минусы":
В украинской Сходнице туристам чаще всего не нравилось:
Между тем, многие туристы отмечают, что ездят на указанные курорты регулярно.
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