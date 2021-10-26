Знаменитая "Нафтуся" и источники в окружении гор. Как выбрать санаторий для осеннего релакса и оздоровления

Сколько стоит отдых на известных бальнеологических курортах Украины

Отдых в Украине осенью – это не только экскурсии, но и релакс на бальнеологических курортах в санаториях и оздоровительных центрах.

Самые популярные санаторные локации страны предлагают туристам оздоровительные программы на любой вкус, от лечения минеральной водой и питанием, до похудения и реабилитации после COVID.

Куда стоит отправиться на лечение минеральными водами в Украине и сколько стоят программы в санаториях – в материале РБК-Украина.

Знаменитый курорт с уникальной водой

Трускавец – известный бальнеологический курорт со знаменитой минеральной водой "Нафтуся". Город расположен на месторождении минеральных вод с разным составом, а самих источников там 25.

"Нафтусю" называют природным феноменом, который не имеет аналогов в мире. Первое упоминание воды с нефтяным запахом датируется 1772 годом. Источник в 1820 году случайно открыл горный инженер Йосиф Гекер, который искал полезные ископаемые. А само название "Нафтуси" "привязалось" с открытием нефти в 1933 году в соседнем городке Бориславе.

Месторождение "Нафтуся" залегает на площади 0,6 га в центре города Трускавец. У этой воды есть характерный горьковатый привкус и "нефтяной" запах. Ее назначают для лечения органов питания и очистки организма от вредных веществ. В Трускавце есть и другие воды – "Мария" и "София", которые можно набрать также в центральном бювете города.

Фото: Бювет в Трускавце (wikipedia.org)

Чтобы набрать воду, нужно оплатить с помощью специальной карточки – плату в 24 гривны за литр ввели после реконструкции бювета летом 2020 года.

Санаторий "Карпаты" в Трускавце предлагает разные оздоровительные программы – от лечения позвоночника и суставов до мужского здоровья и похудения. Проживание в санатории - от 1445 гривен в сутки в зависимости от пакета. Курс лечения 10-14 дней.

Например, в пакете реабилитации после COVID проживание в одноместном номере стоит от 1692 гривен в сутки, в "улучшенном" – 1938 гривен. В двухместном – от 2625 гривен за двоих.

В стоимость включено трехразовое питание "шведский стол", лечение, проживание и посещение бассейна, сауны и тренажерного зала. Кроме общих физиопроцедур, в пакет входит прием минеральной воды "Нафтуся", принятие минеральный ванн по 10-15 минут через день. Также восстановление работы органов дыхания: ингаляции, спелеотерапия, оксигенотерапия, дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки.

Фото: Санаторий в Трускавце (facebook.com/sanatorium.karpaty)

Сходница – конкурент Трускавца

На Львовщине есть еще одна известная локация, в которой было открыто несколько источников минеральных вод. Это Сходница – "конкурент" Трускавца по источникам воды по типу "Нафтуси".

На курорте есть и другие воды: щелочные аналоги "Боржоми", которые назначают при некоторых заболеваниях желудка и системы пищеварения. Вода "Железистая" - с высоким содержанием железа, которую применяют при ряде заболеваний почек и других органов. Бюветы и источники "разбросаны" по всей Сходнице. Всего изучены и рекомендованы для лечения – десяток из 30. Остальные источники еще на стадии изучения.

История курорта началась с открытия австрийским минерологом Глюкером месторождений озокерита - в 1850 году. Немного позже там стали исследовать и минеральные воды. В последние десятилетия интерес к источникам и составу воды возрос.

В Сходнице есть несколько санаториев, в которых предлагают от общего оздоровительного отдыха с водолечением до специальных лечебных программ, включая восстановление после COVID с консультациями врачей и расширенной диагностикой.

Фото: Спа-зона в оздоровительном комплексе в Сходнице (dianna.com.ua)

Например, в лечебно-оздоровительном комплексе "ДиАна" проживание с трехразовым питанием обойдется от 1900 гривен в сутки за одного человека в номере "стандарт", до 4600 гривен в сутки в номере "Люкс Superior" (за двоих). Дополнительная программа восстановления после коронавируса – от 17415 гривен за 7 дней и 27955 гривен – за 14 дней. А программа лечения от сахарного диабета, например, обойдется от 12832 гривен за неделю.

Курорт с водой, как в Баден-Бадене

Минеральная вода в Миргороде сделала этот город одним из ведущих курортов страны. Как и с другими источниками – миргородскую воду открыли случайно. Когда из-за нехватки питьевой воды в местности бурили скважины, в 1912 году случайно наткнулись на минеральный источник. Вода оказалась невкусной, солоноватой.

Решили использовать эту воду для принятия бани и тушения пожаров, чтобы не засыпать источник. Жители заметили: после купания в соленой воде у многих переставали болеть суставы. Тогда местный врач стал отправлять образцы на анализ в медицинские академии. Уже спустя три года – 1915 году – воду признали лечебной и приравняли к источникам Баден-Бадена. В 1917 году в Миргороде открыли водолечебницу.

Фото: Санаторий в Миргороде (mirgorodkurort.ua)

На бальнеологическом курорте работают три минеральные скважины глубиной 673-710 метров. В бювет воду подают сразу из глубины, и она не контактирует с воздухом.

В Миргороде есть несколько санаториев, в которые еще с советских времен "протоптали" дорожку знатоки оздоровительного отдыха. В них можно найти современное лечение и комфортные варианты проживания.

Например, в санатории "Полтава" стоит провести оздоровительный отпуск тем, кто хочет укрепить сердце и сосуды, а также органы пищеварения. В санатории работают отделения реабилитации после операций на желудке, удаления желчного пузыря, инфарктов и операций на сердце и сосудах. В стоимость путевок входит проживание, обследование, лечение и диетическое питание.

Цена путевки для одного человека в двухместном номере-"эконом" со скромной меблировкой – от 822 гривен в сутки. В более комфортных номерах – от 1200 гривен с человека. Например, проживание в двухместном номере "люкс-премиум" обойдется в 2028 гривен с человека.

Курорт с разными источниками и занимательными экскурсиями

Еще один бальнеологический курорт во Львовской области с водой известного бренда находится в Моршине. Там минеральная вода известна своими целительными свойствами еще с 1878 года. Курорт расположен среди лесов, рядом – озеро и парк.

Особенность курорта - большой выбор экскурсий: к скалам Довбуша, озеру Синевир, в Солотвино, монастырям, дворцам и крепостям Западной Украины.

Фото: Парк перед входом в санаторий в Моршине (mpalace.com.ua)

Хотя ценность курорта – в разнообразии воды из трех разных источников. Вода из каждого имеет уникальный состав. В Моршине минеральной водой лечат почки и мочевыводящие пути, желудочно-кишечный тракт, болезни обмена веществ.

В источнике №1 вода - хлоридно-сульфатная натриево-калиево-магниевая. В источнике №6 вода содержит меньше хлоридов натрия, но больше сульфатов магния и калия. В Моршине известен также "Источник Божьей матери" (№4) с не до конца изученной водой.

В Моршине можно найти программы оздоровления на любой вкус и потребность. Например, в санатории "Мраморный дворец" расположен собственный бювет минеральных вод с рапой источников №1 и №6. Гостям предлагают две лечебные программы "Стандарт" и "Люкс", а также реабилитацию после COVID. Спальный корпус, столовая, бювет и лечебный комплекс находятся в одном помещении и отдыхающим не нужно выходить на улицу. Всего санаторий рассчитан ан проживание 180 человек.

Стоимость проживания с лечением по программе "Стандарт" – от 1150 гривен с человека в сутки, по программе "Люкс" – от 1350 гривен в одноместном номере.

Источники в окружении живописных гор

В Свалявском районе Закарпатской области находится источник целебной воды "Лужанская", которая открыта была еще в 18 веке. Ехать на лечение этой водой можно в санатории в село Голубиное или Солочин.

Месторождение "Лужанской" находится вдоль берегов реки Большой Пыни в местности Луги. Первые исследования этой воды были проведены еще в 1765 году. Минеральную воду из источника использовали для разведения вина, а в конце 19 века ее стали назначать для лечения. Один из источников принадлежал владениям графа Шенборна.

Фото: Санаторий в Солочине (booking.com)

Лужанскую воду экспортировали в разные уголки Австро-Венгерской империи под названиями "Маргит" и "Луги Эржибет". В 1945 году с приходом в Западную Украину советской власти завод минеральных вод назвали "Луги", на котором стали разливать воду из трех источников месторождения.

Водой лечат повышенную кислотность желудка и сопутствующие заболевания, а также почечные болезни.

В санатории "Квитка полонины" в Солочине вода в бювет подается непосредственно из скважины. Кроме большого выбора лечебных программ гостям предлагают пройти реабилитацию после COVID.

Проживание с базовым лечением в одноместном номере стоит от 1405 гривен с человека в сутки – в одноименном корпусе. В стоимость входит трехразовое диетическое питание "шведский стол". В корпусе "Сузирья" в номере с кондиционером и балконом и питанием в своей отдельной столовой – от 2045 гривен в сутки в одноместном номере.

В стоимость входят консультации врачей, анализы и процедуры, пользование бассейном и тренажерным залом. Программа восстановления после COVID в межсезонье с ноября стоит от 1190 гривен с человека при проживании в двухместном номере и от 1725- в одноместном.

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