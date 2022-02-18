В Украине закрывают всемирно известный сервис поиска жилья. Что делать туристам

На днях украинские клиенты сервиса онлайн-бронирования отелей Hotels.com получили сообщения о прекращении его работы с 1 апреля 2022 года. К этой же дате нужно будет и выселиться из забронированных через сервис номеров.

Что известно об американском сайте и заметят ли украинцы уход сервиса бронирования Hotels.com - TRAVEL РБК-Украина расспросило у туристических экспертов.

Клиенты узнают о закрытии сервиса из сообщений

Сервис бронирования отелей Hotels.com не принимает бронирования на даты после 31 марта 2021 года, сообщается на украинском сайте компании.

При этом клиенты стали публиковать сообщения от компании с информированием: сервис прекращает работу на территории Украины.

"Поскольку вы пользуетесь сервисом Hotels.com, сообщаем вам, что 1 апреля 2022 года мы закроем все аккаунты путешественников, связанные с вебсайтом и приложением Hotels.com в Украине", — сообщили пользователям.

Фото: Сообщение клиентам сервиса Hotels.com (скриншот РБК-Украина/twitter.com/eugene_fcdd)

При этом отмечается, что уже сделанные бронирования не отменяются – только изменения в них можно внести до 31 марта 2022 года. Хотя на сайте указано, что новые бронирования на даты после марта уже не принимаются, в компании предлагают помочь с этим по телефону.

"Если вы хотите забронировать отель через Hotels.com, вам нужно будет выехать из него до 31 марта 2022 года", - уточняется в письме.

Сервис для туристов работает по принципу бонусов – за каждые сутки в отеле клиент получает "наклейку" на стоимость суточного проживания. После накопления 10 наклеек, клиент получает 11-ю в подарок. Ее цена – средняя сумма потраченных ранее средств. На эту сумму можно получить бонусные сутки бесплатно в течение года.

"Объемы бронирования были небольшими". Что известно о сервисе Hotels.com

Популярный сервис Hotels.com входит в холдинг Expedia Group. Его основали в США в 1991 году.

Сейчас у сервиса доступны 85 сайтов на 34 языках – туристы могут забронировать 325 тысяч отелей почти в 19 тысячах локаций мира. В холдинг также входят онлайн-сервисы бронирования билетов, отелей и туристических услуг: RentalCars, Travelocity, Orbitz, Trivago.

Фото: Сервис работает в 19 тысячах локаций мира (unsplash.com/kornel-mahl)

Одновременно с закрытием работы агрегатора в Украине, сервис Hotels.com уходит и с российского туристического рынка. Возможные причины эксперты назвали профильному изданию Profi.Travel.

Одна из возможных причин ухода Hotels.com и Expedia из российского рынка, по мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, заключается в нормах нового закона, который скоро вступит в силу. Он обязывает иностранные сервисы открывать представительства на территории страны.

Другой вероятной причиной называется проигранная конкуренция с сервисом Booking.com. Возможно, объемы реализации Hotels.com не были настолько значительными, чтобы продолжать присутствие на рынке в новых условиях.

"Hotels.com давно не ведет активную работу по привлечению нашей аудитории. Можно предположить, что объемы бронирования были небольшими и удаление аккаунтов клиентов никак не скажется на раскладе рыночных сил", - отметил основатель Travel Startups Леонид Пустов.

Редакция РБК-Украина отправила запрос в компанию Hotels.com с вопросом о причинах закрытия сервиса на территории Украины, но ответа пока не получила.

Фото: За 10 суток проживания клиенты сервиса получают одни сутки бесплатно (pixabay.com)

Невостребованный сервис. Отельеры запросов от сайта почти не получали

В разговоре с РБК-Украина эксперты туристической сферы отмечают, что в своей работе не взаимодействовали с Hotels.com, а кто-то о существовании такого сервиса даже не слышал.

"Мы практически никогда не получали от этого ресурса бронирования", - отметила в комментарии РБК-Украина Илона Ремигайло, отельный эксперт, управляющая Green Park Hotel and SPA в Трускавце.

Основатель популярного 4-звездочного спа-отеля недалеко от Киева сообщил, что даже не слышал о таком сервисе как Hotels.com.

Путешественник и директор туркомпании "Украина Инкогнита" Роман Маленков отметил, что о таком сайте слышал, однако не пользовался им, отдавая предпочтение бронированию жилья через booking.com.

Фото: Сервис Hotels.com в Украине не очень популярен (pixabay.com)

Hotels.com был одним из первых онлайн бронирования в Украине

Туристический эксперт и генеральный менеджер Edem Resort Medical & SPA Алексей Волошин в предыдущих проектах сотрудничал с сервисом Hotels.com. В настоящее время его отель не пользуется сервисами бронирования, потому что получает клиентов благодаря продвижению в Instagram.

"А в предыдущих отелях я работал с Hotels.com и хорошо их знаю. Они в Украине работают примерно лет 15, и появились у нас, кажется, еще раньше "Букинга". Это один из первых таких сервисов онлайн-бронирования в мире. Этот стартап долгое время работал в Америке, а клиентами становились те, кому было удобно бронировать через интернет, а не по телефону", – говорит он в комментарии РБК-Украина.

Также благодаря сервису работники сетевых отелей имели свои промотарифы во время рабочих путешествий по миру. Соответственно, когда международные гостиничные бренды стали заходить в Украину, Hotels.com также выступал источником бронирования, рассказывает специалист.

На сайт главного конкурента заходят в 10 раз чаще – эксперт

О том, что сервис не пользуется большой популярностью, свидетельствует статистика посещений их сайта в Украине, обращает внимание Александр Сафронов, руководитель UA.IGotoWorld.com.

"Лично я ни разу не пользовался этим сервисом. По статистике, сайт hotels.com посещало около 200 тысяч украинцев в месяц. Но в целом же этот сайт по миру имеет трафик около 40 миллионов. Поэтому для "Хотелса" украинские показатели – вообще ни о чем", - говорит он в комментарии РБК-Украина.

Александр Сафронов отмечает: для сравнения, посещения сайта booking.com во всем мире – 400 миллионов в месяц. Это в 10 раз больше, чем у hotels.com.

"200 тысяч посещений в месяц для нашего рынка немного. Думаю, что украинцы, которые планируют найти отель, без проблем найдут и на других платформах: booking, hotels24, airbnb, и на нашем", - делится мнением специалист.

Он уверен, что для украинских отелей закрытие сервиса hotels.com не будет проблемой.

Три причины, по которым Hotels.com уходит из Украины: отели научились привлекать гостей в соцсетях

Алексей Волошин делится своим мнением о нескольких причинах, по которым сервис Hotels.com уходит из Украины:

"Отели за последние лет 10 очень хорошо научились продавать себя самостоятельно. Если раньше мы не получали бронирований через Instagram, то сейчас мы получаем значительную долю через эту соцсеть, делая какие-то посты. Это частично те брони, которые раньше залетали через Booking.com или любой другой агрегатор. Онлайн-сервисы в свое время стремительно взлетели, потому что для бронирования нужно было сделать кликов 5. А на сайте лет 10 назад забронировать было очень сложно – нужно было найти правильный сайт, разобраться, как работает форма бронирования, затем перейти на другой сайт, где нужно вводить номер кредитной карты. Только сайты больших гостиниц имели удобные модули бронирования и не отпугивали гостей. А 90% маленьких гостиниц было проще принимать брони и платить процент комиссии от агрегатора. Эти сервисы были по сути посредниками и экономили время гостя, не имеющего смартфона. Сейчас все проще – продаются шаблонные сайты со встроенным модулем бронирования. Hotels.com занимали очень незначительную долю на украинском рынке. Думаю, что 80% у нас держит Booking.com, а 20% делят между собой десятки других агрегаторов, работающих по принципу блокчейна, перепродавая свои бронирования. Я уверен, что какой-то момент обработка тех бронирований, которые проходили через Hotels.com, стала стоить дороже дохода, который они от них получали.

Поэтому это чисто бизнесовое прагматичное решение. Рынок Украины для них неинтересен с финансовой точки зрения, потому что конкуренция здесь очень насыщенная. Особенно – в последние несколько лет, когда украинцы стали больше путешествовать по Украине и нам проще напрямую забронировать отель".

"На решение компании угроза вторжения не повлияла"

Специалист убежден, что в Украине демократическое законодательство, поэтому с этой позиции причин оставить украинский рынок у агрегатора не было.

"Очевидно, Hotels определили как приоритетные рынки какие-то другие страны. И где-то забирают капитал, а куда-то переадресовывают. По количеству номероночей, соответственно, доходов и оборотов наш рынок сравнительно даже с польским – в 10 раз меньше, с испанским – в 50", - объясняет отельер.

По его словам, уход компании из Украины не связан с информацией о возможном вторжении России – о сворачивании работы американского сервиса было известно еще два месяца назад.

"Рынок не потеряет ничего. Просто этот сервис был значителен тем, что долго работал. Не скажу, что это плохой знак для Украины, ведь тот же Booking.com прекрасно развивается и перекупает рекламу наших отелей, потому что хочет продать через себя больше, чем отели напрямую. Это значит, что рынок есть, он работает, и я уверен, что на нем еще появятся новые игроки", - заключает эксперт.

Напомним, ранее мы писали, что услуги другого популярного сервиса, Booking.com, могут подорожать для украинцев на 20%.

Также эксперты по туризму рассказали РБК-Украина, приедут ли в Украину иностранцы на фоне новостей про агрессию России.