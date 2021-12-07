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В Украине появится туристический реестр за 4 млн грн. Зачем его создают

Новина українською →
Вторник 07 декабря 2021 16:19
В Украине появится туристический реестр за 4 млн грн. Зачем его создают Фото: Львов, Украина (unsplash.com/andriyko-podilnyk)
Автор: Катерина Гончарова

В Гостуризме объявили о планах развития отрасли на 2022 год

В 2022 году в Украине создадут единый туристический реестр. На его разработку планируют выделить из государственного бюджета 4,1 млн гривен. Об этом во время региональной туристической конференции при участии представителей Киевщины, Черниговщины и Сумщины заявила начальница отдела проектной и организационной работы Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Ольга Рабийчук.

Она уточнила, что сейчас идет только первый этап разработки реестра, и в следующем году его будут дорабатывать. Всего предполагается три этапа создания реестра, и основные изменения в нем будут уже после принятия закона "О туризме".

Зачем хотят создать единый туристический реестр

  • Ожидается, что государственная электронная информационная система будет содержать сведения о все субъекты туристической деятельности и другие сведения по организации деятельности в сфере туризма.
  • Проектом закона предлагается заменить лицензирование туроператорской деятельности на внесение сведений о субъекте туристической деятельности в реестр: компании должны будут подавать уведомление о начале осуществления деятельности.
  • В ГАРТ говорят, что это позволит уменьшить административное давление на субъекты хозяйствования и упростить начало и ведение бизнеса, а создание реестра устраняет лишние ограничения в осуществлении деятельности туроператоров.

"В реестре можно будет посмотреть, кто работает на рынке официально. Предусмотрена и защита прав потребителей: в одном месте можно будет найти проверенные данные о субъектах туристической деятельности. Также это будет источник статистических данных. Ведь, как мы сегодня знаем, полноценной туристической статистики у нас нет. Есть лишь некоторые элементы статистики, которую предоставляет Госстат. Но и эти данные часто нерелевантны и недостоверны", — пояснила Ольга Рабийчук.

"Реестр позволит быстрее реагировать на нарушения" - эксперт

Электронный реестр должен прийти на смену старым процедурам лицензирования туроператоров и сделать работу компаний более прозрачной, высказывает мнение в комментарии РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель гендиректора компании TEZ TOUR.

"Сейчас туроператору нужно получать лицензию в бумажной форме. Вероятно, в следующем году еще будут существовать обе формы - бумажная и электронная с последующим переходом в полностью цифровой формат. Вероятно, цель создания реестра - привязать это к компенсаторному механизма защиты прав потребителей и иметь возможность быстрее реагировать, когда та или иная компания имеет определенные проблемы, не может выполнить свои обязательства перед туристом и тому подобное", — говорит он.

В Украине появится туристический реестр за 4 млн грн. Зачем его создают

Фото: Создание реестра должно упростить ведение турбизнеса - ГАРТ (unsplash.com/amy-hirschi)

По мнению туристического эксперта, создание реестра даст возможность быстрее реагировать и заблокировать работу туроператора в случае масштабных нарушений.

Впрочем, и сейчас на сайте Министерства инфраструктуры можно просмотреть перечень действующих ныне лицензий туроператоров. Однако Александр Новиковский допускает, что с созданием реестра эти данные будут более унифицированы и доступны широкому кругу пользователей.

Куда еще пойдут средства на туризм в 2022 году

Кроме создания реестра, структура расходов на развитие отрасли туризма в 2022 году по данным ДАРТ включает следующие пункты:

  • Исследования и статистика - 15,6 млн грн;
  • Маркетинг (создание контента - 6,4 млн грн, размещение контента - 18,5 млн грн, промо-туры для СМИ и блогеров - 3,1 млн грн);
  • Популяризация речных маршрутов - 1,8 млн грн;
  • Организация туристических событий для регионов и турбизнеса - 6,2 млн грн;
  • Создание туристическо-информационных центров - 2,8 млн грн;
  • Разработка туристической информационно-ориентационной системы для туристов (туристическая навигация, мобильное приложение) - 1,5 млн грн;
  • Сувенирная продукция - 1,2 млн грн.

Напомним, ранее в ГАРТ назвали основные проблемы морских курортов Украины.

Также глава Гостуризма рассказала, как изменился имидж Украины среди зарубежных туристов.

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