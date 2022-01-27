В Украине планируют запустить "Карпатский экспресс" в Румынию: детали

В Закарпатье планируют запустить "Карпатский экспресс" в Румынию. Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита на странице Facebook.

По его словам, маршрут поезда будет пролегать через румынский город Сигит, Ужгород и Рахов.

"Мы же в 2022 году начинаем работу по комплексному подходу и стратегическим проектам, которые могут эффективно влиять на целый сектор экономики области.

Считаем, что восстановление трансграничной пассажирской перевозки по маршруту, проходящей через город Сигет в Румынии, — Ужгород-Рахив, который у нас с давних времен называют "Карпатский экспресс", может быть именно таким стратегическим проектом", — говорится в сообщении.

В рабочем порядке эти вопросы предварительно обсудили с Консулом Румынии в Солотвино Грацианом-Флорином Пырву во время встречи в Ужгороде.

В феврале 2022 года в областном центре и Бая-Маре в Румынии, глава Закарпатской ОГА

Виктор Никита обсудит запуск нового экспресса с "Укрзализныцей" и с румынскими партнерами.

На этой встрече Закарпатская ОГА будет предлагать расширить проект в Ивано-Франковскую область, а также включить "Карпатский экспресс" в программу "Большое строительство".

Закарпатская ОГА со своей стороны готовит пакет конкретных предложений и дорожную карту возобновления курсирования "Карпатского экспресса", среди которых:

восстановление железнодорожной и пограничной инфраструктуры по маршруту курсирования поезда;

инициирование вопроса перед высшими органами власти по включению проекта "Карпатский экспресс" в программу Президента Украины Владимира Зеленского "Большое строительство".

Напомним, ранее мы писали, что в Украине возрождают интерес к узкоколейным железным дорогам.