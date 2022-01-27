В Україні планують запустити "Карпатський експрес" до Румунії: деталі

На Закарпатті планують запустити "Карпатський експрес" до Румунії. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита на сторінці у Facebook.

За його словами, маршрут потяга буде пролягати через румунське місто Сигіт, Ужгород та Рахів.

"Ми ж у 2022 році розпочинаємо роботу з комплексного підходу та стратегічних проєктів, які можуть ефективно впливати на цілий сектор економіки області.

Вважаємо, що відновлення транскордонного пасажирського перевезення за маршрутом, що проходить через місто Сігет у Румунії, — Ужгород-Рахів, який у нас з давніх часів називають "Карпатський експрес", може бути саме таким стратегічним проєктом", — йдеться у повідомленні.

У робочому порядку зазначені питання попередньо обговорили з Консулом Румунії в Солотвино Граціаном-Флоріном Пирву під час зустрічі в Ужгороді.

У лютому 2022 року в обласному центрі та Бая-Маре в Румунії, голова Закарпатської ОДА

Віктор Микита обговорить запуск нового експресу з "Укрзалізницею" та з румунськими партнерами.

На цій зустрічі Закарпатська ОДА пропонуватиме розширити проєкт на Івано-Франківську область, а також включити "Карпатський експрес" до програми "Велике будівництво".

Закарпатська ОДА зі своєї сторони готує пакет конкретних пропозицій та дорожню карту відновлення курсування "Карпатського експресу", серед яких:

відновлення залізничної та прикордонної інфраструктури за маршрутом курсування потягу;

ініціювання питання перед вищими органами влади щодо включення проєкту "Карпатський експрес" до програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні відроджують інтерес до вузькоколійних залізниць.