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В Україні планують запустити "Карпатський експрес" до Румунії: деталі

Автор: Євгенія Тугушева

Маршрут потяга буде пролягати через Ужгород, Рахів та румунське місто Сигіт

На Закарпатті планують запустити "Карпатський експрес" до Румунії. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Віктор Микита на сторінці у Facebook.

За його словами, маршрут потяга буде пролягати через румунське місто Сигіт, Ужгород та Рахів.

"Ми ж у 2022 році розпочинаємо роботу з комплексного підходу та стратегічних проєктів, які можуть ефективно впливати на цілий сектор економіки області.

Вважаємо, що відновлення транскордонного пасажирського перевезення за маршрутом, що проходить через місто Сігет у Румунії, — Ужгород-Рахів, який у нас з давніх часів називають "Карпатський експрес", може бути саме таким стратегічним проєктом", — йдеться у повідомленні.

У робочому порядку зазначені питання попередньо обговорили з Консулом Румунії в Солотвино Граціаном-Флоріном Пирву під час зустрічі в Ужгороді.

У лютому 2022 року в обласному центрі та Бая-Маре в Румунії, голова Закарпатської ОДА

Віктор Микита обговорить запуск нового експресу з "Укрзалізницею" та з румунськими партнерами.

На цій зустрічі Закарпатська ОДА пропонуватиме розширити проєкт на Івано-Франківську область, а також включити "Карпатський експрес" до програми "Велике будівництво".

Закарпатська ОДА зі своєї сторони готує пакет конкретних пропозицій та дорожню карту відновлення курсування "Карпатського експресу", серед яких:

  • відновлення залізничної та прикордонної інфраструктури за маршрутом курсування потягу;
  • ініціювання питання перед вищими органами влади щодо включення проєкту "Карпатський експрес" до програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні відроджують інтерес до вузькоколійних залізниць.

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