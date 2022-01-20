Ретро-туры возвращаются. Как в Украине возрождают интерес к узкоколейным железным дорогам

В январе "Гайворонский экспресс" совершил рейс протяженностью 25 километров из Бершади в Гайворон

Туризм в Украине приобретает новые форматы. В прошлом году энтузиасты впервые начали проводить аутентичные ретро-туры на узкоколейных железных дорогах, чтобы популяризировать среди украинцев такой нетипичный вид отдыха и больше рассказать об узкоколейных железных дорогах, которые сейчас остро нуждаются в сохранении и спасении от упадка. Об этом уже писало РБК-Украина накануне.

Впрочем, подобные туры в Украине - редкость: частные туристические компании их не организуют, поскольку о значительных доходах здесь речь не идет. Однако за дело взялись волонтеры, которые и сами исследуют украинские узкоколейки, и распространяют о них информацию среди других.

Туры проводят, чтобы о подобных активностях узнало больше людей. Ведь узкоколейки в Европе уже давно ценят и сохраняют, а о наших еще придется узнать потенциальным путешественникам. Отдельная задача - работа на местах, чтобы ценность таких объектов осознали и местные жители.

Фото: "Гайворонский экспресс" с неба (Александр Мальон)

Волонтеры проводят такие события только раз в сезон. В минувшую субботу, 15 января, прошел еще один ретро-тур с паровозом Гр-280. В этот раз "Гайворонский экспресс" совершил рейс протяженностью 25 километров с Бершади на Винничине в Гайворон Кировоградской области.

Как проходят туры на узкоколейках и чем они интересны - специально для TRAVEL РБК-Украина рассказал Олег Заблудовский - соучредитель общественной организации "Исследователи истории узкоколейных железных дорог Украины".

Старинные железнодорожные механизмы и "обед машиниста", приготовленный в топке

В Гайвороне раньше работал единственный на весь СССР тепловозоремонтный завод для узкоколейных локомотивов. Сюда привозили разные тепловозы на ремонт из разных уголков Советского Союза. А сама узкоколейка раньше была целой системой железнодорожных путей и соединяла пять областей, протяженность путей достигала 1500 км. На узкоколейном поезде можно было доехать из Николаевской области до Бердичева.

В этот раз маршрут путешествия решили изменить: поехали только в одну сторону, поскольку световой день пока достаточно короткий, рассказывает исследователь и популяризатор узкоколеек.

"Иначе тогда бы пришлось делать все фотоостановки по дороге из Гайворона в Бершадь, когда паровоз стоит тендером вперед (задом) и фотографии были бы не такими ценными. Чтобы удовлетворить фотографов и создать максимально комфортные условия для съемки, решили стартовать с Бершади", — замечает он.

Видео: Рождественский ретро-тур на Гайворонской узкоколейке (youtube.com/ Железные Магистрали)

Группа туристов утром собралась на привокзальной площади в Гайвороне, и далее автобусами путешественников довезли до поселка Флорине, где находится узкоколейная станция Бершадь.

По прибытию туристов распределили на несколько групп: одна подалась осматривать паровоз, для второй организовали экскурсию по станции Бершадь с осмотром уникальной старинной аппаратуры, а другие участники пили теплый чай с печеньем.

Фото: "Гайворонский экспресс" мчится через переезд (Александр Мальон)

"Во время экскурсии туристы узнали о семафорах, ключевой зависимости стрелок и сигналов, электрожезловой системе — это старинные железнодорожные механизмы, которые к этому времени остались и используются на Гайворонской узкоколейке. После этого участников тура ждала дегустация традиционного блюда машиниста паровоза — яичницы, пожаренной на лопате прямо в топке", — объясняет Олег Заблудовский.

Раньше паровозные машинисты в военное время готовили себе еду так: жарили на лопате картошку, сало и яичницу. На экскурсии была возможность посмотреть и заснять процесс приготовления уникального блюда, после чего каждый попробовал "обед машиниста".

Ретро-паровоз Гр-280 в праздничных огнях

"После того, как туристы вдоволь нагулялись и нафотографировались, мы отправились в путешествие. В составе поезда был, конечно же, красавец-паровоз Гр-280 и три пассажирских вагона польского производства", — говорит он.

В общем посетить тур приехало 110 туристов из разных уголков Украины: Киева, Одессы, Винницы, Днепра, Львова, Канева, Черкасс, Умани и других населенных пунктов. Кроме этого, были еще и два любителя ретро-техники из Польши.

"Кто-то приезжал вместе с семьей, кто-то приезжал с друзьями, приезжали совсем разные люди: путешественники, фотографы, любители железной дороги. Всех объединяло одно — желание проехаться на поезде со старинным паровозом по самой длинной в Европе узкоколейке. Внутри мы украсили вагоны световыми гирляндами и ярким дождиком, чтобы создать у пассажиров праздничное настроение. Следующей зимой планируем увешать вагоны гирляндами еще и извне и провести какое-то театральное действо прямо в поезде", — делится впечатлениями и планами Олег.

Фото: Ретро-поезд проходит мост над Южным Бугом (Александр Мальон)

По дороге из Бершади до Гайворона сделали восемь фотоостановок в различных живописных местах.

"Туристы смогли сфотографировать и снять на видео поезд, который проносится мимо, выпуская клубы пара и издавая пронзительный свист. Эмоции так и переполняли людей! Конечно, было сложно сформировать фотолинию и выстроить сотню человек так, чтобы они не мешали фотографировать друг другу, но у нас получалось, и все было организованно достаточно хорошо", — продолжает он.

Единственная в Украине автомотриса на базе советского лимузина

В вагоне во время путешествия проводили дегустации крафтового вина и сыра. Также пассажирам рассказывали историю Гайворонской узкоколейке, делились интересными фактами о железной дороге и показывали старинные схемы и карты.

Время в пути от Бершади до Гайворона со всеми фотоостановками составил 3,5 часа. По приезду в Гайворон на станции участников тура ждал еще один интересный объект — единственная в Украине автомотриса на базе советского лимузина ГАЗ-12 "ЗИМ". Все желающие могли прокатиться на уникальном авто по путям станции.

Фото: Поезд Гр-280 и дрезина ЗИМ, ГАЗ-12, Гайворон (Александр Мальон)

"ЗИМ" вызвал большой интерес у участников мероприятия и местных жителей. После этого туристов повели на экскурсию в помещение дежурного по станции Гайворон, познакомили с работой светофоров и стрелок, а потом все отправились к локомотивному депо, где в паровозе жарили яичницу для тех, кто не успел ее попробовать. Также проводили экскурсию в цехе, показывали локомотивы и условия их обслуживания и ремонта", — рассказывает Олег Заблудовский.

"Изюминка" Кировоградщины. Когда ждать следующих ретро-туров

После экскурсии путешественников повели на центральную площадь города Гайворон, где стояла новогодняя елка. На площади туристы согревались горячим глинтвейном, попробовали вкусные имбирные пряники и приобрели сувениры в память о путешествии.

В несколько заходов была проведена экскурсия по краеведческому музею, где гостям рассказывали об истории, быте и настоящем города Гайворон. Все это время на площади людей развлекал песнями и танцами местный народный коллектив "Забава".

Фото: Поезд, который проносится мимо, выпуская клубы пара и издавая пронзительный свист (Александр Мальон)

В завершение тура всех повели ужинать в теплое кафе. Всех ждал вкусный, горячий рождественский ужин: картофель с отбивной, оливье и кутья.

"Следующие ретро-туры планируем организовать в апреле и июле этого года. В каждом следующем путешествии будет что-то новое, интересное и необычное, не похожее на то, что было раньше. К примеру, весной планируем организовать пикник на природе, а летом хотим провести настоящий фестиваль действующих паровозов с участием нескольких паровых локомотивов", — анонсирует Олег.

Фото: На станции Бершадь. Идет снежок (Александр Мальон)

Фото: "Гайворонский экспресс" прибывает на станцию Устя (Александр Мальон)

Сейчас он вместе с коллегами активно занимается популяризацией и сохранением узкоколейки. В ближайшее время в планах — возобновление курсирования пригородного поезда по маршруту Гайворон-Голованевск и создание в Гайвороне полноценного музея узкоколейного подвижного состава.

"Сейчас поддержка со стороны местных властей есть, частично нам помогают и неравнодушные люди из "Укрзализныци". Поэтому я уверен, что совместными усилиями удастся "раскрутить" узкоколейку как крутую туристическую локацию и настоящую изюминку Кировоградского края, куда ежегодно будут приезжать тысячи туристов из Украины и из-за зарубежа, чтобы покататься на уникальном старинном паровозе и ознакомиться с нашим техническим наследием и историей железной дороги", — подводит итог Олег Заблудовский.

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