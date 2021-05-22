На уикенд в Одессу: во сколько обойдется отдых в гостиницах города перед стартом сезона

Уикенд в Одессе - прекрасная идея, как разнообразить выходные и набраться новых впечатлений. Тем более, что в конце мая на юге страны - хорошая погода, которая иногда может позволить и немного позагорать. В Одессе - множество интересных локаций, куда можно сходить и что увидеть: от экскурсий по центру города до выездов на пляжи в пригороде.

Один из главных вопросов, который интересует туристов при планировании путешествия - сколько стоит жилье в местных отелях. В последние несколько лет в туристическом сообществе популярно мнение о том, что часто дешевле слетать на выходные в Стамбул, чем бронировать жилье в Одессе. Отчасти это правда: тенденцию повышения цен в популярном курортном городе на Черном море замечают много туристов.

С другой стороны, в Одессе даже в "пик" сезона можно отдохнуть довольно бюджетно. К тому же, с каждым годом выбор гостиниц в городе все шире, и туристам определенно есть из чего выбрать. В то же время с датами поездки стоит определиться заранее, ведь в большинстве гостиниц свободные номера бронируют довольно быстро.

Фото: Вид на город с террасы отеля в Одессе (booking.com)

Мы просмотрели цены в гостиницах Одессы на уикенд - 29-30 мая (суббота и воскресенье). Приводим стоимость в гостиницах с разным уровнем удобств на разный бюджет с одной ночевкой на двоих.

Отели комфорт-класса и гостиницы "средней" ценовой категории

Continental Hotel на улице Дерибасовская обозначается на сервисе бронирования как один из самых популярных отелей города. Это четырехзвездочная гостиница, расположенная в тихой части центральной улицы в пяти минутах от Одесского Национального академического театра оперы и балета.

В гостинице, состоящей из двух корпусов, есть спа-центр и ресторан. В спа-центре отеля - гидромассажная ванная, римская и паровая бани, комната для релакса. Воронцовский дворец и порт города - в 10 минутах ходьбы.

Стоимость: стандартный номер с видом на внутренний двор, кондиционером и мини-баром - 1242 грн на двоих. Двухместный номер бизнес-класса с видом на город и ванной в номере - 1680 грн на двоих + 60 грн налогов и сборов.

Завтрак оплачивается отдельно и предлагается по цене в 275 грн. Действует бесплатная отмена брони до 18.00 29 мая. Есть также варианты размещения, в которые включен завтрак.

Фото: Четырехзвездочный отель на улице Дерибасовская (booking.com)

UNO Design Hotel: дизайн-отель, расположенный в двух минутах от Дерибасовской и в 800 метрах от песчаного пляжа на море.

К услугам гостей - просторные люксы и номера с телевизором и мини-кухней. Известные исторические памятники Одессы, такие как Оперный театр и Потемкинская лестница - в пяти минутах ходьбы. К международному аэропорту "Одесса" - полчаса езды на авто, а к железнодорожному вокзалу - 10 минут.

Стоимость: классический двухместный номер с кондиционером, душем и мини-баром - 1886 гривен на двоих. В стоимость включен завтрак. Суперлюкс - 3 500 гривен + 60 гривен налогов и сборов.

Завтрак также включен в стоимость размещения. К слову, последний вариант номеров разбирается довольно быстро: на момент подготовки публикации на даты в конце мая остался всего один свободный номер.

Фото: Один из номеров в дизайн-отеле в центре Одессы (booking.com)

Mezzanine Hotel: это небольшая гостиница, также расположенная в центре Одессы. Гостям предлагают лаунж-зону, можно также арендовать велосипед. В гостинице нет ресторана, но гости могут посетить заведения, расположенные сразу возле него.

Предусмотрены камеры хранения багажа. Есть частная парковка и туристическое бюро, а также услуги консьержа. Как обозначается на сайте бронирования жилья, Спасо-Преображенский собор расположен в 8 минутах ходьбы от гостиницы.

Стоимость: Размещение в этом отеле - более выгодное по цене, чем в предыдущих. Двухместный номер, выполненный в современном дизайне с кондиционером и телевизором - 720 гривен на двоих. Стандартный номер с большой кроватью - 1000 гривен, а номер-студио с большой двуспальной кроватью - 1100 гривен.

Фото: Отель, расположенный в восьми минутах ходьбы от Спасо-Преображенского собора (booking.com)

Rooftop-2021: апарт-отель, расположенный на расстоянии в 1,2 километра от Оперного театра и 1,3 километра - от памятника герцогу де Ришелье. Рядом с отелем находятся такие популярные туристические локации как Одесский сад, Археологический музей и Одесский музей нумизматики.

В отеле гостям предлагают зону отдыха, есть также бесплатная парковка. Есть опция проката автомобилей. На сайте бронирования жилья отмечается, что отель нравится парам, которые приезжают в город на романтический уикенд.

Фото: Номера в отеле (booking.com)

Стоимость: двухместный номер "делюкс" - 1246 гривен, включая налоги и сборы. Завтрак оплачивается отдельно и стоит 249 гривен с персоны. Номер-аппартаменты с балконом с патио и видом на город - 2 403 гривны на двоих. Завтрак, как и в предыдущем варианте размещения, в цену не включен.

Фото: Апарт-отель неподалеку от Одесского сада (booking.com)

Hotel de Paris Odessa MGallery: пятизвездочный бутик-отель, расположенный в самом центре Одессы. Есть свой ресторан международной кухни с живой музыкой.

В отеле - просторные номера с кофеваркой, телевизором, личной ванной комнатой. Стойка регистрации работает круглосуточно. Среди удобств - сауна и гидромассажная ванная. Есть возможность взять велосипеды на прокат и заказать трансфер из аэропорта. Отель расположен в ста метрах от памятника герцогу Ришелье и в 300 метрах - от Оперного театра.

Фото: Интерьер номеров в отеле (booking.com)

Стоимость: это самый дорогой вариант размещения из нашей подборки. Самые низкие цены за ночь стартуют от 9 тысяч гривен. К примеру, двухместный номер "делюкс" на двоих с мини-баром и парижскими туалетно-комсетическими принадлежностями стоит 9 044 гривны на двоих.

Остальные категории номеров - еще дороже: 10 049 гривен, 11 398 гривен и 10 719 гривен на двоих за ночь. Завтрак в этом отеле тоже дорогой: за него придется заплатить 985 гривен.

Фото: Премиальный отель в ста метрах от памятника герцогу де Ришелье (booking.com)

Самые бюджетные варианты

Разместиться по цене около 280-350 гривен за ночь можно в одесских хостелах. Приводим несколько ценовых предложений на даты 29-30 мая. Цены указаны за размещение одного человека в сутки.

Хостел "Дом" (400 метров от центра города): 260 гривен;

Хостел Friends House (600 метров от центра города): 297 гривен;

"Адмирал Хостел" (300 метров от центра города): 360 гривен;

"Uneed Sport" (2,2 км от центра города): 340 гривен;

"Comfort" (1,5 км от центра города): 400 гривен.

Какой бы отель вы не выбрали для отдыха, поездка в Одессу может стать насыщенной и полной новых впечатлений, если побывать на экскурсиях, попробовать местную кухню в одном из многочисленных местных ресторанов или кафе и, конечно, насладиться морем!

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит отдых в отелях Карпат весной.

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