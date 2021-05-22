На вікенд до Одеси: у скільки обійдеться відпочинок в готелях міста перед стартом сезону

Вікенд в Одесі - прекрасна ідея, як урізноманітнити вихідні та набратися нових вражень. Тим більше, що в кінці травня на півдні країни - хороша погода, яка іноді може дозволити й трохи позасмагати. В Одесі - безліч цікавих локацій, куди можна сходити й що побачити: від екскурсій по центру міста до виїздів на пляжі в передмісті.

Одне з головних питань, яке цікавить туристів при плануванні подорожі - скільки коштує житло в місцевих готелях. В останні кілька років в туристичному співтоваристві популярна думка про те, що часто дешевше злітати на вихідні в Стамбул, ніж бронювати житло в Одесі. Почасти це правда: тенденцію підвищення цін в популярному курортному місті на Чорному морі помічають багато туристів.

З іншого боку, в Одесі навіть в "пік" сезону можна відпочити досить бюджетно. До того ж, з кожним роком вибір готелів в місті все ширший, і туристам безумовно є з чого вибрати. Водночас з датами поїздки варто визначитися заздалегідь, адже в більшості готелів вільні номери бронюють досить швидко.

Фото: Вид на місто з тераси готелю в Одесі (booking.com)

Ми переглянули ціни в готелях Одеси на вікенд - 29-30 травня (субота та неділя). Наводимо вартість в готелях з різним рівнем зручностей на різний бюджет з однією ночівлею на двох.

Готелі комфорт-класу та готелі "середньої" цінової категорії

Continental Hotel на вулиці Дерибасівська позначається на сервісі бронювання житла як один з найпопулярніших готелів міста. Це чотиризірковий готель, розташований у тихій частині центральної вулиці за п'ять хвилин пішки від Одеського національного академічного театру опери та балету.

У готелі, що складається з двох корпусів, є спа-центр і ресторан. У спа-центрі готелю - гідромасажна ванна, римська і парова лазні, кімната для релаксу. Воронцовський палац і порт міста - у 10 хвилинах ходьби.

Вартість: стандартний номер з видом на внутрішній двір, кондиціонером і міні-баром - 1242 грн на двох. Двомісний номер бізнес-класу з видом на місто і ванною в номері - 1680 грн на двох + 60 грн податків та зборів.

Сніданок оплачується окремо і пропонується за ціною у 275 грн. Діє безкоштовне скасування броні до 18.00 29 травня. Є також варіанти розміщення, в які включений сніданок.

Фото: Чотиризірковий готель на вулиці Дерибасівська (booking.com)

UNO Design Hotel: дизайн-готель, розташований за дві хвилини ходьби від Дерибасівської й у 800 метрах від піщаного пляжу на морі.

До послуг гостей - просторі люкси та номери з телевізором і міні-кухнею. Відомі історичні пам'ятники Одеси, такі як Оперний театр і Потьомкінські сходи - в п'яти хвилинах ходьби. До міжнародного аеропорту "Одеса" - півгодини їзди на авто, а до залізничного вокзалу -10 хвилин.

Вартість: Класичний двомісний номер з кондиціонером, душем і міні-баром - 1886 гривень на двох. У вартість включено сніданок. Суперлюкс - 3 500 гривень + 60 гривень податків і зборів.

Сніданок також включений у вартість розміщення. До слова, останній варіант номерів розбирається досить швидко: на момент підготовки публікації на дати в кінці травня залишився всього один вільний номер.

Фото: Один з номерів у дизайн-готелі в центрі Одеси (booking.com)

Mezzanine Hotel: це невеликий готель, також розташований в центрі Одеси. Гостям пропонують лаунж-зону, можна також орендувати велосипед. У готелі немає ресторану, але гості можуть відвідати заклади, розташовані відразу біля нього.

Передбачені камери зберігання багажу. Є приватна парковка і туристичне бюро, а також послуги консьєржа. Як позначається на сайті бронювання житла, Спасо-Преображенський собор розташований за 8 хвилин ходьби від готелю.

Вартість: Розміщення в цьому готелі - більш вигідне за ціною, ніж у попередніх. Двомісний номер, виконаний у сучасному дизайні з кондиціонером і телевізором - 720 гривень на двох. Стандартний номер з великим ліжком - 1000 гривень, а номер-студіо з великим двоспальним ліжком - 1100 гривень.

Фото: Готель, розташований за вісім хвилин ходьби від Спасо-Преображенського собору (booking.com)

Rooftop-2021: апарт-готель, розташований на відстані в 1,2 кілометра від Оперного театру і 1,3 кілометра - від пам'ятника герцогу де Рішельє. Поруч з готелем знаходяться такі популярні туристичні локації як Одеський сад, Археологічний музей і Одеський музей нумізматики.

У готелі гостям пропонують зону відпочинку, є також безкоштовна парковка. Є опція прокату автомобілів. На сайті бронювання житла зазначається, що готель подобається парам, які приїжджають у місто на романтичний вікенд.

Фото: Номери в готелі (booking.com)

Вартість: двомісний номер "делюкс" - 1246 гривень, включаючи податки та збори. Сніданок оплачується окремо і коштує 249 гривень з персони. Номер-апартаменти з балконом з патіо і видом на місто - 2 403 гривні на двох. Сніданок, як і в попередньому варіанті розміщення, в ціну не включений.

Фото: Апарт-готель неподалік від Одеського саду (booking.com)

Hotel de Paris Odessa MGallery: п'ятизірковий бутік-готель, розташований у самому центрі Одеси. Є свій ресторан міжнародної кухні з живою музикою.

У готелі - просторі номери з кавоваркою, телевізором, особистою ванною кімнатою. Стійка реєстрації працює цілодобово. Серед зручностей - сауна і гідромасажна ванна. Є можливість взяти велосипеди на прокат і замовити трансфер з аеропорту. Готель розташований за сто метрів від пам'ятника герцогу Рішельє і за 300 метрів від Оперного театру.

Фото: Інтер'єр номерів у готелі (booking.com)

Вартість: це найдорожчий варіант розміщення з нашої добірки. Найнижчі ціни за ніч стартують від 9 тисяч гривень. Наприклад, двомісний номер "делюкс" на двох з міні-баром і паризькими туалетно-косметичним приладдям коштує 9 044 гривні на двох.

Решта категорій номерів - ще дорожче: 10 049 гривень, 11 398 гривень і 10 719 гривень на двох за ніч. Сніданок у цьому готелі теж дорогий: за нього доведеться заплатити 985 гривень.

Фото: Преміальний готель у ста метрах від пам'ятника герцогу де Рішельє (booking.com)

Найбільш бюджетні варіанти

Розміститися за ціною у близько 280-350 гривень за ніч можна в одеських хостелах. Наводимо кілька цінових пропозицій на дати 29-30 травня. Ціни вказані за розміщення однієї людини на добу.

Хостел "Дім" (400 метрів від центру міста): 260 гривень;

Хостел Friends House (600 метрів від центру міста): 297 гривень;

"Адмірал Хостел" (300 метрів від центру міста): 360 гривень;

"Uneed Sport" (2,2 км від центру міста): 340 гривень;

"Comfort" (1,5 км від центру міста): 400 гривень.

Який би готель ви не обрали для відпочинку, поїздка в Одесу може стати насиченою і повною нових вражень, якщо побувати на екскурсіях, спробувати місцеву кухню в одному з численних місцевих ресторанів або кафе і, звичайно, насолодитися морем!

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