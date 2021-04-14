Удачный период для отпуска: путевки в Египет предлагают в два раза дешевле

На спрос повлияли опасения туристов

Отдых в Египте во второй половине апреля удивляет низкими ценами на туры. Такая тенденция держится вторую неделю и связана с третьей волной коронавируса и карантинными ограничениями в Украине.

Провести недельный отпуск в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде можно по цене от 200 долларов с человека. Эксперты объясняют – это удачный период для отпуска, ближе к майским праздникам путевки начнут дорожать.

Туры дешевеют из-за опасений туристов

На ближайшие даты в середине апреля можно найти варианты путевок по цене от 5000 гривен с человека, неделю назад путевки продавали по цене от 3500 гривен с человека.

Чартерные рейсы в Египет слабо заполняются пассажирами - и это одна из причин, почему туроператоры снижают цены на туры, объясняют эксперты туристического бизнеса.

"На курорты Египта поставлено очень много вылетов, но основная причина низкого спроса – рост уровня заболеваемости в стране, и изменение ситуации в худшую сторону отбивает у людей желание путешествовать. Надеюсь, что введение локдауна поможет преодолеть такую тенденцию", - рассказывает профильному изданию "Мастер тура" заместитель гендиректора "TEZ TOUR Ukraine" Александр Новиковский.

По наблюдению директора турагенства "Валiзи Подорожей" Майи Мацко, туристы откладывают отдых до лучших времен, опасаясь продления локдауна и возможного закрытия неба. Многим туристам не нравится требование сдавать тесты по возращении в Украину.

Фото: Отель в Шарм-эль-Шейхе (booking.com)

На спрос также повлиял рост уровня заболеваемости коронавирусом в Украине.

"Часть клиентов – примерно 5-10% - болеют и откладывают поездки. Другие боятся что-то планировать в ситуации неопределенности. Такая психологическая ситуация уже была осенью, когда количество заболевших возрастало - люди боялись куда-либо ехать", - рассказал в комментарии РБК-Украина Олег Кулик, директор сети агентств "Поехали с нами".

Туры на майские праздники могут подорожать в два раза

Эксперты советуют лететь в Египет в середине апреля, пока цены держатся на низком уровне. На майские праздники отдых в Египте может существенно подорожать.

"Если хотите сэкономить, летите сейчас. Думаю, к майским праздникам цены будут выше. Во-первых, спрос будет выше, а во-вторых, количество заболевших может снизиться", - советует туристам Олег Кулик.

Он отмечает, что стоимость одного авиаперелета в Египет для туриста - около 300 долларов. Поэтому цена отдыха не может быть ниже 350-400 долларов в среднем отеле.

"Если туристу предлагают тур дешевле, то это значит, что очень "горят" авиабилеты у туроператора", - отмечает эксперт.

Он добавляет, что для качественного отдыха лучше выбирать отели категории от 4 звезд, и чтобы тур стоил от 300 долларов с человека. По "горящей" путевке турист все равно получит отдых ниже себестоимости.

Фото: Аквапарк в отеле Шарм-эль-Шейха (booking.com)

Мы проверили, как изменится стоимость туров в ближайшие две недели. Например, на сайте туристической компании "Piligrim" можно проследить цены на туры в отелях в разные даты вылета. По информации турагентства, скидки на отдых в Египте сейчас достигают 50%.

Например, в отеле Delta Sharm 4* с питанием "все включено" отдохнуть вдвоем 7 ночей с вылетом 20 апреля обойдется в 12672 гривны (скидка 49%), 27 апреля - в 13254 гривны, 1 мая – в 27365 гривен. Отдохнуть в 5* отеле в Hawaii Riviera Resort & Aqua Park 5* в Хургаде можно за 13958 гривен (скидка 52%) с вылетом 18 апреля, 28 апреля тур в этот отель будет стоить 24194 гривны, а 1 мая – 31260 гривен.

Фото: Пример цен на туры на курорты Египта (скриншот РБК-Украина)

Сколько стоит отдых в середине апреля

Мы проверили цены на туры на курорты Египта с авиаперелетом и питанием "все включено" на двоих с вылетом с 16 по 23 апреля у ведущих туристических компаний и выбрали самые низкие цены.

Например, у сети турагентств "Поехали с нами" отдых в 4* отеле в Хургаде обойдется от 11888 гривен с вылетом 16 апреля, в Шарм-эль-Шейхе – от 12358 гривен, в 4* в Марса Алам – от 15684 гривен с вылетом 16 апреля, в 5*в Хургаде - от 13956 гривен с вылетом 18 апреля, в Шарм-эль-Шейхе – от 14364 гривен с вылетом на ту же дату.

У компании "Farvater" отдохнуть в 4* отеле в Шарм-эль-Шейхе можно по цене от 10953 гривен с вылетом 20 апреля, в 4* в Хургаде – от 12359 гривен с вылетом 18 апреля, в 5* в Шарм-эль-Шейхе – от 14049 гривен с вылетом 16 апреля, в Хургаде - от 13784 гривен с вылетом 18 апреля.

У компании "Happy Rest" неделя на море в 4* отеле в Шарм-эль-Шейхе обойдется в 10794 гривен с вылетом 20 апреля, в 4* в Хургаде – от 11260 гривен с вылетом 16 апреля, в 4* в Марса Алам – от 15057 гривен с вылетом 16 апреля. В 5* отеле в Хургаде – от 13260 гривен с вылетом 18 апреля, в Шарм-эль-Шейхе – от 14033 гривен с вылетом на ту же дату, в 5* в Марса Алам – от 16954 гривен с вылетом 23 апреля.

Фото: Отдых на пляже в Египте (booking.com)

При поездке в Египет необходимо будет сдать два ПЦР-теста. Первый - за 72 часа до вылета или в аэропорту прилета. Второй – при возвращении в Украину в аэропорту прибытия или любой лаборатории в течении первых 24 часов.

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