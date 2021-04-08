В два раза больше рейсов: как можно отдохнуть на пляжах Балкан этим летом

Чартеры на курорты запустят из семи городов Украины

Пляжный отдых на курортах Европы летом 2021 года для украинских туристов остается под вопросом. До сих пор неизвестно, разрешат ли въезд в страны ЕС отдыхающим, которые не прошли вакцинацию против COVID.

Впрочем, для украинцев остаются доступными курорты в балканских странах, которые и в прошлом году на фоне пандемии оставались популярными среди туристов.

Эксперты считают: отдых в Черногории, Хорватии, Болгарии и Албании будет востребованным среди украинских отдыхающих. Об этом свидетельствуют также запланированные чартерные рейсы авиакомпаний на летний сезон, рассказала в комментарии РБК-Украина Наталья Власенко, руководитель авиаотдела компании "Авиачартер".

В прошлом году спрос превышал количество рейсов

В прошлые годы до пандемии чартерных рейсов на курорты Балкан с Украины было меньше, поскольку выбор локаций для отдыха был шире: туристы могли выбирать и другие направления, отмечает эксперт. Впрочем, с началом пандемии и введением ограничений на въезд в многих курортных стран все больше туристов начали планировать путешествие направлений именно на Балканах, которые одними из немногих оставались открытыми.

"Поскольку Европа закрыта, туристам остается небольшой выбор. Например, в сезоне июль - октябрь 2020 года был большой спрос на поездки в балканские страны, и рейсов не хватало", - говорит Наталья Власенко.

Фото: Котор в Черногории (pixabay.com)

Она предполагает, что туристический сезон летом 2021 года на Балканах также будет удачным, ведь запланировано больше рейсов, чем обычно.

"Больше всего полетов добавили в Черногорию – минимум в два раза больше рейсов", - добавляет она.

Как туристы будут летать на балканские курорты

По просьбе РБК-Украина Наталья Власенко приводит расписание рейсов, которыми туристы смогут улететь на отдых в Черногорию, Албанию, Хорватию и Болгарию во время пляжного сезона 2021 года.

Черногория

Первые чартерные рейсы начнут выполнять с 28 апреля. В мае – по вторникам и субботам. С июня – все дни, кроме пятницы, будут выполняться рейсы из Киева в Тиват. С 5 июня добавятся рейсы из Львова , Харькова , Одессы , Запорожья – 2-4 раза в неделю. Даже из Кривого Рога планируют добавить чартерные рейсы с 27 июня.

Также на регулярной основе летают и сейчас регулярные рейсы в Подгорицу по вторникам и субботам. Будут летать с чартерными рейсами авиакомпании: Wind Rose, SkyUp, МАУ.

Фото: Саранда в Албании (pixabay.com)

Албания

Чартерные рейсы начнуть выполнять с 25 апреля. Их будет выполнять авиакомпания SkyUp дважды в неделю в мае – по четвергам и воскресеньям. С июня рейсы станут ежедневными из Киева в Тирану. Из Запорожья, Львова и Харькова чартерные самолеты с туристами будут летать 2-3 раза в неделю.

Авиакомпании, которые будут выполнять рейсы в Албанию: SkyUp, МАУ.

Хорватия

Чартерные рейсы в эту страну авиакомпании начинают выполнять со 2 июня. Улететь можно будет из Киева в два города – в Пулу и Сплит. Частота рейсов – от 2-5 в неделю.

Авиакомпании, с которыми туристы смогут попасть на отдых в Хорватию: Wind Rose, SkyUp, МАУ.

Фото: Курортный комплекс в Болгарии (booking.com)

Болгария

Полететь чартерным рейсом на курорты с золотым песком можно будет уже с 28 мая. Туристы смогут попасть в два аэропорта в курортных регионах Болгарии. Из Киева можно будет долететь в Бургас и Варну трижды в неделю – по четвергам, пятницам и воскресеньям. Из Днепра, Запорожья, Львова, Харькова в Бургас будут летать чартеры с периодичностью 1-3 раза в неделю.

Авиакомпании, с которыми туристы смогут полететь: Wind Rose, МАУ, SkyUp, Bees Airline.

К слову, для въезда в эти страны сейчас паспортов вакцинации не требуют: до сих пор туристам было достаточно отрицательного результата ПЦР-теста.

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