"У туристов появился выбор": в каких странах украинцы чаще всего отдыхали этим летом

Сезон отпусков завершился и туристические компании подсчитали, в какие страны украинцы ездили на отдых чаще всего. Оказалось, кроме традиционных Турции и Египта, в "лидеры" вышли европейские направления.

Статистику по продажам туров от сети туристических агентств "Поехали с нами" опубликовало профильное издание Turprofi.com.ua. Данные включают период поездок туристов за границу с 1 мая по 20 августа.

Куда больше всего ездили украинцы в отпуск и как изменилась карта путешествий на фоне пандемии – в материале.

Турция обошла Египет в разы

По данным сети турагенств, больше всего туристов из Украины отправились этим летом по пакетным турам в Турцию. Две трети всех поездок - 63% организованных туристов - были именно в эту страну.

Египет в жаркие летние месяцы почувствовал снижение турпотока – только 20% туров продавались в эту страну.

Фото: Курорт в Турции (booking.com)

Эксперты отмечают: две первые страны занимают верхние строчки летних рейтингов традиционно.

"Наиболее гладко шли продажи в Египет, поскольку он не менял условия въезда в течение всего сезона", - рассказал изданию руководитель крупного туроператора "Аполло-тур" Андрей Демура.

По доле проданных туров в Египет данные представителей туристических компаний разделились. Например, замгендиректора "TEZ Tour Украина" Александр Новиковский рассказал изданию, что Египет по объемам продаж занял третье место, а вторым по популярности направлением оказалось Греция.

А по данным директора "АйТи-тур" Виталия Ходеева, популярность Египта среди проданных путевок превысила 20 процентов.

Фото: Дайвинг в Египте (unsplash.com/aviv perets)

Черногория и Греция – рекордные посещения

Этим летом турпотоки в Черногорию (5,1% туров) и Грецию (4,8% путевок) удивляли своей интенсивностью. Отели в обеих странах в августе были буквально переполнены туристами из европейских стран - из Украины в том числе.

Черногория также побила свои собственные рекорды – если в 2019 году эта страна была на седьмом месте по посещаемости украинскими туристами, то в 2021-м – сразу на третьем. Причины такого спроса: у туристов появился выбор стран, но выиграли те, у которых были лояльные условия въезда для путешественников, отмечают в издании. Для Черногории этот фактор стал определяющим для успешного туристического сезона. Хотя аналогичные условия не помогли в росте турпотока в Албанию (5 место – 1,5% туров).

Фото: Отель в Черногории (booking.com)

Сезон в общем запомнился представителям турбизнеса постоянными проблемами с подтверждением бронирований отелей в Черногории.

Греция же по популярности среди украинцев этим летом заняла четвертое место. По этому направлению отправляли туристов на отдых как минимум 18 туроператоров.

"У нас Греция на втором месте по объемам после Турции. И если вначале сезона еще были какие-то вопросы и непонимание условий прохождения границ, ПЦР-тестов, заполнения электронной формы, сертификатов и карантинных ограничений, то потом все стало на свои места. Люди летают с удовольствием и, по моим ощущениям, сезон должен быть не хуже лета-2019", - оценил результаты Александр Новиковский.

По мнению Виталия Ходеева, у Греции потенциал был еще выше: направление не успело "раскрыться" в полную силу, а лето закончилось быстро.

В какие еще страны украинцы летали на отдых

Туры в Болгарию, Кипр и Доминикану пользовались спросом с равным успехом. Эти три направления получили по 1% бронирований.

После них с небольшими показателями оказались Грузия, ОАЭ и Хорватия. На спрос повлияли как условия въезда, так и высокие цены для украинцев (например, в Хорватию несмотря на большое количество чартеров продавалось мало путевок – 0,4%).

Фото: Украинцы покупали также туры в Грузию (unsplash.com/mostafa meraji)

В Тунис были проданы 0,2% туров, в Испанию и на Мальдивы – по 0,1%, немногие туристы также отправились на отдых в Мексику, на Сейшелы и Танзанию, в Португалию (остров Мадейра).

При этом, представители туристических агентств отмечают: этот летний сезон уже можно считать удачным: продажи путевок на зарубежные курорты превзошли показатели рекордного 2019 года.

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