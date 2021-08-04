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Мавританский колорит на побережье Коста Бланка: живописный курорт в Испании станет доступнее для украинцев

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Среда 04 августа 2021 16:55
Мавританский колорит на побережье Коста Бланка: живописный курорт в Испании станет доступнее для украинцев Фото: Отдых в Аликанте (unsplash.com/faisal)
Автор: Ольга Маджумдар

Прямые рейсы из Киева будут выполняться дважды в неделю

Все больше европейских стран упрощают правила въезда для наших туристов летом. Испания открылась для украинцев лишь неделю назад, а в страну уже полетели отдыхать наши путешественники. Многие активно демонстрируют фото ярких моментов европейского отдыха в своих соцсетях.

Поначалу новость об открытии границ Испании для туристов эксперты туристического рынка восприняли без энтузиазма из-за дорогих авиабилетов и рейсов с пересадками. Но теперь полететь на любимые курорты из Украины стало проще.

Прямые рейсы из Киева: когда начнутся полеты

Из Киева в августе запускают прямые рейсы в Аликанте, что значительно упростит и удешевит путешествие как самостоятельным туристам, так и тем, кто приобретает пакетные туры у агентств.

Новые рейсы появились у авиакомпании Bees Airline. Продажи билетов стартовали с 30 июля, а начало полетов запланировано на 20 августа. Теперь полететь в Аликанте из Киева можно по понедельникам и пятницам.

Стоимость авиабилетов: от 1998 гривен в одну сторону.

Время в пути: 4 часа.

Мавританский колорит на побережье Коста Бланка: живописный курорт в Испании станет доступнее для украинцевФото: Рейсы будут выполняться с 20 августа (предоставлено РБК-Украина пресс-службой Bees Airline)

Аликанте: за каким отдыхом ехать на популярный испанский курорт

Крупный курорт на Средиземном море на востоке Испании - Аликанте - находится неподалеку от Барселоны и Валенсии, а самый модный курорт Европы остров Ибица – всего в 178 км. Большое преимущество курорта – собственный аэропорт.

Аликанте - популярное место для пляжного отдыха среди украинских туристов. В самом городе много широких песчаных пляжей, парков, улочек, площадей и разнообразных исторических достопримечательностей – например, замок Санта-Барбара и "мавританский" квартал Санта-Круз.

А провинция Аликанте с побережьем в 240 километров получило название "Коста Бланка" – за белоснежный песок на пляжах. Хотя в самом городе песок золотистый.

Мавританский колорит на побережье Коста Бланка: живописный курорт в Испании станет доступнее для украинцевФото: Набережная с мозаикой (unsplash.com/anthony-ingham)

У курортного региона есть свои особенности: сладости с миндалем - туррон, особое "королевское вино", коричневые пейзажи из-за слишком сухого климата. Набережная города выложена мозаикой из 6 млн разноцветных мраморных плиток. Для детей это идеальное место отдыха. Курорт застроен качественными отелями, в городе много парков, ресторанов, бутиков.

Правила въезда в Испанию для туристов из Украины

Испания открылась для украинских туристов без ограничений на въезд. С 27 июля не нужно предъявлять ни сертификат о вакцинации, ни негативный результат теста на COVID, сообщается на сайте украинского МИДа.

Мавританский колорит на побережье Коста Бланка: живописный курорт в Испании станет доступнее для украинцевФото: Улицы в Аликанте (undsplash.com/anthony ingham)

Такой простой режим поездки связан с тем, что с 27 июля страна внесла Украину в список стран "зеленой зоны", поэтому для поездки украинским пассажирам достаточно заполнить формуляр санитарного контроля на портале Минздрава Испании или загрузить мобильное приложение Spain Travel Health – SpTH, чтобы получить QR-код для предъявления на границе.

В МИД обращают внимание, что информация по условиям въезда в Испанию обновляется каждую неделю, поэтому перед поездкой необходимо проверять актуальные данные.

Отметим, недавно для украинских туристов открылась Италия.

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