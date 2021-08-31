"У туристів з'явився вибір": в яких країнах українці найчастіше відпочивали цього літа

Сезон відпусток завершився і туристичні компанії підрахували, в які країни українці їздили на відпочинок найчастіше. Виявилося, крім традиційних Туреччини та Єгипту, в "лідери" вийшли європейські напрямки.

Статистику з продажу турів від мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" опублікувало профільне видання Turprofi.com.ua. Дані включають період поїздок туристів за кордон з 1 травня по 20 серпня.

Куди найбільше їздили українці у відпустку і як змінилася карта подорожей на тлі пандемії – в матеріалі.

Туреччина обійшла Єгипет в рази

За даними мережі турагенств, найбільше туристів з України вирушили цього літа за пакетними турами до Туреччини. Дві третини всіх поїздок - 63% організованих туристів - були саме в цю країну.

Єгипет в спекотні літні місяці відчув зниження турпотоку - тільки 20% турів продавалися в цю країну.

Фото: Курорт у Туреччині (booking.com)

Експерти відзначають: дві перші країни займають верхні рядки літніх рейтингів традиційно.

"Найбільш рівно йшли продажі в Єгипет, оскільки він не змінював умови в'їзду протягом усього сезону", - розповів виданню керівник великого туроператора "Аполло-тур" Андрій Демура.

За часткою проданих турів до Єгипту дані представників туристичних компаній розділилися. Наприклад, заступник гендиректора "TEZ Tour Україна" Олександр Новіковський розповів виданню, що Єгипет за обсягами продажів посів третє місце, а другим за популярністю напрямком виявилося Греція.

А за даними директора "Айті-тур" Віталія Ходєєва, популярність Єгипту серед проданих путівок перевищила 20 відсотків.

Фото: Дайвінг у Єгипті (unsplash.com/aviv perets)

Чорногорія і Греція - рекордні відвідування

Цього літа турпотоки в Чорногорію (5,1% турів) і Грецію (4,8% путівок) дивували своєю інтенсивністю. Готелі в обох країнах в серпні були буквально переповнені туристами з європейських країн - з України в тому числі.

Чорногорія також побила свої власні рекорди - якщо в 2019 році ця країна була на сьомому місці за відвідуваністю українськими туристами, то в 2021-му – відразу на третьому. Причини такого попиту: у туристів з'явився вибір країн, але виграли ті, у яких були лояльні умови в'їзду для мандрівників, відзначають у виданні. Для Чорногорії цей фактор став визначальним для успішного туристичного сезону. Хоча аналогічні умови не допомогли в зростанні турпотоку в Албанію (5 місце – 1,5% турів).

Фото: Готель у Чорногорії (booking.com)

Сезон загалом запам'ятався представникам турбізнесу постійними проблемами з підтвердженням бронювань готелів у Чорногорії.

Греція ж за популярністю серед українців цього літа посіла четверте місце. За цим напрямком відправляли туристів на відпочинок як мінімум 18 туроператорів.

"У нас Греція на другому місці за обсягами після Туреччини. І якщо спочатку сезону ще були якісь питання і нерозуміння умов проходження кордонів, ПЛР-тестів, заповнення електронної форми, сертифікатів і карантинних обмежень, то потім все стало на свої місця. Люди літають із задоволенням і, за моїми відчуттями, сезон повинен бути не гіршим за літо-2019", - оцінив результати Олександр Новіковський.

На думку Віталія Ходєєва, у Греції потенціал був ще вищим: напрямок не встиг "розкритися" в повну силу, а літо закінчилося швидко.

В які ще країни українці літали на відпочинок

Тури в Болгарію, Кіпр і Домінікану користувалися попитом з однаковим успіхом. Ці три напрямки отримали по 1% бронювань.

Після них з невеликими показниками виявилися Грузія, ОАЕ і Хорватія. На попит вплинули як умови в'їзду, так і високі ціни для українців (наприклад, в Хорватію незважаючи на велику кількість чартерів продавалося мало путівок – 0,4%).

Фото: Українці купували також тури до Грузії (unsplash.com/mostafa meraji)

У Туніс були продані 0,2% турів, в Іспанію і на Мальдіви - по 0,1%, небагато туристів також вирушили на відпочинок в Мексику, на Сейшели і Танзанію, в Португалію (острів Мадейра).

При цьому, представники туристичних агентств відзначають: цей літній сезон вже можна вважати вдалим: продажі путівок на зарубіжні курорти перевершили показники рекордного 2019 року.

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