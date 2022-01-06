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Артефакт 13 столетия. На Волыни для туристов откроют необычную локацию

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 11:51
Артефакт 13 столетия. На Волыни для туристов откроют необычную локацию Фото: Лодка-моноксил ХIII века в Маневичах (mg.gov.ua)
Автор: Евгения Тугушева

В Маневичах до мая 2022 года обустраивают помещения для музея одного экспоната

В Маневичах планируют открыть "Музей одного экспоната", пишет Amazing Ukraine и "Суспільне".

Это музей одного уникального экспоната – лодки-моноксила ХIII века, не имеющего аналогов в Восточной Европе.

На Волыни открыли экспозицию уникальной лодки в достроенном помещении Маневицкого краеведческого музея. Работы в музее одного экспоната еще не полностью завершились.

Об этом сообщил "Суспільному" по телефону директор заведения Петр Хомич.

"Открытие музея еще не было, оно будет позже. Чтобы завершить все работы, осталось 400 тысяч гривен согласно проектно-сметной документации. Тогда будет завершена реконструкция Маневицкого краеведческого музея с достройкой для одного экспоната. Сама лодка у нас красивая, прекрасная, выглядит бомбезно ", – отметил Петр Хомич.

По его словам, сейчас для посетителей предоставили возможность осмотреть находку, обнаруженную летом 2015 года, однако сам музей полноценно до сих пор не заработал. Лодку, говорит Петр Хомич, разместили в помещении площадью 16 метров на 6,5 метров.

Музей одного экспоната планируют открыть в мае следующего года к Международному дню музеев. Петр Хомич говорит: к этому времени планируется завершить все внешние работы, озеленение территории, подключение сигнализации, а также установка специального оборудования для поддержания в помещении одинакового температурно-влажностного режима.

Кроме лодки посетители могут посмотреть выставку челноков Владимира Ящука из Луцка, который привез в музей 189 корабликов.

Когда была найдена лодка

Артефакт был найден в реке Стырь между селами Староселье и Копылья бывшего Маневицкого района летом в 2015 году. На поверхность из воды лодку вытащили в сентябре того же года. Возраст лодки датируется 1229-1256 годами. Предполагали, что он мог принадлежать литовским князьям.

Напомним, мы ранее писали, что о скульптурных композициях знаменитого скульптора 18 века Иоанна Георга Пинзеля на городской ратуше в Бучаче вошли в перечень 12 объектов культурного наследия Европы, которым грозит исчезновение.

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