Теплые пляжи двух морей: где будут отдыхать украинцы этой весной

Немало украинских туристов, путешествующих по несколько раз в год, уже побывали в большинстве доступных сегодня курортных стран. Пока некоторые европейские страны только анонсируют открытие границ, ближневосточные снимают ограничения для туризма. Например, в Иордании отменили карантин для всех иностранных гостей.

С 15 января в Иорданском Хашимитском Королевстве отменили обязательный карантин для иностранцев, прибывающих в страну, а также – комендантский час для местных жителей. Это значит, что украинским туристам ничто не мешает отправиться на отдых в Иорданию в ближайшее время. Тем более, что туристические компании уже формируют предложения.

Иордания "располагает" двумя морями: Красным с ярким подводным миром и теплыми волнами, и Мертвым – с уникальным лечебным составом солей. Также в Иорданию едут посмотреть на древний Розовый город Петру, побывать в пустыне с бедуинами, окунуться в священную реку Иордан на границе с Израилем.

Фото: Пустыня в Иордании (pixabay.com)

Правила въезда в страну

По информации сайта trip.gov.ua, въезд иностранцев на территорию Иордании разрешен при условии соблюдения ряда карантинных правил.

Прибывая в Иорданию, все иностранцы должны сделать ПЦР-тест не более чем за 72 часа до вылета. Второй тест нужно будет пройти по прибытии в страну непосредственно в аэропорту. Стоимость ПЦР-теста составляет 40 иорданских динаров (около 60 долл. США). От детей до 5 лет прохождения теста не требуют.

Если второй тест оказывается негативным, то здоровый турист освобождается от карантина и может свободно путешествовать по стране. Если тест окажется позитивным, иностранца отправят в больницу лечиться за свой счет.

Поэтому всем путешественникам, собирающимся в Иорданию, необходимо оформить полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19.

Подробную информацию въезда иностранцев на территорию Королевства можно найти по ссылке visitjordan.gov.jo.

Фото: Древний город Петра (pixabay.com)

Украинцы поедут в Иорданию на майские праздники

Если раньше Иорданию посещали с экскурсиями или паломничеством во время поездок в Израиль или Египет, то в этом году страна может стать отдельным популярным направлением.

Основатель турфирмы "Kazakovs Travel" Марина Казакова считает, что украинские туристы выберут Иорданию для весеннего отдыха из-за того, что границы большинства туристических стран останутся закрытыми.

"Иордания может здорово "выстрелит", если окажется, что Кипр не откроется 1 марта. Потому что многие уже "отъездили" в Турцию и Египет, и на весну им хочется чего-то другого. А Иордания – это интересная и новая для украинцев страна, там есть что посмотреть", - допускает эксперт.

Туристический сезон в Иордании длится с апреля по конец сентября и октябрь. В это время можно отдыхать на курортах Красного и Мертвого морей, ездить на экскурсии.

"На майские праздники туристы точно выберут Иорданию, потому что в это время не так много вариантов, кроме Египта, а в Турции будет еще холодная вода", - отмечает эксперт.

По ее словам, если летом останутся доступными все те же страны, что были в 2020 году, а также если для украинцев не откроется ЕС - что вполне вероятно - Иордания станет еще одним популярным туристическим направлением.

Фото: Мертвое море (pixabay.com)

Сколько стоит отдых на двоих

Некоторые туристические компании уже формируют туры в Иорданию как на майские праздники, так и на более ранний период.

Например, у компании "My name is travel" экскурсионный тур на 11 дней, включающий также отдых на море, стоит от 1350 долларов без стоимости авиаперелета – с вылетом 30 апреля.

У туроператора TPG можно найти как предложения на отдых и в апреле, так и в ближайшие даты в январе и феврале. Например, провести вдвоем 7 ночей в отеле 3* с завтраками на курорте Акаба на побережье Красного моря можно по цене от 29566 гривен (перелет включен) с вылетом 27 января, а на курорте Мертвого моря – от 33324 гривен в 4* отеле с вылетом на ту же дату.

У туроператора Coral Travel отдохнуть вдвоем 7 ночей в 3* отеле с питанием "завтраки" в Акабе можно по цене от 29566 гривен с вылетом 3 февраля, а в 5* отеле (с завтраками) на Мертвом море – от 50881 гривен с вылетом на ту же дату.

По данным украинского Минздрава по состоянию на 22 января, Иордания находится в "зеленом списке" стран. Это значит, что после возвращения в Украину проходить самоизоляцию или сдавать ПЦР-тест не нужно.

