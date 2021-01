Теплі пляжі двох морів: де будуть відпочивати українці цієї весни

Чимало українських туристів, які часто подорожують по кілька разів на рік, вже побували в більшості доступних сьогодні курортних країн. Поки деякі європейські країни тільки анонсують відкриття кордонів, близькосхідні знімають обмеження для туризму. Наприклад, в Йорданії скасували карантин для всіх іноземних гостей.

З 15 січня в Йорданському Хашимітському Королівстві скасували обов'язковий карантин для іноземців, які прибувають в країну, а також – комендантську година для місцевих жителів. Це означає, що українським туристам ніщо не заважає вирушити на відпочинок в Йорданію найближчим часом. Тим більше, що туристичні компанії вже формують пропозиції.

Йорданія "володіє" двома морями: Червоним із яскравим підводним світом і теплими хвилями, і Мертвим - з унікальним лікувальним складом солей. Також в Йорданію їдуть подивитися на стародавнє Рожеве місто Петра, побувати в пустелі з бедуїнами, зануритися у священну річку Йордан на кордоні з Ізраїлем.

Фото: Пустеля в Йорданії (pixabay.com)

Правила в'їзду в країну

За інформацією сайту trip.gov.ua, в'їзд іноземців на територію Йорданії дозволено за умови дотримання низки карантинних правил.

Прибуваючи в Йорданію, всі іноземці повинні зробити ПЛР-тест не більше ніж за 72 години до вильоту. Другий тест потрібно буде пройти по прибутті в країну безпосередньо в аеропорту. Вартість ПЛР-тесту становить 40 йорданських динарів (близько 60 дол. США). Від дітей до 5 років проходження тесту не вимагають.

Якщо другий тест виявляється негативним, то здоровий турист звільняється від карантину і може вільно подорожувати країною. Якщо тест виявиться позитивним, іноземця відправлять в лікарню лікуватися своїм коштом.

Тому всім мандрівникам, що збираються в Йорданію, необхідно оформити поліс медичного страхування, який покриває витрати на лікування COVID-19.

Детальну інформацію в'їзду іноземців на територію Королівства можна знайти на за посиланням visitjordan.gov.jo.

Фото: Стародавнє місто Петра (pixabay.com)

Українці поїдуть в Йорданію на травневі свята

Якщо раніше Йорданію відвідували з екскурсіями або паломництвом під час поїздок в Ізраїль або Єгипет, то в цьому році країна може стати окремим популярним напрямком.

Засновниця фірми "Kazakovs Travel" Марина Казакова вважає, що українські туристи оберуть Йорданію для весняного відпочинку завдяки тому, що кордони більшості туристичних країн залишаться закритими.

"Йорданія може чудово "вистрілити", якщо виявиться, що Кіпр не відкриється 1 березня. Тому що багато хто вже "від'їздили" в Туреччину і Єгипет, і на весну їм хочеться чогось іншого. А Йорданія – це цікава й нова для українців країна, там є що подивитися", - припускає експерт.

Туристичний сезон в Йорданії триває з квітня по кінець вересня та жовтень. У цей час можна відпочивати на курортах Червоного і Мертвого морів, їздити на екскурсії.

"На травневі свята туристи точно оберуть Йорданію, тому що в цей час небагато варіантів, крім Єгипту, а в Туреччині буде ще холодна вода", - відзначає експерт.

За її словами, якщо влітку залишаться доступними ті самі країни, що були у 2020 році, а також якщо для українців не відкриється ЄС - що цілком імовірно - Йорданія стане ще одним популярним туристичним напрямком.

Фото: Мертве море (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок на двох

Деякі туристичні компанії вже формують тури в Йорданію як на травневі свята, так і на більш ранній період.

Наприклад, у компанії "My name is travel" екскурсійний тур на 11 днів, який включає також відпочинок на морі, коштує від 1350 доларів без вартості авіаперельоту – з вильотом 30 квітня.

У туроператора TPG можна знайти пропозиції на відпочинок і у квітні, так і в найближчі дати в січні та лютому. Наприклад, провести удвох 7 ночей в готелі 3* зі сніданками на курорті Акаба на узбережжі Червоного моря можна за ціною від 29566 гривень (переліт включений) з вильотом 27 січня, а на курорті Мертвого моря – від 33324 гривень в 4* готелі з вильотом на ту ж дату.

У туроператора Coral Travel відпочити удвох 7 ночей в 3* готелі з харчуванням "сніданки" в Акабі можна за ціною від 29566 гривень з вильотом 3 лютого, а в 5* готелі (зі сніданками) на Мертвому морі – від 50881 гривень з вильотом на ту ж дату.

За даними українського МОЗ станом на 22 січня, Йорданія знаходиться у "зеленому переліку" країн. Це означає, що після повернення в Україну проходити самоізоляцію або здавати ПЛР-тест не потрібно.

Нагадаємо, ми писали про нові умови в'їзду в популярну країну.

Також ми повідомляли, які умови назвали для відпочинку туристів в Ізраїлі.