Турция или Египет: сравниваем цены и сервис в премиум-отелях двух стран

При планировании отдыха во время карантинных ограничений украинским туристам нередко приходится выбирать между Турцией и Египтом. Особенно сложно порой выбрать, если речь идет об отдыхе в премиум-отелях.

И хотя выбор страны с достопримечательностями и видами развлечений является ключевым, немаловажную роль могут сыграть и цены в качественных отелях. Мы разбирались, на какие отели стоит обратить внимание и сколько стоит отдохнуть в обеих странах в ноябре.

Какие услуги предлагают в премиум-отелях

Что отличает премиум-отели от других? Прежде всего - качество услуг и больший выбор разнообразных опций для туристов.

При выборе премиум отеля туристам стоит понимать общую логику ценообразования: чем дороже отель, тем больше в нем будет разнообразных услуг, говорит РБК-Украина Марина Казакова, основатель турфирмы "Kazakovs Travel".

"Например, там будут гольф-поля, дискотека, проводят концерты именитых звезд. Также в отелях премиум-класса, как правило, есть своя лаборатория, которая отвечает за качество продуктов. Кроме того, что в отель просто закупают продукты, их еще и дополнительно проверяют. А из кухни турист может выбрать не только какие-то общие блюда, а и эксклюзивные. Можно что-то заказать, и шеф-повар все приготовит лично для вас", - отмечает она.

Фото: Отдых в премиум-отеле в Турции (gloria.com.tr)

Турецкие премиум-отели, как правило, отличают еще и большие территории. Домики находятся друг от друга на расстоянии, а не вплотную друг к другу.

"Получается, что когда вы выходите на балкон из своего номера, то не видите соседа напротив. Есть больше личного пространства. К слову, это подходит для тех, кто хочет соблюдать все нормы самоизоляции. В отелях такого уровня вы не так часто будете пересекаться с другими людьми, что является еще одним "плюсом" во время пандемии", - говорит турагент.

При планировании отдыха она советует определиться с критериями отпуска и подумать, насколько для туриста важна сама территория отеля, нужны ли будут во время отдыха гольф, дискотека, концерты или наоборот - важна приватность, отдаленность от других туристов и тишина.

Где премиум-отелей больше - в Турции или в Египте?

Больше возможностей для выбора отелей высокого уровня - в Турции, говорит Марина Казакова.

"В целом в Турции отелей уровня премиум - больше. Соответственно, есть более широкие возможности подобрать разные варианты. Максимальная концентрация премиум-отелей - в турецком поселке Белек. В Турции есть отели, в которых останавливаются президенты разных стран, где дают концерты звезды мирового уровня", - говорит она.

Фото: Отель 5* в Египте (kempinski.com)

Турагент приводит несколько примеров таких отелей.

"Скажем, это может быть отель Regnum Carya 5*. Я инспектировала его как агент во время рабочей поездки. Также подобного уровня - отель в Кемере Maxx Royal 5*. Он знаменит своей приватностью и безупречным сервисом".

По ее словам, в Египте такого уровня отелей меньше. Но хоть выбор и невелик, хорошие места найти можно.

"По Египту стоит отметить такие премиум-отели как Four Seasons 5* (подойдет для спокойного отдыха) или Rixos Seagate 5*. Кстати, последний отель недавно посетил известный телеведущий и шеф-повар Эктор Хименес Браво. Он отметил высокий уровень качества питания. Для тех, кто любит отдыхать без детей, я рекомендую отель Rixos Sharm el Sheikh 5*".

За каким отдыхом едут в Турцию и Египет в ноябре и декабре

В ноябре и декабре в Египте сохраняется комфортная погода на уровне 25-27 градусов тепла, поэтому туда все еще едут за пляжным отдыхом. Есть возможности для дайвинга и заказа интересных экскурсий.

Из-за того, что туристов там сейчас не так много, даже премиум-отели предлагают отдых по более низкой цене.

Фото: В Турции работают бассейны с подогревом (gloria.com.tr)

В Турцию в этот период едут за отдыхом в отелях со спа-услугами. В осеннее и зимнее время в турецких отелях начинают работать бассейны с подогревом, хамамы и сауны. Также осенью в Турции популярны экскурсии в Стамбул и Каппадокию, а ближе к зиме станет актуальным горнолыжный отдых, отмечает Марина Казакова.

"Турция - это не только море, а еще и термальные курорты, где можно оздоровиться. Например, Афьон. И также актуальна горнолыжка - Эрджиес. В общем, здесь есть отдых на любой вкус", - говорит она.

Сколько стоит отдых в премиум-отелях двух стран

Мы проанализировали цены на недельный отдых для двоих в премиум-отелях Турции и Египта по открытым данным в системе бронирования booking.com на даты во второй половине ноября.

Турция

Regnum Carya (Белек) – от 67859 гривен за номер с 1 спальней, гостиной зоной, балконом с видом на поле для гольфа.

Calista Luxury Resort (Белек) – от 56481 гривен за номер с видом на сад.

Rixos Premium Tekirova (Терикова), отмеченный World Travel Avards 2020 как лучший развлекательный отель Европы, – от 47011 гривен за номер с видом на горы.

Отели сети Gloria Serenity – Gloria Golf Resort (Белек) – от 1157 евро (38400 гривен) за номер в саду.

Фото: Отель в Хургаде (kempinski.com)

Египет

Rixos Premium Seagate (Набк-бей, Шарм-эль-Шейх) – от 53265 гривен за номер с балконом и гостиной зоной, "ultra all inclusive".

Rixos Sharm (Набк-бей, Шарм-эль-Шейх)- от 39061 гривен за улучшенный номер с балконом и зоной для отдыха, "ultra all inclusive".

Four Seasons (Шарм-эль-Шейх) – от 42612 гривен за номер с террасой с видом на сад и курорт, с завтраками.

Kempinski (Сома-Бей, Хургада) - от 27986 гривен за номер с балконом с видом на лагуну, завтраками.

И победитель Travel Awards 2020, отель Savoy (Шаркс-бей, Шарм-эль-Шейх) - от 11103 гривен за номер "стандарт" с террасой с видом на сад, с завтраками.

Несмотря на то, что даже отели премиум-класса в ноябре предлагают скидки на проживание туристам, которые все-таки решились на путешествие в условиях пандемии, разница в ценах между странами остается очевидной. Чуть более дорогой отдых – на курортах Турции, большие скидки – в отелях курортов Красного моря.

Напомним, мы писали, сколько стоит бюджетный отдых в Египте в ноябре.

Также сообщалось, как будут пускать туристов на отдых в популярную курортную страну.