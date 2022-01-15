В Турции начали платно вакцинировать туристов: во сколько обойдется прививка

Фото: В Турции проводят вакцинацию для туристов (unsplash.com/husen-cdc)

Пройти процедуру можно в медицинских центрах Стамбула, Анталии и Анкары

Власти Турции разрешили туристам прививаться от COVID-19, сообщает Оhsad.org.

Вакцинация будет осуществляться только на платной основе.

Сейчас вакцинацию проводят во многих больших городах – возможность получить прививку уже подтвердили медицинские центры в Стамбуле, Анкаре и Анталии.

Иностранцам, как и местным, будут доступны вакцины Pfizer/BionTech и Sinovac. После получения двух доз данные заносят в систему eNabiz (она совместима с европейской системой цифровых сертификатов от COVID-19).

Какая стоимость вакцинации для туристов в Турции

Один шот вакцины стоит 400 TRY (около € 26, 832 грн). За рабочий "зеленый паспорт" придется отдать 800 TRY (€ 51, 1631 грн).

Напомним, ранее мы писали, что круизный туризм возвращается в Турцию после пандемии.