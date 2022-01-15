В Турции начали платно вакцинировать туристов: во сколько обойдется прививка
Пройти процедуру можно в медицинских центрах Стамбула, Анталии и Анкары
Власти Турции разрешили туристам прививаться от COVID-19, сообщает Оhsad.org.
Вакцинация будет осуществляться только на платной основе.
Сейчас вакцинацию проводят во многих больших городах – возможность получить прививку уже подтвердили медицинские центры в Стамбуле, Анкаре и Анталии.
Иностранцам, как и местным, будут доступны вакцины Pfizer/BionTech и Sinovac. После получения двух доз данные заносят в систему eNabiz (она совместима с европейской системой цифровых сертификатов от COVID-19).
Какая стоимость вакцинации для туристов в Турции
Один шот вакцины стоит 400 TRY (около € 26, 832 грн). За рабочий "зеленый паспорт" придется отдать 800 TRY (€ 51, 1631 грн).
Напомним, ранее мы писали, что круизный туризм возвращается в Турцию после пандемии.