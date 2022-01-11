Миллиардные доходы. Круизный туризм возвращается в Турцию после пандемии

Всемирно известные круизные компании добавляют турецкие порты к своим маршрутам

Более 500 круизных лайнеров привезут в Турцию туристов со всего мира в 2022 году. Такой прогноз делают в Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB), сообщает Hurriyet daily news.

Всего ожидается около 1,5 миллиона круизных туристов – немного меньше, чем до пандемии. Оптимистические прогнозы связаны с открытием стамбульского порта Галатапорт в 2021 году.

"Отрасль сильно пострадала в 2020 году на фоне пандемии. Мы ожидаем, что в 2022 году наступит новая эра", - сказал представитель TURSAB Эрджан Абитагаоглу.

В чем особенность круизного туризма в Турции в 2022 году и какие локации наиболее привлекательны для туристов – в материале TRAVEL РБК-Украина.

Стамбул станет принимать лайнеры в новом порту

Всемирно известные круизные компании добавили турецкие порты к своим маршрутам после открытия стамбульского порта Галатапорт. Благодаря этому событию турецкие эксперты ожидают в 2022 году бум посещений страны по воде.

Фото: Стамбул - одно из самых важных круизных направлений в мире (pixabay.com)

"Начало обслуживания в Галатапорте - важное событие для турецкого туризма. В порту Каракей одновременно могут находиться три больших круизных лайнера", - рассказал менеджер "MSC Cruises" Бурак Чалышкан.

Галатапорт - это порт для круизных судов и многофункциональные здания в центре города на береговой линии протяженностью 1200 метров. Эта площадка обошлась в 1,8 млрд долларов и была открыта в апреле 2021 года – из-за пандемии коронавируса только спустя год от запланированной даты.

"Стамбул - одно из самых важных круизных направлений в мире. Мы с нетерпением ждем круизных лайнеров в Стамбуле", - сказал Чалышкан.

Популярный вид туризма возвращается после пандемии

Круизный туризм в мире начался в 1831 году с круизного лайнера, отправившегося из Италии в Турцию. Сегодня общемировая экономика круизного туризма оценивается примерно в 60 млрд долларов.

В 2011 году в Турции было зарегистрировано 2,1 миллиона туристов, которые прибыли на круизных лайнерах. Всего - 615 посещений.

Фото: Круизный лайнер в Галатапорте (facebook.com/Gent.Kumnova)

Но в 2020 году число туристов резкого снизилось, а в 2021 году незначительно росло. И только после отмены комендантского часа и коронавирусных ограничений количество круизных туристов, посетивших Турцию, увеличилось с 2000 до 25 тысяч человек.

"Мы ожидаем около 1,5 миллиона круизных туристов в 2022 году, что принесет нашей экономике около 1 миллиарда долларов", — отметил Абитагаоглу.

По прогнозам Чалышкана, вместе с тем, как Стамбул снова становится популярным местом для круизов иностранных туристов, пропускная способность других портов - в провинциях Эгейского моря - будет увеличиваться.

Местный директор круизной компании "Celestyal Cruises" Озгю Алнитемиз также рассчитывает на расширение маршрутов.

"Наши круизные лайнеры из Афин прибывают в Кушадасы (туристический город в эгейской провинции Айдын). Отныне они будут заходить в Галатапорт", — сказала она.

По словам представителя TURSAB, Галатапорт в Стамбуле - порт с самым лучшим расположением среди всех других круизных портов.

Фото: Туристы в порту Каракей (instagram.com/galataportistanbul)

Круизные туристы тратят в 10 раз больше денег

Открытый в 2021 году Галатапорт в ноябре принимал последний корабль в году - круизный лайнер Viking Venus вместимостью 930 пассажиров, который спустя три дня отправился в Кушадасы и далее – в Грецию, сообщало издание rayhaber.com.

Галатапорт начинался как продолжение Каракея, а сейчас превращает исторический порт Стамбула в круизный порт мирового класса и район культуры, искусства, магазинов и гастрономии. Все виды терминальных, багажных и паспортных процедур пассажиров производятся в первом в мире подземном терминале.

Ожидается, что в Галатапорт будет ежегодно прибывать 1,5 миллиона круизных пассажиров, включая экипаж. По данным Министерства туризма, турист, приезжающий в Турцию, тратит в среднем 62 доллара. В то время, как средние расходы круизных пассажиров, прибывающих в Стамбул, составят 400-600 евро.

Согласно отчету Международной ассоциации круизных линий за 2018 год, пассажиры тратят около 376 долларов в главном портовом городе, в среднем 101 доллар в день. Эти исследования показывают, что туристы, прибывающие в страну круизом, обеспечивают приток иностранной валюты, значительно превышающий средние расходы туристов в каждой стране, где останавливаются корабли.

Напомним, мы писали, что в Турции готовятся к всплеску туризма в 2022 году.

Также мы рассказывали, сколько украинцев побывало в Анталии за прошлый год.