"Туризм уже не влияет на пандемию". Какие страны Европы значительно упрощают правила въезда

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только за последние семь дней в Европе было зарегистрировано более 9,6 миллиона новых случаев COVID-19. Большинство из них — заболевания новым штаммом.

Несмотря на такие внушительные цифры, некоторые страны ЕС и Шенгенской зоны уже активно отменяют строгие ограничительные меры, которые вводили с конца ноября 2021 года, когда впервые был обнаружен вариант вируса "Омикрон".

Тогда в дополнение к полной вакцинации для въезда во многие страны туристам приходилось также делать и ПЦР-тест. Многие отказывались от поездок из-за дополнительных финансовых затрат и времени на сдачу тестирования. Однако сегодня эксперты проигнорируют дальнейшее упрощение правил въезда в Европу. Чего ожидать от правил поездок в ЕС — в материале TRAVEL РБК-Украина.

Какие страны смягчают правила, несмотря на угрозу "Омикрона"

"Туристы не представляют значительного риска в распространении COVID" — такой тезис все чаще звучит со стороны правительств европейских стран. Многие медицинские эксперты тоже говорят, что путешествия уже не слишком влияют на распространение COVID, а в профильных ассоциациях призывают и вовсе отменить любые ограничения на поездки. Тем временем в ВОЗ на днях заявили, что "Омикрон" вообще может положить конец пандемии в Европе.

С 21 января Швеция отменила требование ПЦР-тестов для прибывающих путешественников независимо от их статуса вакцинации и страны отправления. Власти страны заявили, что путешественники "больше не представляют особого риска, который может повлиять на распространение варианта "Омикрон" в Швеции", передает Schengenvisainfo.

Фото: В Швеции упрощают правила въезда, считая, что путешествия не влияют на распространение COVID (unsplash.com/linus-mimietz)

"По этой причине требование отрицательного результата теста на COVID-19, проведенного в течение 48 часов после прибытия в Швецию, согласно выводу Агентства общественного здравоохранения больше не считается необходимой мерой", — цитирует издание заявление Министерства юстиции страны.

Таким образом, для въезда в страну путешественники обязаны предъявить цифровой COVID-сертификат с прививкой, справку о выздоровлении или ПЦР-тест.

В Финляндии в феврале собираются отменить пограничный контроль, введенный ранее на фоне пандемии. Как и в Швеции, там со ссылкой на выводы медицинских экспертов заявили, что "поездки не сыграли значительной роли" в развитии эпидемии в Финляндии, а "внутренний пограничный контроль больше не может быть оправдан соображениями общественного здравоохранения".

Начиная с 22 января, Швейцария отменила требование тестирования перед отъездом для путешественников, которые были вакцинированы от COVID или выздоровели в течение последних 270 дней.

"От путешественников больше не требуется проходить последующие ПЦР-тесты через четыре-семь дней после прибытия", — пояснили в Федеральном совете Швейцарии.

Фото: Масочный режим перестанет действовать во Франции в начале февраля (Getty Images)

Во Франции со 2 февраля отменят обязательное ношение масок. Но с 24 января в стране вводятся "вакцинные пропуски". Их будут требовать у граждан старше 16 лет для доступа в рестораны и бары, кинотеатры и музеи, а также на ярмарки, семинары и торговые выставки, на концерты и спектакли (если на них собирается более 50 человек), для доступа в межрегиональный общественный транспорт (самолеты, поезда, автобусы дальнего следования).

Дания первой в ЕС сняла все ограничения по COVID-19, но позже их снова вернула. В январе ряд ограничений был снова снят: кинотеатры, музеи и театры смогут вновь принимать посетителей. Вход возможен при наличии свидетельства о вакцинации от COVID-19, перенесенной болезни или об отрицательном результате тестов на коронавирус.

С 1 марта Кипр намерен снять все ограничения на поездки для привитых путешественников, в том числе и для тех, кто прошел ревакцинацию (получил третью дозу прививки).

Другие страны ЕС и Шенгенской зоны упростили правила поездок другими способами. Например, сократили период, в течение которого прибывающие из зон риска должны находиться на карантине по прибытии. Среди стран, принявших такие меры, — Эстония, Исландия, Швейцария и другие. С 24 января Кипр также сократит срок карантина с 14 до 10 дней.

Без "зеленого" списка. Как в ЕС хотят менять подход к правилам въезда

Накануне нового года ЕС исключил Украину из "зеленого" списка стран: теперь государства в индивидуальном порядке решают, пускать ли наших туристов в страну. В итоге страны одна за другой начали заявлять, что не будут закрывать границы для наших туристов. Однако скоро такой подход к правилам въезда в ЕС может измениться: "зеленый", "оранжевый" и "красный" списки стран могут вовсе отменить.

В новых правилах особое внимание предлагается сосредотачивать на "индивидуальном подходе для здоровья путешественников" и оценке рисков, а не на стране, откуда те едут, сообщает Politico.eu. Ожидается, что путешественники с сертификатом COVID не будут сталкиваться с дополнительными требованиями по тестированию или карантину.

Фото: Кипр снимает все ограничения для вакцинированных туристов (Getty Images)

Новые правила стали обсуждать после того, как в Еврокомиссии еще в ноябре предложили использовать "индивидуальный подход" к поездкам внутри Европы. По словам европейских чиновников, люди с COVID-сертификатом "не должны в принципе подвергаться дополнительным ограничениям на поездки, откуда бы они ни прибыли в Европейский Союз".

Впрочем, каждая их стран ЕС и дальше сможет вводить дополнительные меры по путешествиям из регионов, которые отнесены Европейским центром по профилактике и контролю заболеваемости к "темно-красным" зонам высокого риска. В то же время точные сроки введения нового подхода к путешествиям в ЕС пока не называются.

Путь к упрощению. Закроются ли страны Европы для украинцев

Тенденция по правилам въезда относительно Украины — неплохая, и вряд ли стоит ждать кардинальных ухудшений, говорит РБК-Украина директор сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик. Однако он считает, что строить какие-либо прогнозы нет смысла, так решения некоторых стран ЕС часто "не поддаются логике".

"С точки зрения логики, европейцам сейчас нет смысла ужесточать условия въезда. Там, где хотели ужесточить, активно делали это перед Новым годом. В частности, из-за штамма "Омикрон". Однако сейчас наоборот многие страны ЕС упрощают правила для туристов", — говорит он.

Однако как упрощение, так и возможное ужесточение правил зимой не несет для наших туристов серьезного значения, считает Олег Кулик.

"Ведь наши туристы едут в Европы в первую очередь за пляжным отдыхом в теплое время года. К примеру, в Испанию, Италию, Болгарию или Грецию. Конечно, есть определенный сегмент экскурсионных туров, в том числе зимних. Но пока пляжный сезон не начался, в правилах (въезда — ред.) еще сто раз все изменится. Скорее всего, в сторону упрощения. Но европейцы последние два года ведут себя настолько непредсказуемо, что прогнозировать сложно", — высказывает мнение директор сети турагентств.

Сегодня для граждан Украины в ЕС не вводят каких-то отдельных правил, которые бы кардинально отличались от требований к гражданам других стран. Украину относят к определенным категориям, в которые внесены и другие страны мира, напоминает в комментарии РБК-Украина директор Украинской ассоциации туристических агентств Павел Григораш.

Фото: Турцию называют одним из самых предсказуемых направлений по правилам въезда (Getty Images)

"Украина в данном вопросе не выделяется в отдельную категорию, поэтому предпосылок для ужесточения условий въезда в туристических целях я не вижу. Ждем упрощения и возврата к полноценному безвизовому режиму", — отмечает он.

Куда можно планировать поездки без лишних опасений

В то время как правила въезда в ЕС прогнозировать сложно, есть ряд стран, которые практически не меняли требований к украинцам за все время пандемии. Такими странами Олег Кулик называет Турцию и Египет.

"Мы видим, что эти две страны не только не ужесточают правила, но с большой вероятностью могут их даже упростить. На данный момент нет никаких сложностей или неожиданностей при въезде: или полная вакцинация, или ПЦР-тесты, или тест на антиген. Правила понятны, прозрачны, и никаким образом не препятствуют туристическому потоку. К тому же, это направления, в которых есть что посмотреть не за одну, а за несколько поездок", — резюмирует эксперт.

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