Сказочная страна в центре Европы. 7 причин поехать на лыжи в княжество Андорра

Главные преимущества отдыха в стране, большинство территории которой занимают горы

Между Испанией и Францией, прямо посреди Пиренейских гор, расположена маленькая страна – Княжество Андорра.

80 % ее территории занимают горы, а количество туристов до пандемии составляло целых 8 млн человек в год. Это в целых сто раз больше, чем численность населения княжества.

Андорра – единственное в мире сокняжество. От других конституционных монархий отличается тем, что ее возглавляют сразу два правителя. Карликовым государством управляют глава Франции и епископ Урхельский. У каждого соправителя собственные государственные функции, а исполнительную власть реализует премьер-министр.

Видео: Пейзажи Андорры зимой (youtube.comSmakadron)

Что же привлекает столько людей в эту крошечную страну и почему стоит выбрать ее для зимнего отдыха? Давайте рассмотрим преимущества поездки в Андорру.

Сегодня в княжество разрешен въезд с целью туризма

Андорра не является частью ЕС, не входит в Еврозону и Шенгенскую зону.

Тем не менее С биометрическим загранпаспортом гражданина Украины въезд в Андорру разрешается без визы.

Нужно только соблюсти условия: гражданам Украины возрастом от 12 лет для въезда в страну нужен сертификат о полной вакцинации. Принимают нас со всеми вакцинами, которые используют в Украине.

До вылета нужно предварительно заполнить специальный санитарный формуляр на сайте Минздрава Испании и получить персональный QR-код.

Фото: Карта и месторасположение Андорры по отношению к другим странам (wikitravel.org)

Также для въезда нужно заранее оформить медицинскую страховку с покрытием лечения COVID.

Обратите внимание. Если вы собираетесь кататься на лыжах, то страховка должна также покрывать занятия экстремальными видами спорта. В данном случае обычная туристическая не подходит.

В Андорру легко добираться из Украины

Дорога из Украины в Андорру занимает около 7 часов: 3,5 часа прямой перелет Киев-Барселона и далее 3,5 часа длится организованный групповой трансфер на автобусе.

В княжестве - роскошные горы

В горах Андорры – самая современная инфраструктура для горнолыжных видов спорта.

Трассы прекрасно оборудованы как для детей и начинающих лыжников, так и для профессионалов.

Основные горнолыжные курорты Андорры:

Энкамп; Сольдеу и Эль-Тартер; Пас-де-ла-Каса; Ла-Массана; Пал-Аринсаль.

Фото: Сказочные горы в Андорре (unsplash.com)

Шопинг

Налоги на торговлю в Андорре очень низкие, а значит, здесь очень выгодно можно совершить покупки примерно на 20 % дешевле, чем в соседних странах.

Термальные воды

В термальном центре Кальдеа будет интересно и полезно всей семье. Это самый большой СПА центр в южной Европе.

Природная термальная вода богата серой, обладает целебными свойствами при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и кожи, прекрасно расслабляет, снимает усталость и стресс. Особенно впечатляет здесь теплый бассейн под открытым небом с красивым панорамным видом на снежные вершины гор.

Стоимость посещения Кальдеа – от 35 евро на человека.

Местная кухня

Еда в Андорре вкусная и сытная: разные виды мяса, грибы, молочные продукты, улитки и форель. Порции очень большие. Обед обойдется в 15-20 евро на человека, чашка кофе – 1,5-2,5 евро.

Доступные цены на отдых

Вопреки мнению о том, что отдыхать в западной Европе всегда дорого, к Андорре это относится далеко не всегда.

Если лыжи - не главная цель вашей поездки, лучше остановиться в одном из отелей столицы. К примеру, в столице княжества Андорра–ла-Велья – прекрасная туристическая инфраструктура, много ресторанов, большие возможности для шопинга и посещения терм. А при желании добраться в горы можно всего за 30-40 минут.

Фото: Церковь Сан-Хуан-де-Казеллес, датируемая 11 веком, часть романского наследия Андорры (wikipedia.org)

Стоимость проживания с завтраком в отеле 4* составляет от 30 000 грн на неделю на двоих. Это уже с перелетом, страховкой и групповым трансфером.



Если же вы заядлый лыжник, проживать стоит непосредственно около регионов катания. Гостиницу лучше заказывать с 2-х разовым питанием. Такая поездка на 8 дней обойдется от 42 000 грн для дввоих человек в отеле 4*, включая проезд.

Снег в Андорре уже лежит, а в воздухе витает очаровательный дух праздников. Самое время посетить эту маленькую страну больших чудес!

Напомним, ранее мы писали, что на зимних курортах Грузии начался туристический бум.

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