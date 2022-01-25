"Туризм вже не впливає на пандемію". Які країни Європи значно спрощують правила в'їзду

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), лише за останні сім днів в Європі було зареєстровано понад 9,6 мільйона нових випадків COVID-19. Більшість з них — захворювання новим штамом.

Попри такі значні цифри, деякі країни ЄС і Шенгенської зони вже активно скасовують суворі обмежувальні заходи, які вводили з кінця листопада 2021 року, коли вперше було виявлено варіант вірусу "Омікрон".

Тоді на додаток до повної вакцинації для в'їзду в багато країн туристам доводилося також робити й ПЛР-тест. Багато хто відмовлявся від поїздок через додаткові фінансові витрати й час на здачу тестування. Однак сьогодні експерти проігнорують подальше спрощення правил в'їзду до Європи. Чого очікувати від правил поїздок до ЄС — у матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

Які країни пом'якшують правила, попри загрозу "Омікрону"

"Туристи не становлять значного ризику у поширенні COVID" — така теза все частіше звучить з боку урядів європейських країн. Багато медичних експертів теж кажуть, що подорожі вже не надто впливають на поширення COVID, а в профільних асоціаціях закликають взагалі скасувати будь-які обмеження на поїздки. Тим часом у ВООЗ днями заявили, що "Омікрон" і зовсім може покласти кінець пандемії у Європі.

З 21 січня Швеція скасувала вимогу ПЛР-тестів для прибуваючих мандрівників незалежно від їх статусу вакцинації та країни відправлення. Влада країни заявила, що мандрівники "більше не становлять особливого ризику, який може вплинути на поширення варіанту "Омікрон" у Швеції", передає Schengenvisainfo.

Фото: У Швеції спрощують правила в'їзду, вважаючи, що подорожі не впливають на поширення COVID (unsplash.com/linus-mimietz)

"З цієї причини вимога негативного результату тесту на COVID-19, проведеного протягом 48 годин після прибуття до Швеції, згідно з висновком Агентства громадської охорони здоров'я більше не вважається необхідним заходом", — цитує видання заяву Міністерства юстиції країни.

Таким чином, для в'їзду в країну мандрівники зобов'язані пред'явити цифровий COVID-сертифікат зі щепленням, довідку про одужання або ПЛР-тест.

У Фінляндії у лютому збираються скасувати прикордонний контроль, введений раніше на тлі пандемії. Як і у Швеції, там з посиланням на висновки медичних експертів заявили, що "поїздки не зіграли значної ролі" у розвитку епідемії у Фінляндії, а "внутрішній прикордонний контроль більше не може бути виправданий міркуваннями охорони громадського здоров'я".

Починаючи з 22 січня, Швейцарія скасувала вимогу тестування перед від'їздом для мандрівників, які були вакциновані від COVID або одужали протягом останніх 270 днів.

"Мандрівникам більше не потрібно проходити наступні ПЛР-тести через чотири-сім днів після прибуття", — пояснили у Федеральній раді Швейцарії.

Фото: Масковий режим перестане діяти у Франції на початку лютого (Getty Images)

У Франції з 2 лютого скасують обов'язкове носіння масок. Але з 24 січня в країні вводяться "вакцинні пропуски". Їх вимагатимуть у громадян старше 16 років для доступу в ресторани та бари, кінотеатри й музеї, а також на ярмарки, семінари та торгові виставки, на концерти й вистави (якщо на них збирається понад 50 осіб), для доступу в міжрегіональний громадський транспорт (літаки, поїзди, автобуси далекого прямування).

Данія першою в ЄС зняла всі обмеження по COVID-19, але пізніше їх знову повернула. У січні ряд обмежень був знову знятий: кінотеатри, музеї й театри зможуть знову приймати відвідувачів. Вхід можливий за наявності свідоцтва про вакцинацію від COVID-19, перенесеної хвороби або про негативний результат тестів на коронавірус.

З 1 березня Кіпр має намір зняти всі обмеження на поїздки для щеплених мандрівників, в тому числі й для тих, хто пройшов ревакцинацію (отримав третю дозу щеплення).

Інші країни ЄС і Шенгенської зони спростили правила поїздок іншими способами. Наприклад, скоротили період, протягом якого прибуваючі із зон ризику повинні перебувати на карантині. Серед країн, що прийняли такі заходи, — Естонія, Ісландія, Швейцарія та інші. З 24 січня Кіпр також скоротить термін карантину з 14 до 10 днів.

Без "зеленого" списку. Як в ЄС хочуть змінювати підхід до правил в'їзду

Напередодні Нового року ЄС виключив Україну з "зеленого" списку країн: тепер держави в індивідуальному порядку вирішують, чи пускати наших туристів в країну. Врешті країни одна за одною почали заявляти, що не будуть закривати кордони для наших туристів. Однак скоро такий підхід до правил в'їзду в ЄС може змінитися: "зелений", "помаранчевий" і "червоний" списки країн можуть зовсім скасувати.

У нових правилах особливу увагу пропонується зосереджувати на "індивідуальному підході для здоров'я мандрівників" і оцінці ризиків, а не на країні, звідки ті їдуть, повідомляє Politico.eu. Очікується, що мандрівники з сертифікатом COVID не будуть стикатися з додатковими вимогами з тестування або карантину.

Фото: Кіпр знімає всі обмеження для вакцинованих туристів (Getty Images)

Нові правила стали обговорювати після того, як в Єврокомісії ще в листопаді запропонували використовувати "індивідуальний підхід" до поїздок всередині Європи. За словами європейських чиновників, люди з COVID-сертифікатом "не повинні в принципі піддаватися додатковим обмеженням на поїздки, звідки б вони не прибули до Європейського Союзу".

Втім, кожна з країн ЄС і далі зможе вводити додаткові заходи по подорожах з регіонів, які віднесені Європейським центром з профілактики та контролю захворюваності до "темно-червоних" зон високого ризику. Водночас точні терміни введення нового підходу до мандрівок у ЄС поки не називаються.

Шлях до спрощення. Чи закриються країни Європи для українців

Тенденція по правилах в'їзду щодо України — непогана, і навряд чи варто чекати кардинальних погіршень, говорить РБК-Україна директор мережі туристичних агентств "Поїхали з нами" Олег Кулик. Однак він вважає, що будувати будь-які прогнози немає сенсу, так рішення деяких країн ЄС часто "не піддаються логіці".

"З точки зору логіки, європейцям зараз немає сенсу посилювати умови в'їзду. Там, де хотіли посилити, активно робили це перед Новим роком. Зокрема, через штам "Омікрон". Однак зараз навпаки багато країн ЄС спрощують правила для туристів", - говорить він.

Однак як спрощення, так і можливе посилення правил взимку не несе для наших туристів серйозного значення, вважає Олег Кулик.

"Адже наші туристи їдуть до Європи в першу чергу за пляжним відпочинком в теплу пору року. Наприклад, в Іспанію, Італію, Болгарію або Грецію. Звичайно, є певний сегмент екскурсійних турів, в тому числі зимових. Але поки пляжний сезон не почався, в правилах (в'їзду — ред.) ще сто разів все зміниться. Швидше за все, в бік спрощення. Але європейці останні два роки поводяться настільки непередбачувано, що прогнозувати складно", — висловлює думку директор мережі турагентств.

Сьогодні для громадян України в ЄС не вводять якихось окремих правил, які б кардинально відрізнялися від вимог до громадян інших країн. Україну відносять до певних категорій, до яких внесені й інші країни світу, нагадує у коментарі РБК-Україна директор Української асоціації туристичних агентств Павло Григораш.

Фото: Туреччину називають одним з найбільш передбачуваних напрямків за правилами в'їзду (Getty Images)

"Україна в даному питанні не виділяється в окрему категорію, тому передумов для посилення умов в'їзду з туристичними цілями я не бачу. Чекаємо спрощення і повернення до повноцінного безвізового режиму", — зазначає він.

Куди можна планувати поїздки без зайвих побоювань

У той час як правила в'їзду в ЄС прогнозувати складно, є ряд країн, які практично не змінювали вимог до українців за весь час пандемії. Такими країнами Олег Кулик називає Туреччину і Єгипет.

"Ми бачимо, що ці дві країни не тільки не посилюють правила, але з великою ймовірністю можуть їх навіть спростити. На цей момент немає ніяких складнощів або несподіванок при в'їзді: або повна вакцинація, або ПЛР-тести, або тест на антиген. Правила зрозумілі, прозорі, і ніяким чином не перешкоджають туристичному потоку. До того ж це напрямки, в яких є що подивитися не за одну, а за кілька поїздок", — резюмує експерт.

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