Туристы покупают фейковые справки о COVID-19: чем это грозит

С начала сентября Египет ввел обязательное требование ко всем туристам, которые приезжают на отдых в страну: предъявить результаты теста на COVID-19. Тест можно сделать заранее в Украине или пройти в одной из лабораторий Египта уже после прилета. Аналогичное требование ко въезду выдвигают в этом сезоне и несколько других государств.

Кроме мероприятий по борьбе с пандемией, такое требование дало и серьезный "побочный эффект": некоторые украинские туристы не против сделать поддельные справки о тесте, но не проходить само тестирование. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказывает основатель турагентства Kazakovs Travel Марина Казакова.

"В последнее время ко мне чаще стали обращаться туристы с просьбой организовать тур и заодно предоставить им возможность купить "липовую" справку. Я, конечно, всегда объясняю туристам, что это большой риск. Подчеркиваю, что делать это нецелесообразно, что я таким не занимаюсь. Но, к сожалению, если на такие услуги есть спрос, то где-то есть и предложение", - говорит она.

"На самоизоляцию отправят всех: кто летел в самолете, ехал в автобусе"

По словам Марины Казаковой, было бы хорошо, если страховые компании станут отказывать в обслуживании тем, кто предоставляет "липовые" справки. К тому же, страховые и так в любом случае не будут компенсировать затраты на лечение туриста, если тот заболеет на курорте, приехав туда с поддельной справкой.

Интересно, что объявления о фейковых справках в интернете публикуются редко: вопрос решается чаще всего через турагентов в личной переписке, говорит основатель туркомпании.

"Возможно, какая-то клиника и идет на такое, но все же чаще бывает, что какой-то "турагент" просто сам подделывает печать клиники", - допускает она.

Фото: Страховые не будут компенсировать затраты на лечение, если справка о COVID-19 - поддельная (pixabay.com)

То, что такими справками туристы интересуются, РБК-Украина на условиях анонимности подтверждает еще одна турагент, которая осенью занимается продажей путевок в Египет. По ее словам, запросы на поддельные справки для отпуска в Египте стали изредка приходить ей, как только в Египте ввели такое требование для туристов. Турагент уверяет, что отказывает в такой "услуге".

"Бывало, спрашивали: "а справки вы не делаете?" Обычно отвечаю, что это провальная логика, и чтобы не портить отдых себе и другим, просто пойдите и сделайте тест", - подчеркивает она.

Таких туристов не много, но все же есть те, кто не хочет тратить время, ехать в клинику и ждать результатов, добавляет турагент. К тому же, сделать справку дешевле: если ПЦР-тест в частной лаборатории стоит 1000-2000 гривен, то сама справка - 400-500 гривен.

"В клинике могут и не знать, что турагенты "рисуют" справки сами. Но тогда турист делает подлость не только себе, а и другим: если приедет на отдых, и выяснится, что он заболел, то на самоизоляцию отправят также всех контактных лиц. Ими могут быть все: кто летел с этим человеком в самолете, ехал в автобусе, находился в гостинице. Какой это отдых? Сплошные проблемы", - поясняет она.

Все это - из-за неоправданной экономии, считает турагент. Но и экономия здесь несущественная: порой сдать тест можно и за 700-800 гривен, говорит собеседница.

На данный момент ПЦР-тест требуют также от туристов в Хорватии, ОАЭ. Традиционно считается, что в этих странах предоставляют более высокий уровень сервиса и отдыха по более высоким ценам.

"По фейковым тестам в Хорватию и ОАЭ еще не обращались. Видимо потому, что в данных странах за этим тщательно следят. К примеру, для въезда в ОАЭ необходимы результаты теста только от сертифицированных лабораторий. Да и сами туристы, к счастью, попадаются сознательные. Мало кто хочет ввязываться в такую аферу, как "липовый" тест на COVID-19", - отмечает турагент.

Фото: Часто в клиниках могут и не знать, что от их имени выписываются "справки" - турагент (pixabay.com)

О том, что мошенники выдают фейковые справки о якобы пройденных тестах на COVID-19 от имени клиник, в августе этого года говорили на Закарпатье. О таких действиях заявлял руководитель одной из частных клиник региона Виктор Петров.

По его словам, от имени его клиники злоумышленники выдавали желающим выехать за границу гражданам фейковые справки. Тем временем в Департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА отмечают, что в области лишь несколько медучреждений прошли верификацию для проведения ПЛP-тестирования.

Готовы ли турфирмы подделывать справки

РБК-Украина решило проверить, готовы ли украинские турфирмы пойти на то, чтобы предоставить поддельные справки о тесте на COVID-19. Отправив запросы в соцсетях десяти украинским крупным и небольшим туркомпаниям, в течение нескольких часов мы получили два положительных ответа.

Так, в двух малоизвестных турфирмах нам отметили, что сами таких справок не делают, но могут отправить запрос "партнерам, которые этим занимаются". За оформление "справки" озвучили цену в 800 гривен. Во второй турфирме за аналогичную "услугу" запросили 500 гривен.

Три известных туроператора сразу же отказали в оформлении такого "документа", указав на необходимость сделать настоящий тест в лаборатории. В еще одной компании написали, что сначала проконсультируются с руководством. Еще четыре турфирмы на запрос не ответили.

Кроме того, мы нашли несколько объявлений об "оказании консультаций о тестах на COVID-19" в соцсетях. В личной переписке автор объявлений высказал готовность сделать справку за 400 гривен. Также в одном из телеграм-каналов, созданном за пять дней до публикации этого материала, "справку" о тесте на COVID-19 предлагают выслать наложенным платежом за 400 гривен без предоплаты.

Фото: Готовность "помочь со справкой" высказали в нескольких небольших турфирмах (pixabay.com)

Как в Украине проверяют подлинность справок

Сотрудники Госпогранслужбы Украины проверяют справки о сделанных тестах на COVID-19 только на въезде в страну, а не на выезде из нашего государства, говорит в комментарии РБК-Украина спикер ведомства Андрей Демченко.

Он напоминает: проверка наличия негативного результата теста на коронавирус предусмотрена только для тех, кто въезжает на территорию Украины из стран "красной" зоны. Ранее в Украине выдвигали такое же требование и к иностранцам: они должны были или отправляться на самоизоляцию/обсервацию, или предъявлять негативные результаты ПЛР-теста на коронавирус.

Но после 28 августа, когда вступили в силу новые правила (временный запрет на въезд иностранцев в Украину - ред.), на самоизоляцию из стран "красной" зоны в данный момент отправляются только граждане Украины.

Среди исключений, кто не подпадает под самоизоляцию - лица, которые имеют негативный результат ПЛР-теста на COVID-19, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы.

"Мы за время карантина не выявляли признаков того, что какие-то из предъявляемых справок - поддельные. Задача пограничной службы - проверить наличие справок у граждан, и если будут явные признаки, что тест поддельный, то сотрудники службы могут провести дополнительные проверки, задействовав другие подразделения правоохранительных органов или ведомств", - поясняет он.

Фото: Госпогранслужба проверяет только те результаты тестов, которые предъявляют на въезде в Украину из стран "красной" зоны (Facebook.com/DPSUkraine)

В то же время на украинской границе не определено осуществлять проверку тестов, которые граждане делают в Украине для выезда за границу, говорит Андрей Демченко.

"Такие тесты проверяют пограничники тех стран, куда едут украинцы и где они обязаны их предъявить. Ведь каждая страна устанавливает свои правила пересечения границ, и в период карантина большинство стран ввели некоторые дополнительные правила. Мы же проверяем только на въезде в Украину. Аналогичным образом поступают и в других странах", - добавляет спикер ведомства.

Защищает ли приложение "Дій вдома"?

Прибывающие из стран "красной" зоны украинцы часто сдают тест на COVID-19, чтобы не пребывать на двухнедельной самоизоляции. Результаты теста в приложение "Дій вдома", контролирующее самоизоляцию, загружает не турист. Это делают в самой клинике, где тот делал тест.

Это своего рода механизм защиты от фейковых справок, говорят РБК-Украина в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

"Разработчики не имеют функционала проверки подлинности справок. Но лаборатория или клиника сама "подгружает" результаты теста, гарантируя их подлинность. Ведь при предоставлении результатов клиника накладывает свою электронную цифровую подпись, и видно, кто и когда вносил эти данные. Такая методика была разработана как раз для того, чтобы медучреждения несли ответственность за вносимые данные", - отмечают в пресс-службе ведомства.

Турист вынужден будет оплатить лечение за свой счет

Если обнаружится, что результаты теста на коронавирус - поддельные, а новый тест выявит заболеваемость уже после приезда в курортную страну, страховые не будут компенсировать туристу затраты на лечение.

Об этом в комментарии РБК-Украина говорит Леся Щербакова, исполнительный директор СК "Провидна". В ее компании уже слышали о таких случаях. В то же время с подобными ситуациями напрямую не сталкивались, замечает специалист.

Фото: Туристы покупают фейковые справки для выезда на отдых в курортных странах (pixabay.com)

"В нашем портфеле таких обращений пока не было. Но однозначно при любых сомнениях в правдивости справки страховая обращается в клинику напрямую, чтобы проверить подлинность анализов. Особенно если изначально у туриста тест был негативным, а после приезда на отдых появилась характерная симптоматика, пневмония. Или же симптомы, которые не могли возникнуть через 2-3 дня после такого тестирования.

По ее словам, страховая точно будет отправлять запросы в клинику, где турист делал тест и официально проверять, если ли у них лаборатория, есть ли лицензия на такой вид деятельности, поясняет представитель компании.

Леся Щербакова подчеркивает, что от поддельного теста на COVID-19 человек не получает абсолютно никаких преференций. Скорее наоборот - это невыгодно в первую очередь самому туристу.

"Клиника проверяется достаточно оперативно. И если ее нет, или же они вообще не делают тестов, мы однозначно не будем покрывать такое лечение. А обычно стоимость лечения коронавирусной инфекции за рубежом высокая и может достигать 10 тыс. долларов. Эти траты ложатся на самого туриста, и он вынужден будет покрыть их за свой счет", - добавляет Леся Щербакова.

Купив поддельную справку, туристы отвечают перед законом

Кроме того, что турист в случае покупки фейковой справки будет оплачивать лечение сам, он столкнется еще и с ответственностью согласно украинскому законодательству.

По общему правилу, подделка официальных документов влечет ответственность по статье 358 Уголовного кодекса Украины, говорит в комментарии РБК-Украина адвокат Назар Чорный.

"Причем эта статья распространяется как на врача, который выдал поддельную справку (по части 2 статьи 358), так и на лицо, которое воспользовалось "услугой" (по части 4 статьи 358), ведь Уголовный кодекс считает преступлением не только изготовление и выдачу поддельного документа, но и его использование, если лицо, которое им воспользовалось, знало о факте подделки", - поясняет специалист.

Он замечает, что для квалификации по данной статье не имеет значения действительное состояние здоровья лица, которое использовало поддельную справку - исключительно факт ее использования, плюс - факт осознания подделки.

Фото: Ответственность предусмотрена не только для того, кто продает поддельные документы, а и тех, кто их покупает - адвокат (pixabay.com)

Если справку, содержащую заведомо ложные сведения, выдало должностное лицо, ответственность наступает по статье 366 Уголовного кодекса - служебный подлог, добавляет Назар Чорный.

В этом случае важным является осознание таким лицом факта внесения в документ заведомо ложных сведений - например, указания отрицательного результата теста в случае, когда этому лицу точно известно, что на самом деле результат является положительным, говорит он.

"Кроме того, следует выделить отдельную ситуацию, когда лицо знает о своем положительном тесте на COVID-19, пытается получить справку, которая будет заверять в отсутствии у него этого заболевания - и после такое лицо заразит еще кого-то", - говорит Назар Чорный.

Тогда можно говорить об ответственности по статье 325 УКУ - "нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, поясняет адвокат.

Эта статья охватывает и значительно более широкий круг ситуаций, чем использование поддельной справки о результате теста на COVID-19. Например, нарушение режима самоизоляции, нарушение больничного режима, и тому подобное, добавляет адвокат.

Напомним, ранее мы писали, как оформить страховку для выезда за границу во время пандемии.

Также мы сообщали важные детали о процедуре возращения из стран "красной" зоны и о приложении для самоизоляции.