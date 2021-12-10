У туристов появится больше возможностей для путешествий в Германию: расписание рейсов и цены

Перелеты будут осуществляться два раза в неделю – каждую среду и каждое воскресенье.

Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал запуск рейсов из Украины в Германию, пишет Lowcost.ua.

Первый рейс из Львова в Нюрнберг запланирован на 30 марта 2022 года.

Перелеты будут осуществляться самолетами дочерней авиакомпании Malta Air два раза в неделю – каждую среду и воскресенье.

Расписание рейсов в Нюрнберг:

Львов 14:50, 23:05 – Нюрнберг 15:35, 23:50;

Нюрнберг 11:40, 19:55 – Львов 14:25, 22:40.

Сколько стоят авиабилеты

Цены на билеты по новому направлению составят от 19,9 евро в одну сторону и от 39.9 евро в обе.

Самые дешевые тарифы предполагают перевозку только маленькой единицы ручной клади размером 40х20х25 сантиметров и весом в десять килограммов.

Как долететь из Львова до Нюрнберга с другими авиакомпаниями

Мы просмотрели актуальные цены на перелеты Львов из Нюрнберга от других авиаперевозчиков. Отметим, что такие рейсы совершают несколько компаний. Среди них – Austrian Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines с одной или двумя пересадками, Wizz Air – с самостоятельной пересадкой без багажа.

Фото: Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Борисполь (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ориентировочная стоимость билетов в Нюрнберг на декабрь туда-обратно следующая:

Austrian Airlines – от 4 864 грн;

Lufthansa – от 5 894 грн;

Wizz Air – от 6 362 грн;

Pegasus Airlines – от 6 305 грн.

Напомним, мы рассказывали, как добраться из Киева в Париж.

Также сообщалось, что для пассажиров самолетов в Украине появится новая услуга.