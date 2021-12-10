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У туристів з'явиться більше можливостей для мандрівок до Німеччини: розклад рейсів та ціни

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П'ятниця 10 грудня 2021 17:29
У туристів з'явиться більше можливостей для мандрівок до Німеччини: розклад рейсів та ціни Фото: Нюрнберг, Німеччина (unsplash.com/markus-spiske)
Автор: Євгенія Тугушева

Перельоти здійснюватимуться два рази на тиждень – щосереди та щонеділі

Ірландський лоукостер Ryanair анонсував запуск рейсів з України до Німеччини, пише Lowcost.ua.

Перший рейс зі Львова до Нюрнберга заплановано на 30 березня 2022 року.

Перельоти здійснюватимуться літаками дочірньої авіакомпанії Malta Air два рази на тиждень – щосереди та щонеділі.

Розклад рейсів до Нюрнберга:

  1. Львів 14:50, 23:05 – Нюрнберг 15:35, 23:50;
  2. Нюрнберг 11:40, 19:55 – Львів 14:25, 22:40.

Яка вартість авіаквитків

Ціни на квитки за новим напрямком становитимуть від 19,9 євро в одну сторону та від 39.9 євро в обидва.

Найдешевші тарифи передбачають перевезення лише маленької одиниці ручної поклажі розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою десять кілограмів.

Як долетіти зі Львова до Нюрнберга з іншими авіакомпаніями: ціни на квитки

Ми проглянули актуальні ціни на перельоти Львів - Нюрнберг від інших авіаперевізників. Зазначимо, такі рейси здійснюють кілька компаній. Серед них — Austrian Airlines, Lufthansa, Pegasus Airlines с однією або двома пересадками, Wizz Air – з самостійною пересадкою без багажу.

У туристів з'явиться більше можливостей для мандрівок до Німеччини: розклад рейсів та ціниФото: Літак авіакомпанії Ryanair в аеропорту "Бориспіль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Орієнтовна вартість квитків до Нюрнберга на грудень туди-назад наступна:

  • Austrian Airlines – від 4 864 грн;
  • Lufthansa – від 5 894 грн;
  • Wizz Air – від 6 362 грн;
  • Pegasus Airlines – від 6 305 грн.

У туристів з'явиться більше можливостей для мандрівок до Німеччини: розклад рейсів та ціни

Нагадаємо, ми розповідали, як дістатися з Києва до Парижа.

Також повідомлялося, що для пасажирів літаків в Україні з'явиться нова послуга.

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