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Самолеты с местами для отдыха. На авиарейсах из Украины стала доступна новая услуга

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Пятница 10 декабря 2021 15:57
Самолеты с местами для отдыха. На авиарейсах из Украины стала доступна новая услуга Фото: Qatar Airways (коллаж РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева, Катерина Гончарова

Qatar Airways открыла рейсы в Одессу

Авиакомпания Qatar Airways открыла рейсы по маршруту Доха-Одесса-Доха, пишет Avianews.

Первый регулярный рейс из Дохи в Одессу был выполнен 9 декабря. Вылеты из Дохи запланированы в 08:30, из Одессы в 16:45.

Полеты будут осуществляться на Airbus A320 с компоновкой бизнес и эконом-классов три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.

Расписание рейсов Доха-Одесса-Доха Qatar Airways:

  • Доха 08:30 — Одесса 12:45 (вторник, четверг, суббота);

  • Одесса 16:45 — Доха 22:50 (вторник, четверг, суббота).

В салоне Qatar Airways установлены 132 места (со стандартными 180): 12 в бизнес-классе и 120 в эконом-классе.

Такая компоновка позволила разместить в бизнес-классе кресла, которые раскладываются в горизонтальные кровати.

В полете пассажиры всех классов смогут бесплатно использовать развлекательную систему. Получить к ней доступ можно через экраны, которыми оснащены все кресла.

Самолеты с местами для отдыха. На авиарейсах из Украины стала доступна новая услугаФото: Салон Qatar Airways (flickr com)

Какие еще авиакомпании предлагают спальные места пассажирам

Спальные места широко используются на рейсах многих авиакомпаний, но не во всех из них такие кресла есть в эконом-классе.

  • Блок их трех кресел на рейсах "Киев-Дубай". В феврале 2021 года компания SkyUp предложиа спальные места в самолете для пассажиров рейсов "Киев-Дубай". Путешественник может получить блок из трех кресел за фиксированную цену $175. Ее необходимо оплатить дополнительно к стоимости билета. Такую услугу путешественник может заказать только в аэропорту и при условии наличия свободных мест на рейсе. Дополнительно к двум свободным креслам рядом пассажиру также предоставляют подушку и плед.
  • Отсек со спальными местами на дальних рейсах. В 2007 году самая большая немецкая авиакомпания Lufthansa предложила пассажирам воспользоваться лайнерами, оборудованными отсеками для отдыха и сна. Такие самолеты чаще всего были на рейсах по дальним направлениям. Например, в Северную Америку или Южную Африку. Отсек со спальными местами для пассажиров располагается на нижней палубе салона — кровати размещены трехъярусно и разделяются друг от друга ширмами.
  • Ряды кресел для полетов на длинные расстояния. Компания Air Astana начиная с 2015 года предоставляет на дальних рейсах возможность отдохнуть в спальном эконом-классе. На самолетах, которые летают из Астаны во Франкфурт, Лондон и Париж, есть специальные отсеки в носовой части салона. Как и в стандартном эконом-классе, здесь находятся ряды кресел, которые после взлета можно оборудовать в комфортное спальное место. Три сиденья превращаются в место для ночлега.

Напомним, мы писали, можно ли полететь в Париж из Киева бюджетно.

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