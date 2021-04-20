Большие планы: когда Италия откроется для украинцев

Какие перспективы попасть в страну туристам

Правительство Италии с 26 апреля начнет ослаблять карантинные ограничения в стране. Начнут работу рестораны, школы, разрешат поездки между регионами. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги, передает издание The Local.

Отмечается, что полного возвращения к привычной жизни пока не произойдет, но ослабление некоторых ограничений станет облегчением для жителей, которые с середины марта фактически находятся в условиях изоляции. В стране ожидают, что запуск инфраструктуры после карантина даст предпосылки для восстановления туристической отрасли Италии.

Каким категориям граждан Украины разрешен въезд в Италию сегодня и каковы перспективы того, что в страну вскоре начнут пускать наших туристов - в материале.

Планы по возобновлению туризма: официальные заявления

Ранее в правительстве озвучили возможные сроки возобновления туризма в Италии – с 2 июня. Министр туризма Италии Массимо Гаравалья допустил, что открытие границ может произойти 2 июня – в национальный праздник. А премьер-министр Италии Марио Драги подтвердил, что дата возобновления туризма в Италии этим летом еще не установлена, но озвученная министром туризма – вполне возможна.

При этом Гаравалья не уточнил, будет ли разрешен туризм из неевропейских стран в этом году, и не указал, планирует ли Италия присоединиться к европейской схеме "паспорта здоровья".

Фото: В Италии рассматривают возможности для международного туризма (pixabay.com)

Поездки в Италию с "несущественной" целью по-прежнему строго ограничены для большинства стран, не входящих в ЕС, и тестирование и/или карантин являются требованием для всех прибывающих.

Как пострадал туризм страны во время пандемии

Жесткий локдаун в Италии объявили 10 марта 2020 года из-за стремительного распространения коронавируса. Уже в мае в стране начали смягчать ограничения, а 3 июня разрешили въезд туристам из стран ЕС. После этого в стране неоднократно вводили строгий карантин и запрет на передвижение между городами.

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), Италия из-за пандемии потеряла за 2020 год 120,6 миллиарда евро. Сотрудники разных предприятий и фирм не раз протестовали против карантина, а туристов приезжало совсем мало. Только 25,5 млн иностранных гостей провели хотя бы одну ночь в Италии в прошлом году по сравнению с 65 млн в 2019 году - падение более чем на 60%. 337 тысяч человек, работающих в сфере путешествий и туризма в Италии, остались без работы.

По данным исследовательского института Demoskopika, около 100 тысяч компаний в туристическом секторе Италии находятся под угрозой банкротства из-за ограничений на поездки.

"Ситуация могла бы быть намного хуже, если бы не правительственная схема Cassa Integrazione Ordinaria, которая поддерживала до 80% заработной платы работников, и удерживала рабочие места", - отметила президент и главный исполнительный директор WTTC Глория Гевара.

Фото: Туристический бизнес в Италии во время пандемии поддерживало государство (pixabay.com)

Отчет также показал, что расходы на внутренних туристов снизились на 49,6 %, в то время как международные расходы снизились на 62%.

В WTTC ожидают, что индустрия путешествий и туризма может восстановиться, а ее вклад в ВВП может увеличиться на 48,5%, если международные поездки возобновятся к июню 2021 года.

Ситуация с COVID: введут ли "паспорта вакцинации"

Согласно действующим ограничениям, людям, живущим в Италии, в настоящее время запрещено путешествовать между регионами или городами "по несущественным причинам", что делает невозможным даже внутренний туризм.

В пятницу, 16 апреля, государственная железная дорога Италии запустила в работу первого высокоскоростного поезда "без COVID" - одну из инициатив для возобновления туризма этим летом.

Итальянская авиакомпания Alitalia в прошлом году запустила рейсы с допуском на борт пассажиров с негативным тестом на COVID на отдельных внутренних и международных рейсах. От обязательной 14-дневной изоляции освободили пассажиров из США, если они путешествуют специальными рейсами из Нью-Йорка или Атланты в Рим.

Цифровые "зеленые сертификаты" ЕС для международного туризма должны быть запущены в июне. Они будут содержать информацию о том, был ли путешественник вакцинирован, получил ли он отрицательный результат теста или вылечился от COVID -19. Документ призван облегчить поездки внутри блока. Впрочем, власти Италии еще не подтвердили, что страна будет участвовать в таком механизме.

Фото: Вид на Неаполь в Италии (pixabay.com)

Правила посещения: кто может ехать в страну сегодня

Несущественные поездки в Италию строго ограничены для большинства стран, не входящих в ЕС. Тестирование и/или 14-дневный карантин являются требованием для всех прибывающих.

Тестирование и карантин требуются почти для всех прибывающих. Скорее всего, эти требования останутся в силе для многих путешественников, поскольку кампания вакцинации в Италии идет медленнее, чем в других развитых странах – например, Великобритании и США.

По данным сайта tripadvisor.mfa.gov.ua, для украинских граждан въезд в страну запрещен. Исключение составляют только владельцы вида на жительство в Италии, и те, кто въезжает по вопросам работы, здоровья, абсолютной необходимости. Въезд с целью туризма запрещен.

В отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов могут разрешить въезд в страну лицам, которые имеют "подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии". При въезде необходимо заполнить личную декларацию и пройти самоизоляцию.

Что говорят в украинском посольстве

На сегодняшний день в правительстве Италии продолжается обсуждение вопроса о постепенном восстановлении туристического бизнеса страны, в том числе рассматриваются возможные варианты открытия границ для иностранных туристов, отметили в комментарии РБК-Украина в посольстве Украины в Италии.

"Речь идет о возможности открытия границ Италии со 2 июня этого года для уже провакцинированных граждан ЕС, а не на условиях ПЛP-тестирования, как это было сделано в других странах. С этой целью итальянская сторона принимает активное участие в обсуждении на уровне ЕС возможности введения общеевропейского "Digital Green Pass", который был представлен Европейской комиссией в марте этого года", - уточнил РБК-Украина посол Украины в Итальянской Республике Ярослав Мельник.

Фото: Собор Святого Петра в Риме (pixabay.com)

Дипломат добавил, что активную позицию по введению в Италии "сертификата вакцинации" поддерживает лично премьер-министр страны Марио Драги, который выступил за скорейшее введение в Италии "Digital Green Pass" с целью восстановления туризма для иностранцев.

"Вопрос о правилах въезда иностранцев из стран вне ЕС в Италии и других государств ЕС регулируются постановлениями итальянского правительства на основе общей позиции и документов ЕС по этому вопросу", - отметил посол.

Он подчеркнул, что Посольство Украины в Италии находится в контакте с профильными итальянскими ведомствами по этому вопросу.

"По результатам решений итальянского правительства об условиях въезда в страну с туристической целью вакцинированных лиц из стран вне ЕС, в том числе из Украины, посольство в официальном порядке будет информировать соответствующие украинские органы государственной власти и граждан Украины", - отметили в посольстве.

Когда страна может открыться для украинцев: прогноз экспертов

На последней пресс-конференции 16 апреля правительство Италии не подтвердило никаких планов по ослаблению текущих ограничений на поездки в страну. Ввиду этого, сегодня представители туристического рынка прогнозировать в основном не берутся.

По словам собеседников РБК-Украина в двух крупных турагентствах, в ближайшие месяцы не стоит рассчитывать на то, что въезд для туристов из Украины откроют на основе сдачи ПЦР-теста.

Фото: Лигурийское побережье Италии (pixabay.com)

"В 2021 году в странах ЕС если и заявляют об открытии для туризма, то приоритет отдают вакцинированным туристам. Или тем, кто уже переболел COVID в последние месяцы и предоставил при въезде соответствующую справку. Да и то такое требование выдвигается для туристов, которые проживают внутри шенгенской зоны. А для гостей из других стран мира правила еще более строгие: их, при некоторых исключениях, практически не пускают в страны Европы. В данном случае - в Италию", - отметила специалист по подбору туров.

Другой собеседник издания отмечает, что строить прогнозы по открытию Италии сегодня вообще не стоит.

"Если Украина присоединится к международной практике взаимного признания "COVID-паспортов", разработает унифицированный вариант такого документа, тогда есть смысл о чем-то говорить. В ситуации, когда мир живет в условиях пандемии, надо ждать официальных заявлений Италии, прежде чем что-то прогнозировать", - резюмировал представитель туркомпании.

Напомним, ранее мы писали, когда Испания может открыться для украинских туристов.

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