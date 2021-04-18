Древний Седнев: туристическая "жемчужина" Черниговщины для путешествия на уикенд

Выходные - хорошая возможность исследовать соседние с киевской областью регионы. Например, поехать в Черниговскую область. Здесь, кроме самого Чернигова, имений и парков в области, есть еще одна интересная локация - поселок Седнев в 25 километрах от областного центра. Что здесь можно посмотреть?

Древний город с историей

Когда-то городок назывался Сновск - по названию реки Снов, на берегу которой возникло поселение, а затем и крепость. Впервые упоминается в 1068 году в "Повести временных лет".

Уже как Седнев локация известна с 17 века. Затем Седнев перешел в собственность влиятельного казацко-старшинской семьи Лизогубов. Память об этом казацком роде сохранилась и поныне в нескольких зданиях, которые составляют архитектурный ансамбль.

Фото: Седнев и река Снов (uk.wikipedia.org)

Во второй половине 18 века Седнев был важным пунктом торговли. Есть легенда о том, что когда в месте жила женщина - госпожа Гошко. Она пекла знаменитые пряники, которые якобы полгода не черствели. Свои изделия она поставляла даже к императорскому двору, а также получила первое место на кулинарной выставке в Париже.

Седнев привлекал внимание известных людей. Например, в 1846 и 1847 годах в имение Лизогубов приезжал Тарас Шевченко. Здесь он написал картины "оло Седнева", "У Седневі"", поэму "Відьма".

Фото: Церковь без единого гвоздя в Седневе (uk.wikipedia.org)

Один из известных местных землевладельцев, Семен Ефимович Лизогуб, - это прадед Николая Гоголя. Мать Семена Ефимовича Любовь Дорошенко – дочь гетмана Петра Дорошенко, а жена – Ирина Скоропадская – дочь гетмана Ивана Скоропадского.

Путешествие в Седнев: что посмотреть?

Георгиевская церковь – старинный деревянный храм, построенный без единого гвоздя;

Воскресенская церковь – еще один оригинальный памятник архитектуры;

Дом и усадьба Лизогубов;

Успенская церковь с целебным источником;

Новая школа – роскошное здание-дворец;

Воскресенская церковь

В центре Седнева расположена Воскресенская церковь (до 1880 года - церковь Рождества Богородицы). Это яркий образец украинского барокко, построенный в 1690 году Яковом Лизогубом в качестве семейной усыпальницы.

Фото: Воскресенская церковь с колокольней в Седневе (uk.wikipedia.org)

Во дворе храма сегодня можно увидеть могилу (правда, символическую) местного блаженного – Гриця Золотюсенького. Местные утверждают, что этот человек предсказывал будущее. Сегодня на этом месте туристы загадывают желание.

Дом и усадьба Лизогубов

Это жилой дом Лигозубов, который неплохо сохранился до настоящего времени. Благодаря необычным архитектурным формам, здание похоже на небольшой замок. Сегодня это одна из визитных карточек Седнева.

Фото: Каменица семьи Лигозубов (uk.wikipedia.org)

Больше всего изменений имение приобрело при братьях Лигозубах – Андрее и Илье. Здесь появились таинственный грот, мостик через ров, романтическая білоколонна беседка-ротонда на небольшом уступе верхнего плато, откуда открывался живописный вид.

В Седневе есть два памятника Тарасу Шевченко, а также в местном парке можно увидеть памятник известному баснописцу Леониду Глебову, который написал в Седневе свой знаменитый стих "Стоїть гора високая".

Фото: Беседка Глебова (uk.wikipedia.org)

Георгиевская церковь – деревянный храм, построенный без единого гвоздя

Еще один интересный архитектурный памятник, стоящий на древнерусском городище, с трех сторон окруженном крутыми склонами - деревянная Георгиевская церковь, построенная в 18 веке. Она возведена в традиционных формах украинской деревянной сакральной архитектуры без единого гвоздя.

По преданию, именно в этом храме, посвященном святому Георгию-Змееборцу, который символизировал мужество и воинскую славу, казачество освящало оружие перед военными походами.

Фото: Георгиевская церковь (chernihivregion.travel)

Также говорят, что именно в этой церкви снимали "Вия" - первый фильм ужасов по мотивам произведений Гоголя. По крайней мере, некоторые сцены. Но режиссеры утверждают, что эти сцены были позже пересняты в других павильонах и в финальную версию фильма не вошли.

Успенская церковь

На окраине поселка Седнев, на горе, есть еще одно интересное место – Успенская церковь, построенная в 1860 году. В послевоенное время это был единственный действующий храм на всю округу.

Еще одна интересная локация – святой колодец. Место жители уверяют, что эта вода имеет целебные свойства.

В 1964 году здесь был возведен Дом творчества и отдыха Союза художников Украины. Сюда любили приезжать такие выдающиеся художники как Николай Глущенко и Татьяна Яблонская.

Зеленый туризм

В Седневе активно развивается конный клуб, который понравится любителям этих животных и зеленого туризма и отдыха на природе.

Гостям здесь предлагают конные прогулки, купание в реке, отдых на природе в комфортных условиях.

Фото: Конный двор (facebook.com/Amazing Ukraine)

Самые читаемые новости Дожди во всех областях и до +15 тепла: прогноз погоды на сегодня

Фото: Современная седневская школа (uk.wikipedia.org)

Уникальный и уютный Седнев вошел в число финалистов конкурса "Невероятные села Украины", который проводился в 2017 году одним из сайтов.

Сегодня Седнев – настоящая "жемчужина" туристической Черниговщины: сюда непременно стоит заглянуть, чтобы убедиться в этом лично.

Напомним, ранее мы писали о долины крокусов и нарциссов - лучшие "цветочные" туры по Украине весной.

Также предлагаем почитать об интересных локациях неподалеку от Киева для путешествия на автомобиле.