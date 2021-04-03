Маршрут выходного дня: яркие локации недалеко от Киева для путешествия на автомобиле

Чарующие уголки природы для весеннего уикенда на карантине

Локдаун в Киеве - период, когда кафе и рестораны работают, но с ограничениями. Также совсем иначе работает общественный транспорт: пользоваться им можно только в случаях, когда у вас есть спецпропуск. Но это совсем не означает, что нельзя путешествовать.

Оставаться дома многим совершенно не хочется. Если у вас есть возможность путешествовать на автомобиле, то карантин может стать неплохим поводом для того, чтобы исследовать места неподалеку от Киева. Предлагаем вам подборку из интересных и живописных природных локаций недалеко от столицы, куда можно на личном транспорте добраться в пределах часа.

К северо-западу от города

Парк в Пуще-Водице (9 километров от центра Киева)

В это знаменитое среди киевлян место неподалеку от столицы курсирует трамвай с Подола.

Но поскольку во время локдауна в Киеве движение транспорта ограничено, а в трамваи, автобусы и троллейбусы пускают только по спецпропускам, добраться в Пущу-Водицу можно разве что только на своем автомобиле или же на велосипеде.

Фото: Пуща-Водица - хорошее место для весенних прогулок (РБК-Украина)

В названии поселка - комбинация слов "пуща" (густой лес), и топоним реки Водица (которой, кстати, здесь уже нет). Пуща-Водица - прекрасное место для прогулок на природе, особенно весной. Центральная локация Пущи - живописный парк.

Фото: Здесь есть живописные водоемы (РБК-Украина)

Первые упоминания о поселке Пуща-Водица появились в 1724 году: в тот момент там создали крупное лесное хозяйство. Позже, в конце 19-го века, Киев переживал строительный "бум", и многие люди целыми семьями выезжали за город во время выходных и отпусков.

В 1890 году власти города приняли решение основать в этой местности дачный поселок, где киевляне могли бы отдохнуть неподалеку от Киева в окружении природы. Трамвайную линию в Пущу-Водицу с подола проложили еще в 1900-м году.

В период СССР здесь располагались многочисленные базы отдыха и пансионаты. Сегодня в Пуще можно прогуляться по уютному парку. Также здесь можно найти немало старых колоритных усадеб, которые прячутся за деревьями.

Фото: Весенняя природа в парке (РБК-Украина)

Бучанский парк (18 километров от центра Киева)

До введения жесткого карантина из Киева в Бучу и к городскому парку можно было доехать маршрутками от разных станций метро: Академгородок, Святошин и Героев Днепра.

Но в условиях ограничений туда можно доехать только на авто. Расстояние к Бучанскому парку от центральной части Киева - 19 километров, которые можно проехать за полчаса.

Фото: К парку от центра Киева при отсутствии пробок можно доехать за полчаса (РБК-Украина)

Живописный парк в Буче условно разделяется на несколько зон. Первая - это дикий лес, преимущественно с хвойными деревьями. Вторая его часть хорошо адаптирована для прогулок. Здесь проложены новые асфальтированные дорожки, есть современные скамейки и скульптуры сказочных персонажей. В кофейнях неподалеку можно взять напитки и еду на вынос.

Фото: В парке - множество подобных скульптур (РБК-Украина)

Вход в парк открывается оригинальными колоннами и старинным дубом. В этом парке есть множество развлечений. Для детей предусмотрены специальные современные площадки, есть также веревочный парк под открытым небом, где ребенку обязательно выдадут защитное снаряжение.

Есть также лужайки для пикников. Можно взять на прокат велосипед. В период вне карантина в парке проводят также различные мероприятия: для этого здесь оборудована большая сцена.

Фото: В парке можно устроить пикник или арендовать велосипед (РБК-Украина)

На юг от Киева (Одесская трасса)

Парк Александрия в Белой Церкви (90 километров от столицы)

Дорога к Белой Церкви от Киева на личном авто займет час-полтора. В городе находится один из самых известных парков Украины: Александрия.

Он интересен прежде всего красивейшими ландшафтами, которые идеально подходят для прогулок на свежем воздухе.

Фото: Парк интересен для посещения в любой сезон (РБК-Украина)

Прогуляться по широкой территории парка, увидеть многочисленные яры, руины и старую усадьбу в окружении озер - хорошая идея для безопасного путешествия подальше от скоплений людей.

Здесь есть и развлечение для детей - катание на лошадях. В Александрии на озере живут лебеди, что тоже определенно понравится детям.

Фото: Парк Александрия весной (РБК-Украина)

К слову, цены за вход в парк - символические. Билет для взрослого стоит 25 гривен, школьникам - 10 гривен, а дошкольников пускают бесплатно. В администрации парка РБК-Украина сообщили, что локация открыта к посещению во время карантинных ограничений и ждет гостей.

Фото: В парке можно найти немало оригинальных скульптур (РБК-Украина)

Первые работы по созданию парка начались в 1793 году. Автором генерального плана застройки стал французский архитектор Мюффо.

Фото: Здесь есть как руины, так и хорошо сохранившиеся объекты архитектуры (РБК-Украина)

Позже здесь работали также и другие архитекторы и садоводы из Европы, воплощавшие в жизнь масштабный проект. Они и заложили основу парковых композиций, сохраняя местный ландшафт и природные насаждения.

Фото: Автором генерального плана застройки парка стал французский архитектор Мюффо (РБК-Украина)

Многие редкие растения для парка завозили из Польши, других стран Европы и мира. Параллельно началась работа по строительству летней резиденции графов Браницких. "Аустерия" сначала была только летней резиденцией, а позже стала и зимней. Рядом с ней был расположен комплекс павильонов.

Фото: При создании парка были сохранены оригинальные ландшафты (РБК-Украина)

С северной, восточной и западной сторон главный дворец окружали административно-хозяйственные здания, замыкавшиеся внутренней площадкой (детинцем). К сожалению, в результате бурных событий XX века эти здания были уничтожены и до наших дней не сохранились.

Фото: Водопад в парке Александрия (РБК-Украина)

Черниговское направление

Козелец (76 километров от Киева)

Дорога на авто из Киева в Козелец занимает до полутора часов. Главная особенность этого городка - нетипично масштабный собор.

Многие удивлены тем, как в подобном небольшом населенном пункте появилась такая крупная достопримечательность. Собор определенно стоит того, чтобы его увидеть во время путешествия на автомобиле.

Фото: Главная особенность этого городка - нетипично масштабный собор (РБК-Украина)

Чем он примечателен? Чтобы это узнать, стоит посмотреть на общую историю Козельца. Наибольший расцвет города приходится на вторую половину 18 века.

Уроженец этих мест Алексей Разумовский, который от певца церковного хора быстро поднялся к позиции генерал-фельдмаршала, князя и графа, тайно обвенчался с императрицей Елизаветой Петровной.

Фото: Собор в Козельце - яркий пример украинского барокко (РБК-Украина)

А брат Алексея, Кирилл Разумовский, был избран гетманом украинских земель, которые входили в состав Российской империи, рассказывает РБК-Украина путешественница Анна Дубовская.

"Мать Алексея и Кирилла, Наталья Разумовская, в благодарность богу за счастливую судьбу своих сыновей выделила средства на сооружение собора. Он строился 11 лет, Наталья не дожила до завершения строительства 1763 года. Ее усыпальницу можно увидеть на нижнем ярусе церкви", - говорит она.

Фото: Таких соборов, как в Козельце, не найти даже в гораздо больших по размеру городах (РБК-Украина)

Собор в Козельце - яркий пример украинского барокко. Он строился по проекту учеников Растрелли Квасова и Григоровича-Барского. Главное сокровище собора – резной из липы иконостас. Его высота - 27 метров, это примерно как восьмиэтажка, добавляет путешественница.

"Поговаривают, что этот иконостас заказала у Растрелли для Смольного монастыря императрица Елизавета, но вышла какая-то накладка с размерами, поэтому она отдала произведение искусства своему фавориту для его фамильного храма", - говорит Анна Дубовская.

К слову, в Черниговской области находится еще один интересный городок - Остер. Его также можно посетить, путешествуя по региону на автомобиле. Ранее мы уже писали, что можно посмотреть в городе Остер.

Напомним, ранее мы писали, что в апреле Десна в Черниговской области очарует туристов долгожданным разливом.

Также предлагаем почитать о лучшие локациях для рафтинга в Украине весной.