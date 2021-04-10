Долины крокусов и нарциссов: самые яркие локации для "цветочных" туров в апреле

Экскурсии везут автобусами из разных городов

Экскурсии по Украине весной – особое удовольствие в хорошую погоду. Но еще больше позитивных эмоций можно получить в цветочных турах, которые очень востребованы у туристов после холодной зимы.

"Направления с природными локациями, где можно любоваться цветами, особенно актуальны именно весной. Когда начинается цветение - очень круто получить дозу такой красоты после зимы и холодов", - рассказывает РБК-Украина про популярные экскурсии директор турагентства "Туры по Украине. Путешествуй с нами" Оксана Ольховская.

Куда можно поехать на цветение в апреле

Мы собрали самые яркие места, где можно любоваться цветами и знакомиться с местными достопримечательностями.

"Обязательно рекомендую попасть на цветение сакуры в Ужгороде и Мукачево, на тюльпаны в Добропарке, в долину крокусов в Колочаве и на Драгобрате, а также - в долину нарциссов в Хусте", - перечисляет локации must see Оксана Ольховская.

Она уточняет, что в Колочаве крокусы начали цвести в начале апреля - обычно цветение длится 2-3 недели, если погода прохладная. На Драгобрате крокусы будут позже, с начала мая. Нарциссы цветут в середине мая.

"Сакура обычно зацветает с середины до конца апреля. Она отцветает очень быстро, всего за неделю-полторы", - рассказывает она об особенностях цветения.

Фото: Крокусы в Колочаве (kolochava.com)

Крокусы

Первыми в горных долинах появляются крокусы, или шафран Гейфеля. Они внесены в Красную книгу Украины, поэтомуэти цветы нельзя срывать.

"Село Колочава в Закарпатье – лучшее место, чтобы полюбоваться их цветением. Каждую весну здесь все утопает в цветах. Драгобрат цветет крокусами в начале мая", - рассказывает Ольховская.

Кроме того, богатый на крокусы район – горный хребет Черногора. Также массово цветет шафран Гейфеля на хребтах Кострич, Кукул и Скупова.

Фото: Крокусы в горах (facebook.com/Balabanov Konstantyn)

Тюльпаны

Любоваться тюльпанами в Украине можно в многих городах в парках и на специально засаженных полях. Например, в новом дендропарке "Добропарк" рядом с Киевом или дендропарке в Кропивницком, где высаживают полмиллиона этих цветов. Или Долине тюльпанов в Ивано-Франковской области – из более двух миллионов цветов. Ее высадил предприниматель, который раньше работал в Голландии. В предыдущие годы его долиной тюльпанов туристы любовались в Черновицкой области.

Между тем в природе растут также дикие, или черные тюльпаны – например, в селе Надитычи Львовской области можно увидеть долину в пойме реки Днестр, где массово цветут эти цветы. Их правильное название – рябчик шахматный, названный так из-за своей расцветки, напоминающей шахматную доску. Эти цветы охраняются законом, поэтому срывать их нельзя. Но полюбоваться ими туристам не запрещают.

Фото: Долина диких тюльпанов (dailylviv.com)

Сакура

Дерево японской вишни цветет махровыми розовыми цветами – это одно из самых зрелищных природных явлений весной на городских улицах Черновцов, Ужгорода и Мукачево. Много сакур также растет в Виноградове, Иршаве и Хусте.

"Декоративную японскую вишню завезли в Ужгород из Вены, и сейчас она растет по всему городу. Пик цветения, когда ветви сакур покрываются пышными шапками розовых цветов – необычайно волнующее зрелище", - делится впечатлениями турагент.

Туры в Западную Украину специально стараются совместить с периодом цветения сакуры, которое считается "визитной карточкой" этих городов. Полюбоваться разными оттенками цветов японской вишни съезжаются тысячи туристов ежегодно. В это время обычно организовывают сакура-фест – разнообразные мероприятия, посвященные цветению редкого дерева.

Фото: Цветение сакуры (facebook.com/Андрей Яцуляк)

Нарциссы

Долина диких нарциссов – небольших белых цветов с оранжевыми серединками, которые отличаются особым ароматом, находится рядом с городом Хуст на Закарпатье. На самом деле долина – это целый природный массив в Карпатском биосферном заповеднике, где нарцисс узколистый растет на общей территории 85 гектаров. Это растение сохранилось с послеледовикового периода.

Кроме реликтовых нарциссов, в заповеднике растет почти пятсот видов разных растений, включая 16 видов орхидей, редкостный кандык собачий зуб и ирисы сибирские.

Фото: Долина нарциссов в Карпатах (guide.karpaty.ua/Любомир Тригубишин)

Сирень

Сирень – одно из любимых садовых растений в Украине, которое цветет на майские праздники. Кусты сирени можно увидеть в каждом ботаническом саду. Например, в киевском ботсаду имени Гришко собрана коллекция из более чем 130 сортов сирени, а в общей сложности на склонах сада растут полторы тысячи кустов этого растения.

Впрочем, если хочется на майские праздники уехать из города, но не пропустить цветение сирени, можно отправиться в город Корсунь-Шевченковкий с цветочным туром от компании "KrainaUa".

Любоваться сиренью туристы могут во время посещения усадьбы Лопухиных – парк вокруг дворца раньше сравнивали с Софиевкой в Умани. Во время майских праздников гора Янталка на территории парка утопает в цветущих кустах сирени.

Фото: Сирень в Корсунь-Шевченковском (procherk.info)

Как отправиться на экскурсии во время карантина

Обычно поездки в "цветочные" туры занимают 1-3 дня, в зависимости от дальности места и от программы. Группу желающих везут на автобусе в сопровождении экскурсовода. В цветочные туры можно отправиться из разных городов Украины.

"Если тур рассчитан на 2-3 дня, тогда в цену дополнительно включено проживание в отелях и завтраки", - отмечает организатор поездок.

Поскольку карантинные правила в разных областях постоянно меняются, то посещение разных музеев и достопримечательностей зависит от текущей ситуации – где-то музеи оказываются закрыты, где-то принимают туристов. Поэтому во время карантинных экскурсий делают ставки на музеи под открытым небом.

Также некоторые туристические компании в программы экскурсионных поездок добавляют отдых в термальных бассейнах.

От дальности, длительности и количества посещаемых мест будет зависеть и цена тура. Например, совместить экскурсию в замок Радомышль или другую достопримечательность Житомирской области и дендропарк "Добропарк" рядом с Киевом может стоить 600-700 гривен, тогда как трехдневная поездка по цветочным локациям в Западной Украине с посещением городов – в 2400-2700 гривен с проживанием.

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