Настоящая находка: необычная локация в украинской глубинке, о которой не знают туристы

В лабиринтах труднодоступной Скитской пещеры

Пещерами в Украине больше всего славится Тернопольская область. Именно в этом регионе находится самая длинная в мире гипсовая пещера Оптимистическая. Она вместе с Млинками, Вертебой и Хрустальной привлекает туристов из разных уголков страны.

Но сегодня речь пойдет о Скитской пещере, которая находится в Черновицкой области и совсем не является популярной среди путешественников. Более того: она закрыта для туристов, и используется только в исследовательских целях.

Скитская пещера расположилась посреди Днестровского каньона, на правом берегу славной реки, а вход в нее - на высоте 90 метров над уровнем Днестра, между поселком городского типа Кострижевка и селом Звенячин.

Именно в Кострижевке мы встретились с нашим гидом Петром Площанским - местным спелеологом и краеведом, а оттуда отправились к нашему пункту назначения.

Видео: Путешествие по Черновицкой области (youtube.com/Тайная Карта)

кстати, с кручи, где находится вход, открывается великолепная панорама на город Залещики, которое уже входит в состав Тернопольской области, а также является одной из наиболее известных туристических локаций региона.

Находка для исследователей-спелеологов

В середине прошлого века в Острых Говдах осуществлялась карьерная добыча гипсовых пород.

Таким образом, в этих породах образовывались трещины, на которые никто тогда не обращал внимания, а лабиринты пещеры поглощались тяжелой техникой - бульдозерами и экскаваторами.

Фото: С утеса, где расположен вход в пещеру, открывается великолепная панорама на город Залещики (Роман Сенишин)

Карьер прекратил свою работу в конце 50-х годов, оставив по себе, помимо многих незначительных, также несколько крупных трещин, которые были соединены между собой ходами. Общая длина этих ходов составляла 130 метров.

В таком состоянии черновицкий спелеоклуб "Троглодит" обследовал пещеру в 70-х годах, а уже в 80-х спелеоклуб "Каскад" из Кострижевки начал раскопки и исследования Скитской пещеры. В частности, в 1990-м члены клуба открыли другую ее часть, пробив ход в новую трещину, что позволило увеличить длину ходов до 309 метров.

Фото: Раскопки и исследования Скитской пещеры начали в 1980-х (Роман Сенишин)

Дальнейшие раскопки новых лабиринтов продолжались более трех лет, и в 1993-м исследователей ждал очередной успех - они смогли пробиться к новому "району" пещеры.

Стены здесь покрыты кристаллами темно-прозрачного цвета. А на перекрестках ходов, в местах, где острые скалы пород нависают над человеком, можно заметить наросты кристаллов с более разнообразными оттенками.

Фото: Пещера считается экстремальной (спортивной), поэтому новичкам без опыта ходить по ней будет непросто (Роман Сенишин)

Такая хрустальная галерея завершается красивым залом Скитской пещеры, который называется “Кристальным”. Высота зала достигает 6 метров, его стены вплоть до самого верха покрыты крупными кристаллами, цветовая гамма и форма которых действительно впечатляют. Прозрачные, бело-желтые и даже красные - выбирай, которые нравятся.

По своей структуре Скитская пещера относится к лабиринтному типу. По состоянию на сегодня длина ее ходов превышает 3,5 километра, их высота составляет 3-5 метров, а ширина - всего лишь 1-2 метра.

Некоторые ходы пещеры получили от спелеологов собственные оригинальные названия. Например, закрученный лаз называют "Спиралью", самым трудным местом прохождения является "Духовка", среди других популярных ходов - "Кончита" и “Горло”.

Фото: Сегодня длина ходов пещеры превышает 3,5 километра, а вот их ширина составляет всего лишь 1-2 метра (Роман Сенишин)

Если говорить о личных впечатлениях от вылазки к Скитской пещере, то это точно было незабываемо! До этого момента приходилось побывать в известных пещерах, где проводятся платные спелео-экскурсии.

Конечно, и там есть тяжелые для прохождения участки, где приходится часто ползти или карабкаться вверх. Но они не сравнятся с маршрутом в Скитской пещере, в которой можно на пальцах одной руки перечислить места, где мы стояли в полный рост.

Фото: В Скитской пещере - очень мало мест, где можно стоять в полный рост. Большинство участков - чрезвычайно узкие (Роман Сенишин)

Практически всю дорогу приходится ползти на коленях, ведь участки - очень-очень узкие. Кажется, что мы открыли в себе талант пластичности и гибкости, ведь моментами думали, что уже точно застрянем.

Вообще пещера считается экстремальной (спортивной), поэтому новичкам без опыта будет непросто. И хотя по красоте Скитская пещера несколько уступает тем же Оптимистичной, Атлантиде или Млинкам, в нашем личном рейтинге она гордо заняла первое место из-за труднодоступности.

Фото: Гид Петр Площанский - один из первых исследователей пещеры и знает о ней абсолютно все (Роман Сенишин)

И конечно же, грех не вспомнить нашего гида, Петра. Он о Скитской пещере знает абсолютно все, поскольку считается одним из ее первых исследователей. Его рассказы были интересные и познавательные. Да и льстит тот факт, что туда не так легко попасть, ведь для туристов пещера закрыта, еще и строго ведется поименный учет посетителей.

Поэтому мы не только получили мощную дозу адреналина от прохождения лабиринтов Скитской пещеры, но и вписали свои имена в один ряд с исследователями-спелеологами. Впечатления - на высшем уровне!

Напомним, ранее мы писали об уникальном монастыре посреди пещер, который стоит увидеть.

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