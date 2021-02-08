Цены значительно снизились: вырос спрос на путевки в еще одну страну

На днях Мальдивская республика попала в "красную" зону по уровню заболеваемости COVID-19 относительно статистики Минздрава Украины. Для туристов это значит дополнительный ПЦР-тест по возвращении домой.

И хотя официальные коронавирусные цифры на Мальдивах (245,7) выше украинских (142,3), наших туристов они вряд ли испугают. Эксперты туристического бизнеса отмечают – интерес украинцев к экзотическим островам рекордно растет.

Правила на курорте

Туристам перед поездкой в отпуск на Мальдивы необходимо сделать ПЦР-тест за 96 часов до вылета. Сертификат необходимо будет предъявить с печатью.

Для пассажиров, которые летят на курорт не прямыми рейсами, а транзитом через Дубай, попросят при посадке предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до вылета. При возвращении с курорта тесты при транзите не требуются.

Фото: Курортный остров на Мальдивах (booking.com)

На обратном пути за 72 часа до вылета из мальдивского аэропорта необходимо будет сделать ПЦР-тест тем туристам, которые отдыхали в гест-хаусе. Стоимость – 85 долларов.

После прилета в Украину необходимо будет загрузить на телефон приложение "Дій вдома", после чего отправиться на двухнедельную самоизоляцию или в течении 24 часов сделать ПЦР-тест в любой лаборатории. При негативном результате 14-дневный карантин не требуется.

Спрос на Мальдивы растет

Эксперты туристического рынка отмечают, что спрос на отдых на Мальдивах существенно вырос в 2021 году. Туристы покупают путевки не только на ближайшие недели, но и бронируют отдых на райских островах даже на полгода наперед.

"Такой глубины продаж по Мальдивам, как в этом сезоне, я не припомню. На текущий момент мы активно бронируем Мальдивы на лето", - говорит в комментарии РБК-Украина Татьяна Менендес, заместитель директора туроператора "Индиана Тревел".

Фото: Отель на Мальдивах (booking.com)

Стоимость отдыха на Мальдивах снизилась по сравнению с предыдущими годами – из-за закрытых границ стран, откуда прилетали состоятельные туристы. Благодаря новой ценовой политике курортов, отпуск на Мальдивах стал по карману украинцам.

Например, по данным компании "Туристична Хата", отдых на Мальдивах занимает третье место по бронированию после Египта и ОАЭ.

"Долгие годы, отвечая на запросы по Доминикане и Мальдивам, мы наблюдали, как туристы, узнав стоимость перелета, говорят: "Это, конечно, не сейчас". Цена вопроса изменилась - на острова рванула не только элита, которая и раньше могла себе их позволить. Клиенты летят прямыми рейсами и пишут с пляжей: "Красота необыкновенная! Рай на земле", – делится наблюдениями с turprofi.com.ua директор Александр Олифиренко.

Особенности отдыха на островах

На Мальдивах кроме отелей-островов есть guest houses - это небольшие отели эконом уровня, которые расположены на близлежащих островах от аэропорта Мале (в том числе, в Мале, Хулумале, Маафуши). Специфика данного размещения – бюджетность.

"Гесты не имеют ни своих баунти-пляжей, ни своей территории с белым песком", - писала руководитель одной из туристических компаний Оксана Рыбальченко на своей странице в Facebook.

Специалисты отмечают, что зачастую у гест-хаусов нет своих отдельных пляжей, а постояльцам предлагают отдыхать на муниципальных. Поскольку там же отдыхают местные жители-мусульмане, то туристам нужно соблюдать дресс-код: женщинам можно купаться только в закрытой одежде.

В то же время, на островах-курортах туристы ни в чем не ограничены – местное население там только работает как персонал отелей.

Фото: Пляж на частном острове (booking.com)

Также турагенты предупреждают: из-за "сухого закона" на Мальдивских островах алкоголь возможно купить только на островах-курортах, а на местных островах, где расположены гест-хаусы, крепкие напитки приобрести нельзя. Запрещено ввозить алкоголь в страну даже в багаже.

Сколько стоит отдых в феврале

По информации Оксаны Рыбальченко, качественный отдых на Мальдивах на частных островах для туристов стоит от 1700 долларов с человека при прямых перелетах.

"Если вы-таки решились на Мальдивы, - минимальный вариант, от которого уже можно отталкиваться по цене и качеству, это отель- остров, собственно то самое, ради чего летят на Мальдивы", - отметила она.

Фото: Варианты "горящих" туров на Мальдивы (скриншот РБК-Украина)

К слову, стоимость туров на Мальдивы в феврале не снижается, но можно найти "горящие" туры.

Например, в 4* отеле на острове 10 дней можно провести по цене от 1686 долларов с питанием "завтраки" с вылетом 17 февраля (Anex tour).

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А в отеле-гестхаусе 3* с питанием "завтраки" - от 781 долларов с человека на 10 дней с вылетом 17 февраля (Anex tour).

У туроператора TUI 7 ночей в гестхаусе на острове Диффуши с питанием "полупансион" обойдется от 64140 гривен за двоих (1150 долларов с человека) с вылетом 11 февраля. А отдых в 4* отеле на частном острове с питанием "полупансион" обойдется от 98498 гривен за двоих (1760 долларов с человека) с вылетом 11 февраля.

Напомним, ранее мы писали про секреты "горящих" путевок в 2021 году.

Также были названы популярные страны для отдыха украинцев летом.