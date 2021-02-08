Цена повышается заранее: раскрыли секреты "горящих" путевок в 2021 году

Турагенты рассказали об особенностях бюджетных поездок

Отдых во время пандемии стал радовать туристов более низкими ценами – отели предлагают скидки, а путевки часто дешевеют.

Выбирая оптимальный вариант тура, туристы часто надеются на "горящие" путевки – те, которые можно приобрести дешевле незадолго до вылета. Эксперты предупреждают: в 2021 году с такими турами можно прогадать.

Цена зависит от спроса

Горящие туры - один из самых распространенных запросов среди клиентов турагенств. Руководитель турагентства "TURBAR" Алла Глыва объясняет на своей странице в Facebook что такое "горящие туры" и как на них повлияла пандемия. По ее словам, раньше в основном горящими были туры, которые продавали за пару дней до вылета.

"Сейчас такое тоже есть, но это намного реже. Почему? Потому что операторы устали "гореть", терять, и сделали по-другому: они заранее делают хорошую стоимость и потом смотрят: если спрос хороший - цена растет, если падает - снижают цену", - рассказывает она.

Фото: Отдых в отеле Египта (pixabay.com)

Специалист отмечает, что такая динамика стоимости тура - постоянна до закрытия рейса. И в случае, если стоимость путевок на соседние даты отличается, этому тоже есть объяснение.

"Бывает и такое, что две даты рядом, а цена очень разная на один и тот же отель у одного того же оператора. И эта ситуация зависит только от загрузки рейса или отеля. В первую очередь, "горящее" - это то, что не продано или то, что плохо "загружается", - поясняет турагент.

Самые "горящие" – отказные туры

Из-за пандемии теперь существуют высокие риски того, что клиент после покупки тура не сможет полететь на отдых из-за болезни, отмечает турагент. Нет гарантий того, что туристы не получат "положительный" результат ПЦР-тест за пару дней до вылета. Именно поэтому страховка от невылета стала самой популярной страховой услугой для туристов.

"Горящее" - это сейчас в большинстве отказные туры, если тест туриста оказался позитивный. Такие случаи сейчас часто бывают на рынке", - подсказывает Алла Глыва.

Отказные туры часто публикуют в профильных группах в соцсетях. Нередко от готовой путевки отказывается семья за 2-3 дня до вылета, если у кого-то из летящих обнаружили коронавирус ли другой сложный диагноз. Также отказные туры предлагают и турагенты – по той же причине. Стоимость таких путевок существенно ниже - ведь до поездки остается очень мало времени.

Фото: Популярный курорт в Египте (egyptevakantie.com)

Например, в тематической группе в Facebook недельный тур для двоих в Шарм-эль-Шейх в 5* отель в номере "superior sea view" с питанием "все включено" с вылетом 10 февраля просят помочь продать по цене 20 тысяч гривен вместо 32187 грн. Причина отказа – турист попал в больницу из-за проблем со спиной. В публикации отмечается, что в подборе на эти даты вылетов уже нет.

"Минусы" туров в последний момент

У "отказных" путевок есть нюансы, к которым туристам стоит быть готовыми, предупреждают специалисты.

"Вы можете купить такой тур, но это не значит, что он будет на столько же дней, на ваши даты и рассчитан на ваше количество людей. И самое главное – будет соответствовать вашему бюджету", - объясняет руководитель агентства "TURBAR".

Например, "гореть" могут виллы по 10 тысяч долларов. И даже со скидкой до 7000 долларов такой отдых может не всем по карману. Кроме того, планируя отдых заранее, невозможно угадать, будут ли предложения со скидкой в тот период времени, когда турист хочет лететь.

"Самое важное, мы не знаем будут ли "гореть" ваши даты или отель. Туда, куда вам хочется. Поскольку все зависит от загрузки, мы можем только смотреть по факту или прослеживать тенденции", - резюмирует турагент.

Фото: Туры могут "гореть" и на дорогие курорты (booking.com)

Чтобы туристы могли гарантированно получить отдых, на который они рассчитывают, им советуют максимально детально продумать все параметры запроса.

"Сейчас самое правильное – это озвучить бюджет, пожелания (песок, кораллы, галька). И тогда вы сэкономите время и получите именно тот отдых, на который рассчитываете", - пишет Алла Глыва.

К слову, еще один вариант сэкономить на стоимости качественного отдыха – ранее бронирование. При частичной оплате путевок за несколько недель или месяцев туроператоры предлагают до 40% скидки.

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