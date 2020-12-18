"Цены выросли кардинально": туристов возмутило подорожание отдыха в Буковеле на Новый год

Фото: Курорт Буковель в Карпатах (wikipedia.org)

На популярном курорте есть и бюджетные варианты размещения

Цены на отдых в отелях известного горнолыжного курорта Буковель в Карпатах существенно повысились.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил киевлянин Игорь Санеко. Мужчина рассказал, что недавно хотел забронировать трехдневный отдых для семьи на курорте на новогодние праздники, но из-за преимущественно невыгодных предложений отказался от этой идеи.

"Широко известно, что отдых в Буковеле не слишком доступен и в непраздничные дни. Но мы с семьей решили проверить, какая ситуация с ценами там на Новый год. Были удивлены, увидев, что цены повысились просто кардинально", - говорит турист.

По просьбе РБК-Украина он приводит несколько примеров цен на размещение в отелях курорта Буковель.

"Номер в "Baza Smart Hotel" на две ночи - 14 400 грн. "Зимова Вишня", тоже в Буковеле, - 15 400 за две ночи. И указано, что при отмене бронирования оплата не возвращается. Но есть и варианты подешевле. В отеле "Chevalier Panorama" в Яблонице просят 5600 за номер на две ночи", - рассказывает Игорь Саенко.

По его словам, в прошлом году он тоже мониторил цены на курорте на Новый год, но они были примерно на 20-30% ниже, чем в период карантина

С другой стороны, на курорте еще доступны варианты жилья, которые можно забронировать значительно дешевле. Мы просмотрели примеры более низких цен на курорте. Согласно открытым данным на сайте бронирования жилья booking.com, на даты 30 декабря - 2 января все еще можно найти приемлемые варианты проживания в Буковеле.

Фото: Один из отелей в Буковеле (скриншот с сайта booking.com)

Например, более экономный вариант - остановиться в селе Микуличин, а за катанием на лыжах ездить в Буковель. Так, полулюкс с балконом в отеле "Микулин Хутірець" в Микуличине стоит 2160 грн за две ночи. Завтрак оплачивается дополнительно и стоит 80 гривен с человека.

Гостевой дом "Ромашка", расположенный в поселке Яблоница, предлагает двухместный номер с двумя отдельными кроватями и с видом на горы за 2000 грн на две ночи. В гостевом доме "У Илька" в поселке Лазещина также предлагают довольно выгодный вариант размещение в "пиковые" праздничные дни: 4 000 грн за две ночи стоит двухместный номер с двумя отдельными кроватями. Окна номера выходят на горы.

"На Новый год в Буковеле почти все раскуплено"

На период новогодних праздников на курорте Буковель все уже почти раскуплено. Об этом профильному изданию Turprofi.com.ua рассказали представители туроператоров. Так, в период с 24 декабря по 2 января мест практически нет, а для больших семей вообще не осталось вариантов, отмечает директор туроператора "Кандагар" Светлана Шуст.

"При этом Буковель, в принципе, не предлагает то, на что спрос вырос: большинство туристов в данный момент хотят отдельный дом на семью в частном секторе по минимальной стоимости", - говорит она.

Буковель - действительно самый популярный горнолыжный курорт в Украине, напоминают изданию в туркомпании "Pan Ukraine".

Фото: Буковель - один из самых популярных курортов в Украине (wikipedia.org)

"На период с 28 декабря по 8 января в отелях почти 100% загрузка. Потому что там клиентам гарантирован снег, и сезон открыли еще 14 декабря. А Славское и Драгобрат, к сожалению, не могут этим похвастаться: неизвестно, будет ли там снег в середине декабря или только в середине сезона", - говорят представители туркомпании.

От чего зависят цены на курорте Буковель

С другой стороны, на курорте далеко не всегда цены очень высокие. Об этом ранее РБК-Украина рассказывала тревел-блогер Евгения Колесник. Она недавно побывала на этом курорте и проверила, действительно ли так дорого отдыхать в Буковеле.

По словам Евгении Колесник, здесь есть жилье на разный вкус и кошелек. Также, если бронировать отдых не в "пиковые" праздничные дни, то можно и существенно сэкономить.

"Основной статьей расходов на любой "горнолыжке" являются ски-пассы и аренда жилья. В Буковеле есть несколько видов ски-пассов, которые действуют сразу на все подъемники, но отличаются по цене", - отмечает тревел-блогер.

Итак, какие основные факторы влияют на цены в Буковеле? Во-первых, играет роль сезонность, говорит Евгения Колесник. К примеру, в праздники 2-6 января цены действительно самые высокие, а в сезон в конце марта - самые низкие.

Фото: Курорт Буковель в Карпатах (Евгения Колесник)

"В период с средины декабря по средину марта, за исключением праздников, длится "высокий" сезон", - отмечает она.

Во-вторых, на цену влияет продолжительность катания на лыжах:

"Можно купить ски-пасс на три часа, на первую половину дня, на вторую половину дня или же целый день. Самый выгодный вариант - вечернее катание с 15:00 до 19:30 за 370 грн в "высокий" сезон и ночное катание за 150 грн".

В-третьих, на ценообразование влияет количество дней, во время которых вы собрались покататься на лыжах.

"Можно взять ски-пасс на 1, 2, 7 дней подряд или на выбор. Например, за один день вы заплатите 980 грн, а если взять ски-пасс на семь дней подряд, то экономия составит 196 грн в день", - отмечает Евгения Колесник.

Также важны и категории ски-пассов. К примеру, дневной льготный ски-пасс на один день обойдется в 690 грн, а "вип" - в 1960 грн вместо 980 грн.

По поводу отельного размещения Евгения Колесник говорит:

1) минимальные расценки на жилье можно найти в 20 километрах от курорта на две ночи. Такой вариант размещения обойдется примерно в 1200 грн.

2) 7 дней в отеле рядом с подъемниками - около 10 000 грн.

"Если отдыхать на курорте Буковель неделю, живя возле подъемников и питаясь в ресторане, то это может обойтись и в 25 000 грн с человека. Как видите, есть варианты абсолютно разные, и здесь можно спланировать отдых на любой бюджет", - подводит итог она.

Напомним, ранее мы писали, как и где недорого покататься на лыжах в Карпатах.

Также сообщалось, сколько стоит отдых на горнолыжных курортах Буковель и Драгобрат сегодня.