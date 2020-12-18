"Ціни зросли кардинально": туристів обурило подорожчання відпочинку в Буковелі на Новий рік

Фото: Курорт Буковель в Карпатах (wikipedia.org)

На популярному курорті є й бюджетні варіанти розміщення

Ціни на відпочинок в готелях відомого гірськолижного курорту Буковель у Карпатах істотно підвищилися.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив киянин Ігор Санеко. Чоловік розповів, що нещодавно хотів забронювати триденний відпочинок для сім'ї на курорті на новорічні свята, але через переважно невигідні пропозиції відмовився від цієї ідеї.

"Широко відомо, що відпочинок в Буковелі не дуже доступний і в несвяткові дні. Але ми з сім'єю вирішили перевірити, яка ситуація з цінами там на Новий рік. Були здивовані, побачивши, що ціни підвищилися просто кардинально", - каже турист.

На прохання РБК-Україна він наводить кілька прикладів цін на розміщення в готелях курорту Буковель.

"Номер "Baza Smart Hotel" на дві ночі - 14 400 грн. "Зимова Вишня", теж в Буковелі, - 15 400 за дві ночі. І зазначено, що при скасуванні бронювання оплата не повертається. Але є й дешевші варіанти. В готелі "Chevalier Panorama" в Яблуниці просять 5600 за номер на дві ночі", - розповідає Ігор Саєнко.

За його словами, минулого року він теж моніторив ціни на курорті на Новий рік, але вони були приблизно на 20-30% нижче, ніж у період карантину.

З іншого боку, на курорті ще доступні варіанти житла, які можна забронювати значно дешевше. Ми переглянули приклади нижчих цін на курорті. Згідно з відкритими даними на сайті бронювання житла booking.com, на дату 30 грудня - 2 січня все ще можна знайти прийнятні варіанти проживання в Буковелі.

Фото: Один з готелів у Буковелі (скріншот з сайту booking.com)

Наприклад, більш економний варіант - зупинитися в селі Микуличин, а за катанням на лижах їздити в Буковель. Так, напівлюкс з балконом в готелі "Микулин Хутірець" в Микуличині коштує 2160 грн за дві ночі. Сніданок оплачується додатково і коштує 80 гривень з людини.

Гостьовий будинок "Ромашка", розташований в селищі Яблуниця, пропонує двомісний номер із двома окремими ліжками з видом на гори за 2000 грн на дві ночі. В гостьовому домі "У Ілька" в селищі Лазещина також пропонують досить вигідний варіант розміщення в "пікові" святкові дні: 4 000 грн за дві ночі коштує двомісний номер із двома окремими ліжками. Вікна номеру виходять на гори.

"На Новий рік у Буковелі майже все розкуплено"

На період новорічних свят на курорті Буковель все вже майже розкуплено. Про це профільному виданню Turprofi.com.ua розповіли представники туроператорів. Так, в період з 24 грудня по 2 січня місць практично немає, а для великих сімей взагалі не залишилося варіантів, зазначає директор туроператора "Кандагар" Світлана Шуст.

"При цьому Буковель, в принципі, не пропонує те, на що попит зріс: більшість туристів у цей момент хочуть окремий будинок на сім'ю в приватному секторі за мінімальну вартість", - говорить вона.

Буковель - дійсно найпопулярніший гірськолижний курорт в Україні, нагадують виданню у туркомпанії "Pan Ukraine".

Фото: Буковель - один з найбільш популярних курортів в Україні (wikipedia.org)

"На період з 28 грудня по 8 січня у готелях майже 100% завантаження. Тому що там клієнтам гарантований сніг, і сезон відкрили ще 14 грудня. А Славське і Драгобрат, на жаль, не можуть цим похвалитися: невідомо, чи буде там сніг у середині грудня або тільки в середині сезону", - кажуть представники туркомпанії.

Від чого залежать ціни на курорті Буковель

З іншого боку, на курорті Буковель далеко не завжди ціни дуже високі. Про це РБК-Україна розповідала тревел-блогер Євгенія Колесник. Вона нещодавно побувала на цьому курорті й перевірила, чи дійсно так дорого відпочивати в Буковелі.

За словами Євгенії Колесник, тут є житло на різний смак і гаманець. Також, якщо бронювати відпочинок не в "пікові" святкові дні, то можна й істотно заощадити.

"Основною статтею витрат на будь-якій "гірськолижці" є скі-паси та оренда житла. В Буковелі є кілька видів скі-пасів, які діють відразу на всі підйомники, але відрізняються за ціною", - зазначає тревел-блогер.

Отже, які основні фактори впливають на ціни в Буковелі? По-перше, грає роль сезонність, каже Євгенія Колесник. Приміром, у свята 2-6 січня ціни справді найвищі, а в сезон наприкінці березня - найнижчі.

Фото: Курорт Буковель в Карпатах (Колесник Євгенія)

"У період з середини грудня по середину березня, за винятком свят, триває "високий" сезон", - зазначає вона.

По-друге, на ціну впливає тривалість катання на лижах:

"Можна придбати скі-пас на три години, на першу половину дня, на другу половину дня або ж цілий день. Найвигідніший варіант - вечірнє катання з 15:00 до 19:30 за 370 грн у "високий" сезон та нічне катання за 150 грн".

По-третє, на ціноутворення впливає кількість днів, під час яких ви зібралися покататися на лижах.

"Можна взяти скі-пас на 1, 2, 7 днів поспіль або на вибір. Наприклад, за один день ви заплатите 980 грн, а якщо взяти скі-пас на сім днів поспіль, то економія складе 196 грн в день", - зазначає Євгенія Колесник.

Також важливі й категорії скі-пасів. Наприклад, денний пільговий скі-пас на один день коштуватиме 690 грн, а "віп" - у 1960 грн замість 980 грн.

З приводу готельного розміщення Євгенія Колесник Каже:

1) мінімальні розцінки на житло можна знайти за 20 кілометрів від курорту на дві ночі. Такий варіант розміщення обійдеться приблизно у 1200 грн.

2) 7 днів у готелі поряд з підйомниками - близько 10 000 грн.

"Якщо відпочивати на курорті Буковель тиждень, живучи біля підйомників і харчуючись в ресторані, то це може обійтися й у 25 000 грн з людини. Як бачите, є варіанти абсолютно різні, і тут можна спланувати відпочинок на будь-який бюджет", - підсумовує вона.

Нагадаємо, раніше ми писали, як і де недорого покататися на лижах в Карпатах.

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