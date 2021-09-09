"Брошенные машины, бункеры и мусор из окон". Украинка раскрыла детали о "минусах" поездки популярную курортную страну

Семья украинцев из Энергодара продолжает свое необычное турне по Европе на автомобиле: составив маршрут как по известным, так и по "нераскрученным" городкам и другим локациям, они путешествуют "максимально экономно, но как можно ярче".

К примеру, недавно они побывали в бухте Навагио на греческом острове Закинтос, которая еще недавно была неизвестной для туристов, а теперь ежегодно привлекает тысячи путешественников. Из Греции Будянские отправились в Албанию, после чего запланировали посещение Болгарии.

В своей новой колонке для РБК-Украина Наталья Будянская рассказывает о своих впечатлениях от Албании и о том, чем ее удивила эта страна.

Лучший способ исследовать страну - в общении с местными

В Албанию мы отправились после посещения Греции. Сразу хотелось бы отметить, что дороги в Албании - отличного качества. Даже лучше, чем платные греческие автобаны. Первый наш пункт на карте страны - городок Гирокастра. Там у нас был забронирован отель с завтраками, и в запасе - четверо суток на исследование страны.

Гирокастра - это город на юге Албании, в долине реки Дринос. Почему выбрали для поездки это место? В этой стране мы не планировали отдыхать на пляжах, такая как этого хватило на греческих островах. В Албании нам прежде всего интересен быт, местный колорит и достопримечательности. Если вы преследуете в поездке схожие цели, вам стоит побывать именно в Гирокастре и окрестностях. Сам город построен еще византийцами, и называется в народе "городом серебряных крыш".

Фото: Город Гирокастра, руины здания (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

В отеле нас встретили, как родных. Мы обычно выбираем отельчики семейного типа, на 3-4 номера. Это дает возможность общаться с хозяевами и узнавать много нового о стране, культуре, как было раньше, и как стало сейчас.

Также они могут рассказать, куда пойти, что посмотреть. Владельцы мини-гостиницы с дороги сразу угощают гостей вином и ракией, расспрашивают о деталях путешествия. Они такие приветливые, что даже после короткого общения возникает ощущение, что ты уже часть их семьи. С террасы отеля открывался потрясающий вид. Видно горы, византийский замок 12 века с крепостной стеной и мечеть.

Городок Гирокастра: наши наблюдения

Каждое утро на главной улице (не туристической, где нет сувенирных лавок и ресторанов) собираются албанские мужчины - "поболтать". Подолгу сидят на лавочках вдоль дороги, курят, что-то пьют и разговаривают. Там же, прямо на тротуаре, расположен рынок. На рынке продают кукурузу, искусственные цветы, сигареты поштучно. Четыре раза утром мы проезжали по этой улице, и каждый раз заставали на этом месте скопление мужчин.

Албанцы устали от тоталитарного режима и тяжелой жизни. Хотят жить мирно и спокойно. Это только на вид они суровые.

В стране много украинцев.

В Албании мы не заметили ни одного сетевого супермаркета и ни одной европейской заправки.

Если расплачиваешься наличными в евро, то сдачу дадут албанской валютой - леками.

Фото: Улицы Гирокастры (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Маски никто не носит даже в супермаркетах и складывается впечатление, что в Албании коронавируса как будто "нет" (на самом деле, конечно, есть).

С известным албанским "разводом"на курсе денег мы не сталкивались: сколько оплачивали топлива, столько литров нам и заливали.

Цены - как в Украине, но качество продуктов лучше. У нас сложилось впечатление, что "химию" албанцы в некоторые продукты добавлять еще не додумались. А порции в ресторанах и кафе - совсем не слишком большие, как в Греции. То есть обычные, стандартные.

Албания потрясает и поражает. Немного раздражает тем, что олени часто выпрыгивают на дорогу, а восхищает своим стремлением развиваться и стать очень привлекательной для туристов. И для этого у нее есть все шансы!

"Микс прекрасного и ужасного": главные "минусы"

- расплатиться картой можно только в супермаркетах и далеко не на всех АЗС;

- банкоматы не выдают наличные средства;

- брошенная посреди дороги машина на аварийке, повернуть во время движения и при этом не показать поворот, выбросить мусор из окна машины - к сожалению, для многих албанцев это нормально.

По моему мнению, Албания - это микс прекрасного и ужасного. Но прекрасного здесь больше. Видно, что Албания развивается, и скоро здесь будет больше курортов европейского уровня. Они и сейчас есть, но местами соседствуют с заброшенными зданиями и ржавыми мусорными баками на дорогах.

Фото: Бункеры за огородом (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Когда лучше ехать в Албанию?

Страна омывается двумя морями - Адриатическим и Ионическим. Оба моря прекрасно подходят для пляжного отдыха. Туристический сезон, как правило, длится вплоть до середины октября. В сентябре вечерами прохладно, но днем - жарко, и в это время много людей купается и отдыхает на пляже.

Но стоит учесть, что с 6 сентября страна ужесточила правила въезда. Теперь туристам с собой надо иметь либо негативный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа), или тест на антиген (за 48 часов), или тест на антитела (кто переболел), либо сертификат о полной вакцинации от COVID.

Гирокастра, Влера, Берат: что посмотреть в стране

Чтоб составить интересный маршрут по Албании за короткий срок, мы пересмотрели множество роликов в интернете и перечитали очень много информации. Поэтому поездка получилась насыщенной и интересной. Всего за три полных дня мы побывали в пяти регионах: Гирокастра, Влера, Фиери, Берат, Эльбасан.

Еще одно место, которое стоит посетить - Ллагара. Это очень красивый национальный парк Албании и одноименный перевал через горы. Некая "упрощенная" версия трассы Трансфагараш в Румынии.

Фото: Каньон Лангарица (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Дорога "петляет" серпантином вдоль побережья, мимо красивых отелей и оборудованных пляжей, затем поднимается все выше. Но не везде можно сократить путь. Чтоб съездить из Гирокастры в Ллогару и обратно, у нас ушло шесть часов. Хотя расстояние - всего 140 километров.

Стоит отметить, что дороги проложены только по побережью, поэтому приходится делать большой крюк. Кажется, норвежцы бы уже сотню тоннелей прорубили, чтоб сэкономить время и упростить маршрут!

Каньон Лангарица - длиной в 5 километров, но мы прошли максимум один километр. Виды здесь потрясающие! Но нужна удобная специальная обувь. Река местами - выше колен, иногда по щиколотку, переходить приходится вброд. Дно илистое, и камни скользкие.

Фото: Перед посещением каньона не стоит забыть об удобной обуви (Наталья Будянская/РБК-Украина)

Термальные бассейны Benje (Permet) - бесплатные, как и пишут в отзывах Google. Людей очень много, но инфраструктуры нет никакой - раздевалки, туалеты, мусорки - просто отсутствуют. Сильного запаха сероводорода нет, водичка теплая.

Кастровое озеро под названием Голубой глаз на юге Албании около города Саранда - еще одна знаковая достопримечательность региона. Вода в этом источнике - нереального голубого цвета, очень прозрачная.

Фото: Кастровое озеро Голубой Глаз (Наталья Будянская/для РБК-Украина)

Самые отважные прыгают сверху вниз, а бурлящая вода выталкивает их, не давая глубоко погрузиться. Многие просто купаются у берега, девушки фотографируются. Для тех, кто прыгает вниз, когда-то давно здесь соорудили мостик. Сейчас от него остались две ржавые перекладины шириной в одну ступню. Оттуда и прыгают, но стоит учесть, что это опасно.

Также среди известных локаций - пещера пиратов Pellumbas, затопленный итальянский корабль (погружение), глаз Циклопа, озеро Коман, похожее на фьорд, ферма мидий. Мы успели посмотреть далеко не все. Но все же нам удалось увидеть много интересного. Например, посетили подземный бункер бывшего диктатора Албании Энвера Ходжа. О нем мы расскажем более подробно в следующих публикациях.

Напомним, ранее Наталья Будянская рассказывала, чем удивляет путешественников греческий остров Кефалония.

А также о том, чем семью путешественников удивил скальный комплекс Метеоры с древними монастырями.