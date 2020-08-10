"Цены удивили": сколько стоит отдых в Затоке в разгар сезона

Курортный поселок Затока давно пользуется популярностью среди украинцев. Сюда ежегодно едут на отдых множество граждан из разных уголков страны.

Пляжи Затоки в августе этого года заполнены людьми не меньше, чем в предыдущие годы. Но, несмотря на ажиотаж, хорошие варианты жилья на вторую половину месяца еще остались. РБК-Украина изучило цены на отдых в одном из самых популярных курортов.

Затока – это название не только поселка, но и целой курортной зоны протяженностью 20 километров. Это узкий перешеек между Черным морем и Днестровским заливом, через который проложена автомобильная и железные дороги. Здесь расположены больше 200 отелей и баз отдыха на любой вкус и кошелек.

Особенность курорта – полоса песчаного пляжа с чистой водой, который получал в свое время Голубой флаг как сертификат качества.

"Цены в Затоке просто удивили! Тут можно найти койко-место за 100 гривен и роскошные номера комфорт-класса за 10 тысяч в сутки", - пишет на странице курорта в Facebook ползователь Ярослав Юрченко.

РБК-Украина изучило цены на отдых в одном из самых популярных курортов.

Жилье по 200 гривен с человека в сутки

Большинство предложений отдыха осталось на уровне прошлогодних цен. Из-за удобного расположения курорта (в 1 часе езды от Одессы) и закрытых границ украинцы забронировали лучшее жилье в Затоке заранее.

Киявлянка Елена Григорьева вернулась с семьей из отпуска в Затоке, где неделю снимала домик в частном секторе.

"Уже несколько лет выбираю Затоку за климат и атмосферу: если прогуляться вечером к центру, то на улице с ресторанами и магазинами можно вспомнить свое путешествие в Гоа – музыка, пестрая торговля, умопомрачительные ароматы из кафешек и разнообразных точек уличной еды. И как раз шашлыки, плов, пицца и всевозможная домашняя еда там зачастую дешевле, чем в Киеве. Местами даже улочки с деревьями у каменных заборов напоминают Азию", - рассказывает киевлянка.

Фото: Пляж курортного поселка Затока (facebook.com/vzatokucom)

В этом году из-за карантина снимала бюджетное жилье по 200 гривен с человека в сутки. Кухня, летний душ и туалет были общие. В номере – только холодильник и вентилятор.

"Нашла домик рядом со слабо застроенным пляжем, чтобы было меньше народу и тишина. Питались своей едой, овощи и фрукты покупали в ближайших магазинчиках, раза в полтора дороже по сравнению с киевскими. Дешевле – в центре или в Белгород-Днестровском, куда ездили электричкой на экскурсию", - поделилась киевлянка.

Бюджетные варианты – подальше от моря

Средняя цена за проживание в частном секторе в Затоке 250-300 гривен с человека в сутки. Стоимость зависит от расстояния к морю и удобств, которыми пользуются гости.

К примеру, в 10 минутах ходьбы к морю предлагают комнаты без удобств за 100-150 гривен с человека, там же – с санузлом и мини-кухней – до 350 гривен. С 15 августа номер для четверых предлагают за 750 гривен в сутки.

Фото: Бюджетный вариант размещения (скриншот РБК-Украина)

А мини-отель "Приморская 54/1" в полутора километрах от пляжа двухместный эконом-номер предлагает за 400 гривен за ночь, трехместный – от 500.

Из удобств такого отдыха – вентилятор, вай-фай и бесплатная парковка. Кухня и санузел – на этаже.

Фото: Вот в таких помещениях размещаются туристы (скриншот РБК-Украина)

В другом мини-отеле "Марина", который находится в 150 метрах от моря, двух-местный "эконом" можно забронировать по цене 556 гривен в сутки.

Так, неделя проживания на двоих обойдется в чуть меньше 4 тысяч гривен. Из удобств – интернет, кондиционер и телевизор. Кухня и санузел - общие.

За 500 гривен – море за окном

Средняя цена за комфортное проживание с выходом к морю в Затоке – от 500 гривен с человека в сутки.

"Нашла для себя просто "заповедник тишины" с пляжем в Затоке. Это отель, который стоит прямо на берегу, а все номера "смотрят" на море. Гости там такие же спокойные и взрослые, как я. Никакой громкой музыки и гульни, рядом мало застройки, поэтому и чужих туристов нет", - рассказывает киевлянка Ольга, которая снимала номер в гостинице "Радуга" за 1200 гривен в сутки в конце августа минувшего года.

Она приезжала туда с дочкой на пять дней.

"А отдохнула, как не удавалось за две недели в других местах. Места на пляже много, шезлонгов и зонтов хватает, чтобы соблюдать дистанцию. Ночью спала под шум волн. До этого считала Затоку попсовым местом с шансоном", добавляет она.

Фото: Размещение недалеко от моря (скриншот РБК-Украина)

В этом году цены в гостинице не меняли. Номер стандарт на двоих-троих до конца месяца стоит 1500 гривен, в бархатный сезон – 1200. В номере - новая мебель, санузел, холодильник, кондиционер.

В цену включены завтраки, а обеды и ужины можно заказать в ресторане. Номера "стандарт" забронированы до 23 августа, по состоянию на 8 августа был доступен двухкомнатный номер за 2400 гривен (на 15-20 августа).

Похожих условий в других отелях за 500 гривен с человека в Затоке хватает. Например, гостевой дом "Наша дача", расположенный в 30 метрах от морского побережья, предлагает проживание в уютных номерах категории "стандарт" и "эконом".

Каждая комната оборудована телевизором и холодильником. Номера класса "эконом" охлаждаются вентиляторами, в "стандартах" - установлен кондиционер. В номерах есть санузел с горячей водой и холодильники. Еду предлагают готовить самостоятельно на общей кухне, шезлонгов на пляже нет.

"Ближайшие развлечения и кафе находятся в 2 километрах. В 15-и минутах есть универсальный рынок", - рассказывают об инфраструктуре в мини-отеле.

Фото: Отдых возле одного из гостиничных комплексов (скриншот РБК-Украина)

Номера со всеми удобствами до 500 гривен с человека можно найти также на самом берегу моря. Например, в коттедже "Южанка 111" есть двух-четырехместные номера стоимостью 967-1967 гривен за ночь. В этом мини-отеле запрещено готовить в номерах и пользоваться электрочайниками, зато есть столовая и бар. Не пускают гостей с животными и детьми до двух лет. Зато в наличии все остальные удобства и пляж с платными шезлонгами.

В конце августа в Затоке, как и везде на море, может штормить, и возле берега появляются редкие медузы. Любителям тихого купания предлагают отдых в отелях с бассейном.

К примеру, отель Лазурный предосталяет номера и отдельные апартаменты по цене от 300 гривен с человека в сутки. К примеру, 3-местный коттедж без удобств – 600 грн за ночь, двухместный стандарт со всеми удобствами – 1270-1400 грн, трехместный коттедж с удобствами – 1330 гривен, четырехместные апартаменты – 2600 грн. На территории отеля есть ресторан. До морского пляжа – 120 метров.

Где отдохнуть комфортно

Любителям комфортного отдыха не обязательно улетать на дорогие курорты заграницу. Ту же обстановку и сервис предлагают и в Затоке. Такой отпуск будет стоить от 2000 гривен с человека в сутки.

К примеру, в отеле Leopolis Lux на берегу моря к услугам гостей - два бассейна и аниматоры, ресторан и все удобства в номерах. По отзывам, этот отель выбирают для того, чтобы даже не выходить за территорию. К слову, с другой стороны отеля расположена оживленная улочка с множеством магазинов и ресторанов.

Фото: Комфортные условия отдыха в Затоке (скриншот РБК-Украина)

Благодаря уровню сервиса отель пользуется популярностью, поэтому свободные номера в высокий сезон найти непросто. Цены за двоих человек в конце месяца (25-29 августа) – 1850 гривен за ночь (7400 за четверо суток). Из ближайших дат остались трехместные апартаменты (две спальни и одна гостиная) за 4300 в сутки (9600 гривен за 14-16 августа).

Недешевый отдых - и в "Hotel Aquapark Zatoka". В таком месте можно вообще забыть, что Затока – это про море. На большой территории отеля есть полноценный аквапарк с горками, несколько больших бассейнов, ресторан. В номерах с красивыми интерьерами есть все удобства. В цену за проживание включены завтраки.

Цена за номер за четыре ночи с 18 по 22 августа - 10 557 гривен за двоих (2639 гривен в сутки). В этом году гостям по отзывам понравился уровень дезинфекции на территории отеля, кухня, танцы, шейпинг.

Фото: Цены на размещение в комфортной гостинице (скриншот РБК-Украина)

В Затоке можно снять не только номера, но и дома целиком. Цена начинается с 2000 гривен в сутки и дальше зависит от удобств и расположения. К примеру, коттедж с бассейном на территории предлагают за 4500 гривен в сутки. За такую сумму компания из 6 человек получает три комнаты с красивой обстановкой и санузлом в трех минутах ходьбы до моря.

"Дом достаточно удален от скопления аттракционов и ночных клубов. В двух минутах ходьбы расположены супермаркет, продуктовый рынок", - пишут о преимуществах расположения коттеджа потенциальным гостям. Готовить придется на общей кухне, а на территории расположено несколько коттеджей.

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