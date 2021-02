Недострои без крыш и необычные традиции: появились новые детали о "некурортном" Египте

Почему в стране много домов, которые годами не достраивают

Туристы на отдыхе в Египте часто выезжают на экскурсии вне отельные кварталы и удивляются, как жизнь рядовых египтян отличается от привычной картинки.

Одно из необычных явлений в нетуристических районах страны – частные дома без крыш, из которых "растет" арматура. Туристические агенты рассказали, почему некурортный Египет оставляет впечатление вечной строительной площадки.

Не налоги и не традиции

Турагент Елена Егорова продолжает описывать на своей странице в Facebook жизнь египтян, которая удивляет украинских туристов.

"Ранее я глубоко не вникала в вопрос недостроенных домов, а лишь с промежутком в несколько лет задавала его разным людям, проживающим в Египте. На что получала ответ об уклонении от налогов и о вероятности достроить этажи, когда будет финансовая возможность", - пишет Елена Егорова.

По ее мнению, главная причина того, почему на нетуристических улицах так много недостроев – не та, что это "место для будущих семей" или уклонение от налогов. Дома не достраивают из-за того, что у среднестатистического египтянина не хватает средств закончить строительство.

"Теперь о налогах. Проблема оказалась намного глубже, чем банальная неуплата налогов за незавершенный жилой дом (Buildings under construction are also non taxable - раздел Non-taxable real-estates). Попросту, на землю и, тем более, на строительство, чаще всего нет разрешения и документов. И это общегосударственная проблема, которую правительство пытается урегулировать десятилетиями", - делится информацией турагент.

Она говорит, что перечитала материалы в авторитетных мировых медиа, чтобы разобраться в вопросе, почему в Египте так много недостроев. Она наводит цитату из статьи "Борьба с незаконным строительством приводит к неспособности египтян платить по счетам" в Reuters.

"Там есть рассказ 35-летней Шаймы Салех: "Я изо всех сил пытаюсь заработать на жизнь, работая на ферме, чтобы прокормить троих детей, с тех пор как мой муж умер в Кувейте в прошлом году. Я зарабатываю около 1500 фунтов (95,48 долларов) (в месяц) на работе и пенсии моего покойного отца. Но правительство требует 15000 фунтов, чтобы упорядочить мой дом", - пересказывает типичный случай бедной египетской семьи специалист.

В материале сообщалось, что муж египтянки начал строительство дома из красного кирпича в 2014 году без разрешения, а затем добавил два недостроенных этажа: типичное строительство в Египте, где незаконное жилье долгое время было нормой.

Издание опросило десяток жителей трех провинций, которые заявили, что с трудом могли внести плату за поселение в размере от 50 до 2000 фунтов за квадратный метр.

Елена Егорова приходит к выводу, что традиция не достраивать дома, чтобы поселять туда взрослых детей - лишь оправдание невозможности сделать это сразу.

"Были бы деньги - завершили бы жилье вовремя. Частично недострой касается уменьшения уплаты налогов как незавершенное строительство, но это тоже не основа проблемы. Сама проблема в бедности населения и следующей отсюда нелегальной застройке", - резюмирует она.

"Цепляющие" истории для туристов"

Между тем, объяснения местных гидов туристам о том, что частные недострои объясняются уклонением от налогов или будущей жилплощадью для взрослых детей, не совсем правдивы.

"Лично я недострои видела только на юге Египте, преимущественно в бедных районах. Действительно, гиды рассказывают туристам как о налогах, так и то, что этажи оставляют для детей. Это попытка создать "цепляющую" историю, чтобы жалели и больше денег оставляли. На самом деле это всего лишь говорит о бедности", - говорит в комментарии РБК-Украина турагент Ольга Калиновская.

По ее словам, в Египте можно увидеть и отели-недострои. Но при этом такие отели не работают и туристов в них не селят.

Проживающая в Шарм-эль-Шейхе украинка Юлия Хазем рассказывает РБК-Украина, что многие недострои власти начинают сносить как незаконное жилье.

"То, что гиды рассказывают туристам о налогах - не является правдой. Начать строительство – это упрощенная система легализировать незаконную постройку. Арматура на крыше – это "начало" строительства, чтобы потом заниматься документами", - рассказывает Юлия.

По ее словам, государство в последнее время интересуется этим вопросом, и власти начали уничтожать нелегальные застройки по всему Египту.

"Это происходит уже год. В Шарм-эль-Шейхе власти снесли заборы на Си-стрит, которые люди сами захватили и загородили на первой линии от моря, и построили там дорогу. Также у нас был целый район Роайсет, где много незаконных построек, сейчас их или принудительно бесплатно легализуют, или разрушают, то есть дают людям время на решение проблемы", - добавляет жительница курортного города.

