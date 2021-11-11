Цены растут, но спрос не снижается: во сколько обойдется отдых в отелях Карпат в декабре и на праздники

Горнолыжные курорты Карпат в этом году смогут принимать только туристов с сертификатами вакцинации. Это условие касается как отелей, так и подъемников на лыжных спусках.

"Для вакцинированных горнолыжные курорты в Украине, не только Буковель, будут работать. И сейчас, когда продаются, заранее бронируются отели, надо это понимать - чтобы потом не было никаких обжалований. Они будут селить в гостинице только вакцинированных", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В прошлом году из-за пандемии спрос на отдых в Карпатах снизился, поэтому накануне сезона зимних каникул отельеры вынужденно снижали стоимость проживания. В этом же году отмечается рост цен на отели – на 10% и больше. Причем в самых популярных гостиницах, судя по информации туристических агентов и по данным на сайтах бронирования жилья, мест на "высокие даты" уже практически не осталось.

Мы проверили стоимость размещения в отелях Карпат на даты с 18 декабря, когда на большинстве склонов уже лежит снег и открыт сезон катания на лыжах.

Как изменились цены на отели региона в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – в материале РБК-Украина.

Славское: свободных мест уже почти нет

Славское - один из самых посещаемых в Украине горнолыжных курортов в небольшом поселке во Львовской области. Это место известно горнолыжными трассами, которых здесь насчитывается около двух десятков. По уровням сложности они подойдут и опытным лыжникам, и новичкам.

Фото: Курорт Славское в Карпатах (inventure.com.ua)

В Славском вилла "Hostynnyy Dvir Apartament Hotel" с двумя спальнями, в которой могут разместиться сразу четыре человека, обойдется 4000 гривен в сутки во второй половине декабря, тогда как в прошлом году на эти же даты была цена 6000 грн в сутки.

В отеле в горах над поселком "Casa del Pozitiff" стандартный двухместный номер с одной кроватью предлагается по цене 1200 гривен в сутки на двоих (с завтраком), в то время в прошлом году такой же номер стоил 1000 гривен. К слову, свободных дат в этом отеле на декабрь уже практически нет.

Двухместный номер с одной кроватью и террасой в отеле "Золотая подкова Славское" – на даты 18-19 декабря обойдется от 1700 гривен, в то время как в прошлом году можно было разместиться за 1550 грн в сутки. К слову, с 29 декабря цена вырастет до 2100 гривен в сутки.

Во многих гостиницах и коттеджах свободных номеров на декабрь почти не осталось. И если новогодние даты "заняты" на 98%, то за две недели до праздников еще осталось около 30% жилья.

Фото: С началом сезона катания цены повысятся (unsplash.com/vlad-kiselov)

Ворохта: еще остались "бюджетные" номера

Высокогорный курорт в Ивано-Франковской области в 30 км от Буковеля привлекает туристов достопримечательностями (например, мостами-виадуками), соседними горами Говерла и Поп- Иван, а также лыжными трассами.

Отель "Oksamit Resort": стандартный двухместный номер обойдется от 720 гривен (завтраки включены). В прошлом году за две недели до нового года размещение стоило 590 грн.

Отель "Forest House" в Татарове (7 км от Ворохты): двухместный номер с балконом, ванной комнатой и видом на горы и речку обойдется от 1700 гривен – на 200 гривен дороже, чем в прошлом году.

Отель "Верховель" стандартный номер с 1 кроватью и с видом на горы обойдется в 1300 гривен (завтрак включен).

К слову, в Ворохте еще остались доступные для бронирования номера в гостевых домах по цене 800-900 гривен в сутки за двоих.

Фото: Туристы на курорте Ворохта (booking.com)

Яремче: эконом-сегмент немного подорожал

Популярный городок в Ивано-Франковской области находится в часе езды от Буковеля. Там останавливаются туристы, которые хотят отдохнуть с гуцульским колоритом, покататься на лыжах, и при этом меньше потратить на проживание, чем на соседних курортах рядом со склонами.

"Carpathian Comfort": стандартный двухместный номер с одной кроватью или с двумя отдельными кроватями можно забронировать по цене от 450 гривен за двоих. В минувшем году номер стоил 400 гривен.

"Hotel&Restaurant Premium Club": бюджетный двухместный номер с одной кроватью и двумя отдельными спальнями подорожал за год на 200 гривен – в этом году в декабре отдохнуть можно по цене от 1790 грн в сутки.

Отель "Premier": трехместный номер с балконом стоит 1600 гривен - на двоих (1440 грн – в прошлом году). При этом на сайте booking.com указано, что в отеле предлагают скидки в декабре – 20%. К слову, уже за неделю до нового года указанный номер обойдется в 2000 гривен за ночь.

В отеле "Romantik SPA Hotel" в формате "все включено" проживание в двухместном номере без балкона обойдется в 6355 гривен в сутки (18-19 декабря). Еще месяц назад в таком номере можно было отдохнуть от 5455 гривен в сутки. На новогодние даты в этом отеле свободных мест найти не удалось.

Фото: Отели на курорте Буковель (unsplash.com/julia-androshchuk)

Буковель: дорого, но со скидками

На курорте Буковель в селе Поляница Ивано-Франковской области, который даже во время пандемии был буквально "забит" туристами, цены традиционно растут с открытием сезона катания.

Например, в "Amarena SPA Hotel" трехместный номер обойдется в 2352 гривны (сезонная скидка с 2940 гривен) в сутки с 19 декабря. К слову, в минувшем году трехместный "делюкс" в этом отеле стоил 4800 гривен в сутки, в этом – 6720 гривен (почти на 30% дороже).

В "Home hotel" – можно остановиться в номере "стандарт" по цене 2182 гривны в сутки (завтрак включен). При этом на новогодний период сейчас предлагают скидки - от 4758 гривен в сутки (вместо 5286 гривен) – немного дешевле, чем в минувшем году (4978 гривен в сутки).

В "Radisson Blu Resort Bukovel" – от 7224 гривен за улучшенный двухместный номер с балконом на даты с 18 декабря, а на новогодние праздники - 12129 гривен за двухместный номер на новогодние даты (от 12833 гривен в минувшем году).

Фото: Туристы на курорте Буковель (unsplash.com/tanya-pro)

К слову, несмотря на то, что на новогодние даты недельный отдых в отелях Буковеля стартует с 23 тысяч гривен и доступных номеров почти не осталось, многие гостиницы сейчас предлагают существенные скидки при бронировании – до 30%.

Например, в апарт-отеле "Mountain Residence Apartments & Chalet" неделя в улучшенном семейном номере с 31 декабря по 7 января стоит 90892 гривны вместо 129846 гривен. А в отеле "Империал" семь ночей на те же даты обойдутся в 28812 гривен (вместо 41169 гривен).

Напомним, мы писали о самых интересных локациях Львовской области для ярких фото.

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