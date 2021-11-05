Маяк, порт и залив. Топ 10 локаций популярного украинского курорта, которые стоит увидеть в любой сезон

Чем сегодня живет Бердянск - один из самых популярных туристических городов на Азовском море

Бердянск сегодня — это один из самых востребованных курортов Азовского моря. Ежегодно более миллиона туристов прибывает в этот курортный город ради теплого моря, песчаных пляжей и неповторимой атмосферы приморского города.

Но сегодня, чтобы полюбоваться красивыми морскими пейзажами и курортными достопримечательностями, а также увидеть районы с исторической ценностью, не обязательно куда-то ехать: с помощью современных технологий можно перенестись на курорт, не вставая с дивана.

Для тех, кто любит Бердянск и Азовское море, мы подготовили ТОП-10 интересных локаций в этом курортном городе, за которыми можно наблюдать онлайн в режиме реального времени.

№1 – Приморская площадь и инсталляция "Я люблю Бердянск"

Сердце Бердянска – Приморская площадь – без преувеличения самое посещаемое место на курорте, которое любят как горожане, так и туристы. Локация расположена возле центрального пляжа и морского порта, поэтому здесь почти круглые сутки кипит жизнь.

Современный вид площадь приобрела в начале нулевых после масштабной реконструкции, заполучив узнаваемые арт-объекты города – оригинальные памятники "Бычку-кормильцу", "Сантехнику", "Кресло желаний", большие солнечные часы, а также фонтан-карту Бердянской косы.

Фото: Инсталляция "Я люблю Бердянск" в центре сквера на Приморской площади (предоставлено НМП "Бердянск")

Здесь же находится белая ротонда "Бердянск" на набережной, а чуть дальше – луна-парк с колесом обозрения, различные заведения общепита, а также магазины и сезонные торговые точки, привычно дополняющие пейзаж морского курорта.

Одним из популярных мест на площади является небольшой сквер со скамейками для отдыха, тенистый днем и хорошо освещенный вечером.

Инсталляция "Я Бердянск" в центре сквера – еще одна известная бердянская локация для фотосессий, намного более притягательная для туристов, чем стоявший здесь до 2019 года памятник Ленину.

№2 – ротонда или беседка "Бердянск"

Словно нависающая над водой белая ротонда с золотым куполом и надписью "Бердянск" – самое романтичное место этого курорта. Здесь устраивают свадебные фотосессии и назначают свидания, сюда приходят полюбоваться живописными морскими закатами и утренним Бердянским заливом.

Ротонда расположена на набережной недалеко от морского порта, вниз от нее ведет лестница к центральному пляжу.

Будучи одним из самых молодых сооружений в историческом центре Бердянска, которое появилось на карте города в начале 2000-х, эта беседка органично вписалась в общую архитектурную композицию Приморской площади и стала неофициальным символом курорта.

Фото: Ротонда "Бердянск (предоставлено НМП "Бердянск")

Примечательно, что изначально ее проектировали с исключительно практической целью - скрыть ливневый водоотвод.

Рядом с белой беседкой установлена городская концертная сцена, на которой проходят основные культурные и развлекательные мероприятия, а чуть дальше по набережной расположен причал для прогулочных кораблей.

№3 – Верхний Бердянский маяк

Одна из главных исторических достопримечательностей Бердянска, Верхний Бердянский маяк един в двух лицах. Красно-белая маячная башня высотой более 30 метров, которая указывает судам путь в порт в акватории залива, была построена в послевоенные годы и по сей день используется по прямому назначению.

Большинству туристов знакомо именно это, хорошо заметное и с воды, и из города навигационное сооружение. Но мало кто из приезжих догадывается, что буквально в 50 метрах от действующего маяка, за жилыми домами и деревьями, спрятано здание, с которого и началась история Верхнего маяка в Бердянске.

Фото: Верхний Бердянский маяк (предоставлено НМП "Бердянск")

Первая маячная башня высотой 13 метров появилась в нагорной части города еще в 70-х годах ХIХ века. Она была окрашена в полосы черного и белого цвета и работала бы по сей день, если бы в середине ХХ века ее свет не начал теряться среди огней соседних многоэтажек. Сегодня старый маяк стоит на территории детского сада, а местные активисты выступают за превращение этого исторического здания в музей.

Веб-камера с видом на Верхний маяк установлена в микрорайоне АЗМОЛ и показывает панораму западной части города на фоне Бердянского залива. Ниже маяка виден один из старейших городских районов - Лиски; также в объектив камеры попадают смотровая площадка возле маяка, армянский хачкар в виде каменной стелы с высеченным на ней крестом и расположенный ближе к западной окраине Бердянска микрорайон АКЗ.

№4 – морской порт Бердянска

Бердянский морской торговый порт – это современный портовый комплекс и единственный действующий морской транспортный узел Запорожской области.

Порт находится в вершине Бердянского залива и основан в 1830 году по приказу генерал-губернатора графа Воронцова. На сегодняшний день, вместе с акваторией и территорией, его площадь составляет 414 550 м², а основной деятельностью является осуществление и обслуживание грузоперевозок.

В состав Бердянского торгового порта входят внешний и внутренний рейды, 20-километровый проходной канал в заливе и 9 грузовых причалов с более чем 30 поворотными кранами.

Фото: Порт в Бердянске - единственный действующий морской транспортный узел Запорожской области (предоставлено НМП "Бердянск")

В Бердянске есть несколько веб-камер, чтобы понаблюдать за работой портового комплекса в режиме реального времени.

Но лучше всего рассмотреть заходящие сюда корабли и грузоподъемную технику позволяет поворотная веб-камера с 25-кратным зумом, которая фокусируется на одном из причалов.

№5 – площадь Единства

Площадь Единства, ранее известная как площадь Первого бердянского совета, находится в самом центре города, рядом со зданием исполкома, гостиницей "Бердянск" и местным дворцом культуры им. Т.Г. Шевченко.

Центральным объектом площади и разбитого на ней сквера является памятник Первому бердянскому совету, хорошо различимый на онлайн-трансляции.

Недалеко от скульптурной композиции установлены три флагштока и памятник "Герб Бердянска" - отлитый из бронзы герб города, который закреплен на гранитной основе.

Фото: Площадь Единства расположена в самом центре города (предоставлено НМП "Бердянск")

Эта часть курорта относится к административно-деловому центру Бердянска, поэтому на аллеях сквера всегда есть неторопливо прогуливающиеся или спешащие по своим делам люди. А непрерывное круглогодичное вещание позволяет воочию наблюдать сезонные перемены во внешнем облике города и движение в его самой оживленной части.

№6 – сквер Пушкина

Сквер Пушкина с памятником известному поэту – еще один зеленый уголок в историческом центре Бердянска, который получил украшение в виде большого фонтана после реконструкции в 2000 году.

Сам сквер был заложен в 20-х годах минувшего века на месте рыбного рынка и двух больших рыбных магазинов. Его первое название - Пионерский - никакой связи с историческими событиями не имело, зато успешно стирало память о недавнем прошлом этой части города. В 1973 году сюда переместили скульптуру А.С. Пушкина, до этого стоявшую в центральном парке П. Шмидта, а сквер переименовали, теперь вполне обоснованно, в честь поэта.

Фото: Сквер Пушкина в Бердянске создали еще в 20-х годах минувшего века (предоставлено НМП "Бердянск")

Веб-камера с видом на фонтан и окаймляющие сквер Пушкина улицы закреплена на здании ЗАГСа на улице Лютеранской и смотрит в сторону городской застройки. Справа в кадре можно заметить большое колесо обозрения возле Приморской площади и часть акватории Бердянского залива.

№7 – "Третий пляж"

Расположенный в микрорайоне Слободка Третий пляж заслуженно считается одним из самых лучших среди пляжных локаций в пределах городской застройки.

Здесь пологий вход в воду, широкая полоса песка, сам район достаточно удален от территории порта и делового центра, но при этом находится довольно близко к основной городской инфраструктуре.

Как и остальные пляжные зоны Бердянска, Третий пляж бесплатный для посещения, оборудован теневыми навесами, кабинками для переодевания и пунктами проката шезлонгов.

Фото: Третий пляж в микрорайоне Слободка (предоставлено НМП "Бердянск")

Отдыхающих развлекают катанием на водном мотоцикле, "бананах", "плюшках", прогулками на катамаранах и другими аттракционами, привычными для отечественных морских курортов. Все это в комплексе с хорошим транспортным сообщением делает Третий пляж популярным у курортников, которые предпочитают отдых в городских районах Бердянска.

Трансляция с панорамным видом на Третий пляж ведется с фасада одного из отелей в районе Слободки и позволяет, кроме полосы песка, увидеть набережную вплоть до Приморской площади, территорию порта вдали и часть Бердянского залива.

№8 – Бердянский залив крупным планом

Неглубокий, теплый и почти всегда спокойный Бердянский залив обязан своему появлению в северо-восточной части Азовского моря двум косам - Обиточной, которая образует западное побережье водоема, и Бердянской, которая является его восточным берегом. Сам Бердянск лежит в вершине залива, поэтому большая часть городских пляжей выходят именно к нему.

Зимой при отрицательных температурах воздуха Бердянский залив, как правило, покрывается льдом, успевая оттаять во время оттепелей и снова замерзнуть несколько раз за зиму.

Фото: В зимнее время Бердянский залив покрыт льдом, оттаивая и замерзая несколько раз (предоставлено НМП "Бердянск")

Со стороны Бердянской косы находятся заповедные остров Малый Дзендзик, ближе к ее основанию, и полуостров Большой Дзендзик, практически возле оголовка. Кроме самого Бердянска, на берегу водоема лежит город Приморск и несколько небольших населенных пунктов.

В любое время года с помощью веб-камер можно любоваться панорамой залива, особенно впечатляющей на закате, когда водная гладь окрашена угасающими лучами солнца.

Фото: Бердянская коса (предоставлено НМП "Бердянск")

№9 – Пляжи Бердянской косы

Лучшие пляжные локации курорта находятся, безусловно, на Бердянской косе. Все ее восточное побережье представляет собой полосу бесплатных просторных пляжей, покрытых мелким и чистым песком с небольшой примесью ракушки.

В большинстве пляжных зон есть солнцезащитные навесы и грибки, прокат шезлонгов и раздевалки. В отличии от города, здесь даже в разгар курортного сезона можно не упираться в чужие пятки, поэтому и отдыхать гораздо комфортнее. А на Дальней Косе, где пляжи абсолютно свободные не только от людей, но и от какой-либо инфраструктуры, круглый год царят полное уединение и тишина.

Фото: Здесь уединение и тишина царят круглый год (предоставлено НМП "Бердянск")

Самые известные и "цивилизованные" зоны отдыха находятся в районе Ближней и Средней Косы. Лучшие локации можно увидеть на онлайн-трансляциях; все они примыкают к территории отелей и баз отдыха на первой линии, как например, пляжи отелей "Амальтея", "Лоцман", "Аркада" и "Посейдон".

Онлайн можно перенестись на "Соломенный пляж" на Ближней Косе, получивший свое название за солнцезащитные грибки с тростниковой крышей "под солому", на пляж "Солнечный" на Средней Косе, где расположен шикарный веревочный парк. С помощью веб-камер легче всего изучить пляжные зоны отдыха на курорте и выбрать ту, которая подойдет именно вам.

№10 – колесо обозрения

Популярный аттракцион, который есть в большинстве городов, в Бердянске еще и является одним из самых больших среди себе подобных в Украине. Чем завоевал особенную любовь и внимание отдыхающих.

Выше 50-метрового колеса обозрения "Мираж" на курорте только 100-метровое сооружение телевышки, поэтому с его верхней точки весь город виден как на ладони.

Колесо установлено рядом с Приморской площадью, но заметно из разных районов города. 36 кабинок, в каждой из которых может прокатить сразу 6 человек, особенно эффектно выглядят вечером в огнях разноцветной подсветки. Не менее захватывающий вид открывается из самих кабинок - на вечерний город, косу, набережную, порт и залив.

Фото: Колесо обозрения располагается рядом с Приморской площадью (предоставлено НМП "Бердянск")

Онлайн-трансляции из Бердянска ведутся круглосуточно и в высоком качестве, так что несложно отправиться на виртуальную экскурсию по курорту в любое удобное время.

С пляжным сезоном этого года мы уже попрощались, а до нового еще далеко, поэтому для многих единственной возможностью наблюдать за красивыми местами на побережье остались онлайн-трансляции.

И не исключено, что уже будущим летом ваши альбомы и Instagram пополнятся новыми фото на фоне какой-то локации из этого обзора.

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