Цены на проезд и новые маршруты. Какими будут путешествия на поездах по Украине в 2022 году

Путешествия на поездах остаются одним из популярных способов поездок по Украине. Для многих именно поездки на поезде остаются главным способом добраться в популярные туристические локации страны.

Что будет с ценами на железнодорожные билеты в 2022 году, смогут ли маршрутки вытеснить поезда в спросе пассажиров и как 1000 грн за вакцинацию от COVID повлияет на состояние транспортной сферы - в материале РБК-Украина.

Повысят ли цены за проезд в поездах в 2022 году

"Укрзализныця" обещает не повышать стоимость проезда в поездах в 2022 году. Однако в декабре 2021-го цены все же подняли на 3%, сообщало РБК-Украина. Так, "УЗ" изменила комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов. Последний раз его просматривали в 2019 году.

С 10 декабря 2021 года фиксированный сбор уже составляет 30 гривен вместо 22 грн. Также комиссионный сбор - 20 грн - включен в стоимость билетов на экспресс по сообщению Киев - аэропорт Борисполь. Таким образом, цена за проезд в "Бориспольском экспрессе" выросла до 100 гривен.

Однако "Укрзализныця" все же может находить "скрытые" способы повышения цен, считает автор влога "Железные магистрали" Олег Васильев.

"Учитывая большие убытки УЗ из-за карантинных ограничений и падение пассажиропотока в 2021 году, компания будет искать возможность скрытого повышения тарифов. Обычно это делают, применяя различные наценки в виде комиссионных сборов, коэффициентов и тому подобное", — поясняет он РБК-Украина.

Фото: "УЗ" будет искать возможность скрытого повышения тарифов - Олег Васильев (РБК-Украина/Виталий Носач)

Он напоминает, что в декабре 2021 года "Укрзализныця" уже подняла комиссионный сбор при продаже билетов до 30 грн.

"Также могут дорожать билеты на отдельные поезда при условии применения коэффициентов "фирменности", — отмечает специалист.

Поезда в Карпаты и "Слобожанский экспресс". Хватит ли билетов пассажирам

Накануне новогодних праздников "Укрзализныця" запустила ряд поездов по популярным туристическим направлениям. В частности, туристам снова стали доступны удобные поездки на горнолыжный курорт Славское - теперь туда курсирует "Лыжный экспресс", сообщало РБК-Украина накануне.

Также путешественникам доступны поездки и на "Буковельском" экспрессе. Он ездит по маршруту Львов-Ясиня-Львов. Поезд отправляется из Львова в 06:40 и прибывает на конечную станцию Ясиня в 12:25.

Экспресс будет делать остановки на станциях: Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта и других. Он будет курсировать ежедневно с 25 декабря по 16 января, кроме 1 и 4 января. Затем будет курсировать каждую пятницу, субботу и воскресенье.

Видео: Как выглядит "Лыжный экспресс" из Киева в Славское (youtube.com/Железные Магистрали)

Кроме того, запущенный перед Новым годом "Слобожанский" экспресс соединит три области на востоке страны: 18 декабря 2021 года "Укрзализныця" запустила новый региональный поезд по маршруту, который следует через Луганскую, Харьковскую и Сумскую области.

Свой первый тестовый рейс поезд совершил по маршруту "Попасная – Харьков – Сумы", а на постоянной основе будет курсировать по сообщению "Попасная – Харьков", "Харьков – Ворожба".

Но достаточно ли поездов запущено по популярным новогодним направлениям? Какие регионы остались без прямого сообщения с Карпатами и другими популярными среди путешественников местами?

"Судя по спросу, сегодня самое востребованное направление - Карпаты. На 29, 30 декабря вообще не было билетов на поезда из Киева до Ворохты, Рахова. Однако можно было выбрать подходящий поезд до Львова, Ужгорода, И.Франковска. Впервые за много лет "УЗ" назначила поезд Сумы-Ворохта", — поясняет Олег Васильев.

Фото: Судя по спросу, сегодня самым востребованным направлением являются Карпаты (unplash.com/ivan-rohovchenko)

Однако как раз сегодня железная дорога остается самым стабильным перевозчиком, считает эксперт.

"Причем поезда ходят, несмотря на волнообразный спрос со стороны пассажиров. А автобусные компании, наоборот, отменяют рейсы из-за падения пассажиропотока. Более-менее стабильно работают автобусные перевозчики там, где нет альтернативы", — добавляет он.

Помогут ли 1000 грн за вакцинацию улучшить состояние транспортной сферы

В 2022 году украинцы продолжат получать 1000 гривен за полный курс вакцинации от COVID. Их, в частности, можно будет потратить на железнодорожные билеты.

Глава Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Марьяна Олеськив в комментарии РБК-Украина ранее отмечала, что такая инициатива будет способствовать интересу украинцев к путешествиям по стране.

"Хорошо, что появилась такая инициатива, и я действительно рада, что сейчас вакцинация не только дает возможность беспрепятственно путешествовать, но и благодаря этому путешественники могут получить определенные финансовые льготы", — сказала она.

С другой стороны, 1000 гривен - не та сумма, которой хватит на одну поездку "Укрзализныцей", если путешествовать в условный Львов. Но на большее в контексте путешествий такой суммы будет точно недостаточно, считает путешественник, краевед и директор туркомпании "Украина Инкогнита" Роман Маленков.

Фото: Деньги помогут улучшить состояние транспортной сферы, но только если пассажиры станут больше путешествовать, расходуя вместе со своими деньгами и финансовую помощь от государства (РБК-Украина/Виталий Носач)

"На одну поездку этого может хватить. Это неплохо, и определенно лучше, чем совсем ничего. Но именно развитию туризма в Украине это вряд ли будет способствовать: средства будут разбросаны на разные цели, и каждый человек потратит их на собственные, предусмотренные этими нормами потребности. Да, кто-то пойдет в музей. Но думаю, в основном будут тратить на билеты "Укрзализныци". Но это не деньги на туризм: это деньги железной дороге", — объясняет он свое мнение.

Однако компенсация в 1000 грн за прививки от COVID - это все же интересный экономический ход, считает Олег Васильев.

"Есть вероятность, что 8 млрд грн выделенных из Госбюджета улучшат финансовое положение транспортной сфере, которая сегодня пребывает в кризисном состоянии. Но это будет в том случае, если пассажиры станут больше путешествовать, расходуя вместе со своими деньгами и финансовую помощь от государства", — говорит он.

Вытеснят ли автобусы поездки на железной дороге

Часто обсуждается вопрос о том, что из-за постоянного недостатка билетов железнодорожные перевозки постепенно вытесняются автобусными межрегиональными маршрутами.

Фото: Если не будет потрясений, новый сезон принесет повышение спроса на пассажирские перевозки, считает эксперт (РБК-Украина/Виталий Носач)

Впрочем, в данном случае все зависит от активизации пассажиропотока и материального положения украинцев, считает Васильев.

"Если до лета не будет никаких экономических потрясений, то весенне-летний сезон принесет повышение спроса на пассажирские перевозки. В любом случае путешественники будут смотреть на ценовую политику перевозчиков. Если услуги автобусов будут дешевле железнодорожных перевозок, соответственно, в выигрыше будут автобусные операторы", — резюмирует он.

Напомним, ранее впервые для украинских туристов стали проводить ретро-туры на узкоколейках.