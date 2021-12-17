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"Слободской экспресс" соединит три области Украины: маршрут и дата запуска

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Пятница 17 декабря 2021 19:22
"Слободской экспресс" соединит три области Украины: маршрут и дата запуска Фото: Поезд "Укрзализныци" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Новое сообщение будет проходить через Луганскую, Харьковскую и Сумскую области

"Укрзализныця" анонсировала запуск нового регионального поезда, пишет Mintrans.news.

Так, с 18 декабря 2021 года "Укрзалізниця" запускает новый региональный поезд "Слобожанский экспресс" по маршруту, соединяющему Луганскую, Харьковскую и Сумскую области.

Свой первый тестовый рейс поезд совершит по маршруту "Попасная – Харьков – Сумы", а на постоянной основе будет курсировать в сообщении "Попасная – Харьков", "Харьков – Ворожба".

Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч, в его составе 3 вагона – 170 мест.

Впрочем, стоимость проезда в "Слобожанском" экспрессе пока не объявлена: 18 декабря состоится первая презентация маршрута. Так, в этот день по графику движения экспресс отправится со станции Попасная в 07:30, прибудет на станцию ​​Харьков-Пассажирский в 12:30, а в Сумах поезд встретят в 16:30. На станциях Попасная, Харьков-Пассажирский и Сумы предусмотрены короткие

Напомним, ранее мы писали, что "Укрзалізниця" запускает 29 новых сообщений по популярным направлениям.

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